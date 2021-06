Kreu i SPAK raporton në Komisionin e Ligjeve: I gjithë personeli është në Vetting

Kreu i SPAK, Arben Kraja në mbledhjen e sotme në Komisionin e Ligjeve ka raportuar lidhur me punën vjetore të Prokurorisë së Posaçme.

Gjatë fjalës së tij Kraja theksoi se i gjithë personeli i SPAK është në “Vetting”.

Ndërsa u ndal tek personat në hetim, ai sqaroi se në total janë 746 persona në hetim, nga të cilët 515 janë hetuar në masë sigurie dhe 231 në gjendje të lirë.

“Nga 746 persona nën hetim, 515 prej tyre janë hetuar me masa sigurimi, ndërsa 231 persona janë hetuar në gjendje të lirë. Nga personat e hetuar me masa sigurimi, 288 prej tyre janë hetuar me masën “arrest në burg”, nga të cilët 257 janë ekzekutuar, ndërsa për 31 persona është vendosur masa e sigurisë “arrest në mungesë”. Masa e sigurisë “arrest në burg” për 198 persona është vendosur për veprat penale që lidhen me krimin e organizuar.

Për 28 persona është vendosur për veprën penale që lidhen me korrupsionin ndërsa për 62 persona është vendosur për veprat penale të tjera. Masa e sigurisë “arrest në shtëpi” është vendosur për 57 persona nën hetim, ndërsa 154 persona janë hetuar me masë detyrim paraqitje, një person me ndalim i daljes jashtë shtetit, dy me garanci pasurore, dy me shtrim të përkohshëm në spitalin psikiatrik”, tha Kraja.

Ai gjithashtu theksoi se që nga krijimi, SPAK është asistuar nga OPDAT dhe ICITAP.

j.l./ dita