Kreu i OBSH merr dozën e parë të vaksinës ndaj COVID: Thelbësore t’i dërgoni në të gjitha vendet

Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka marrë dozën e parë të vaksinës kundër COVID-19.

Përmes një postimi në rrjetin e tij social Twitter, Tedros publikoi një foto nga momenti i vaksinimit, duke shkruar se sot ishte radha e tij për të marrë dozën e parë të vaksinës kundër COVID-19.

Ai theksoi se është vaksina po shpëton jetë dhe se është shumë e rëndësishme që ato të shpërndahen në të gjithë botën, edhe në vende që ende nuk ka mbërritur asnjë dozë.

Përmes postimit ai u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të cilët kanë mundësi për të bërë vaksinën të mos hezitojnë.

Kjo nuk është hera e parë që kreu i OBSH-së ka ngritur alarmin lidhur me shpërndarjen e vaksinave kundër COVID-19.

Ai shpesh i ka kërkuar vendeve më të pasura të dhurojnë vaksinat e tyre për vendet me të ardhura më të ulëta në mënyrë që të arrihet imunizimi i tufës.

Sipas tij, kjo është e vetmja mënyrë për t’i dhënë fund pandemisë së COVID-19.

Today it was my turn to get vaccinated @Hopitaux_unige against #COVID19. Vaccines save lives. It’s critical to get them to all counties A.S.A.P. If like me you live in a country where vaccines are available, please get vaccinated when it’s your turn. pic.twitter.com/ioNMLH5TW9

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 12, 2021