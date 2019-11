Kryeministri: Shengeni Ballkanik do sjellë “boom” turistësh kinezë

Kreu i qeverisë, Edi Rama ka marrë pjesë në aktivitetin “Përtej kujtimeve”, organizuar në kuadër të 70 vjetorit të marrëdhënieve Shqipëri-Kinë.

Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama tha se pas marrëveshjes së “Shengenit Ballkanik” në Shqipëri do të kemi fluks turistësh kinezë.

Sipas tij tashmë për ta nuk do të jetë nevoja të marrin një seri vizash, por do të mjaftohen me një.

“Portofoli i kësaj marrëdhënie nuk ka asnjë mundësi të tjetër përveçse të njohë rritje të vazhdueshme. Pas “WB Shengeni Ballkanit”, ne besojmë se do të kemi një boom turistësh kinez sepse në muajt në vijim do të dakordësojmë, që për turistët kinezë nuk do jetë e nevojshme të kenë më shumë sesa një pikë hyrëse.

Në të gjithë zonën ku do funksionojë do të jetë e mundur që ata të lëvizin pa viza. Nëse sot Shkupi dhe Beogradi kanë numrin më të madh të turistëve kinezë, mundësia për të ardhur në Tiranë, përmes aeroportit, apo rrugës pa vizë do të rrisë shumë kapacitetin e ofertës sonë në raport me kërkesën në rritje.

Ne besojmë që Kina është një potencial i pashfrytëzuar në aspektin kulturor dhe në aspektin e asaj që sjell bashkë me kulturën e larmishme sjell dije të thellë dhe të gjithanshme. Mes kulturave tona ka pasur një marrëdhënie dashurie, por sot ka një boshllëk që me vënien në funksion të disa elementëve do të mund të sjellë shumë më tepër.

l.h/ dita