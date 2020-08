“Krijoi partitë dobiçe me në krye ish sekretarët e partisë, si mund t’i thuash burrë Ramiz Alisë?!” Replika e lexuesit me poetin Arben Duka

Doja t’i shkruaja poetit Arben Duka se çdo gjë e mbrapësht në këtë palo tranzicion me finale shpopullimin e trojeve shqiptare e ka pikënisjen tek deklarata me karakter nekrollogjie e Ramiz Alisë që s’ka më socializëm dhe orientimi që sekretarët e partive dhe drejtorat e ndërmarjeve bashkë me kryetarët e koperativave dhe zyrtarët e lidhur me ta, pa humbur kohë, të shndërroheshin në kapitalistët e ardhshëm.

Dhe filloi batërdia.

U vodhën ndërmarrje e kooperativa duke u boshatisur depot gjithandej, ku dallohen ato të tregtisë. Kryetari i Komitetit Ekzekutiv në rrethin tonë, mbasi u rrah me karrige kokës me drejtorin e bankës fitoi të drejtën që me valutën e eksportit të kooperativave bujqësore të dilte jashtë shtetit si biznesmen sikurse është edhe tani.

Nuk po zgjatem, por që kjo vjedhje gjigande të bëhej pa kundërshti, u hapën kufijtë e Shqipërisë dhe qindra mijë, pjesa më kryengritëse e shqiptarëve u largua në emigracion.

Mbasi vodhën çdo gjë me vlerë për të humbur gjurmët, zyrtarët tashmë të kamur me mallin e vjedhur, me dhelpëri nxitën popullin e thjeshtë që të shkatërronte depot, ndërmarrjet, stallat e boshatisura dhe në më pak se një vit gjithë ai investim prej miliardash u shndërrua në gërmadha më keq se gërmadhat e Dresdenit të bombarduar nga aleatët në Luftën e Dytë Botërore.

Dhe arkitekti i kësaj katastrofe ishte ai që ti poet e quan “burrë”, që për mua është përbindëshi që i dha grushtin e parë dërrmues ekonomisë kombëtare duke drejtuar shkatërrimin total të infrastrukturës së saj.

Për mua, mallkimi që vuajmë sot që ka 30 vjet që vëndi qeveriset nga kusarët politikanë, të cilët bashkë me kusarët biznesmenë po e bëjnë jetën e shqiptarëve një tmerr të vërtetë, e ka nisjen te dinakëria e Ramiz Alisë që nga Partia e Punës në ngordhje e sipër krijoi partitë dobiçe me në krye ish sekretarët e partisë dhe zyrtarët e administratës shtetërore, që e kanë shndërruar Shqipërinë më keq se një vënd të pushtuar.

Në qoftë se Sali Berisha, Ilir Meta, Fatos Nano, Edi Rama janë mallkim fatal i shqiptarëve, Ramiz Alia është babai bastard i këtij mallkimi. Këta kurrë nuk mund të jenë burra.

Për mua burrë i vërtetë në hapësirat shqiptare ka qënë i ndjeri Arbër Xhaferri, zëri i tij i ultë por mbushur me mënçuri, maturi dhe largpamësi ushton pozitivisht fuqishëm edhe sot në zemrat e shqiptarëve të Maqedonisë, ja pse ata janë të suksesshëm në hapësirat që ata jetojnë.

Kolaudoje pak metrin që mat burrërinë se ka një delta gabim që e bën absolutisht të pasaktë kur mat.

Botuar sot në DITA në rubrikën Letër Kryeredaktorit. Letra është replikë me poezinë me titull “Figura dhe figurina, burra dhe burrecër” të poetit Arben Duka, e cila mund të lexohet duke klikuar KËTU