Krimi monstruoz me dy motrat dhe ngjashmëria e frikshme me një program TV që poli-lidhjet i lançon si emancipim dhe vizë drejt botës së zhvilluar

Në orët e fundit të pritjes për ardhjen e 2021-it, që dukej sikur kishim shpresë se do vinte të fshinte me gomë gjithë mrapshtinë e 2020-ës, Tirana u trondit nga një tjetër krim monstruoz. Një 59 vjeçar vrau dy motra në sytë e fëmijëve.

Sipas dëshmisë së autorit, tashmë të arrestuar, ai i kishte frekuentuar të dyja motrat e divorcuara, dhe me njërën prej tyre kishte pasur një lidhje më të gjatë. Nga kjo lidhje, madje, kishte ardhur në jetë edhe një fëmijë, të cilin autori nuk e kishte njohur ligjërisht. Gjithsesi, 14 vjeçari është njëri prej minorenëve që kanë dëshmuar ngjarjen e shëmtuar.

Po sipas dëshmisë të bërë publike të autorit, motivi i krimit ishte xhelozia, pasi, njëra prej viktimave, përkatësisht nëna e fëmijës, ishte distancuar prej tij dhe ai dyshonte se ajo kishte një tjetër lidhje. Me sa duket, besues i postulatit “dyshimi është e vërteta më e madhe”, 59 vjeçari ka zbrazur një karikator të tërë në trupat dhe shtëpinë e viktimave.

Pa dashur të diskutoj mbi një çështje tashmë në duart e drejtësisë, kur pozita e autorit të shfaqur i penduar padyshim rëndohet nga familjarët e viktimave që pretendojnë se viktimizimi i tyre ka filluar vite më parë, pasi ai ka shitur ato dhe fëmijët e tyre, ajo që trazon në dëshminë e e të arrestuarit është “harmonia” mes të gjtha partnereve të tij.

Si për të treguar se të gjithë ishin të kënaqur në këtë lëmsh derisa njëra prej viktimave u ‘rebelua’, autori ka pretenduar se motrat e vrara dhe bashkëshortja e tij ligjore, po ashtu nënë e fëmijëve të tij, kishin marrëdhënie miqësore, bile kishin shkuar me pushime bashkë brenda e jashtë vendit.

Lidhja e shumëfishtë ka një ngjashmëri të frikshme me të paktën një format televiziv që trashëguam nga 2020. Thjesht kobi i fatit të grave të përdorura pamëshirshëm nuk mbulohet nga vezullimi i dritave të skenës.

I shitur si ‘histori dashurie’, programi ka në qendër një “princ bashkëkohor”, dhe disa vajza që bëjnë akrobacira për një takim e një lule që i siguron edhe një javë jetëgjatësi në ëndrrën mashtruese. Kushedi, po duruan si duhet e pa kursyer ledhet dhe komplimentat për ‘princin’ mund edhe t’ia dalin deri në finale.

I inspiruar nga formate të ngjashme në shumë vende të botës, programi i kritikuar jo pak nuk do ishte kaq irritues për shumë nga ne, sidomos për gratë që nuk pranojnë të jenë vazo trëndafilash të rradhitura me kujdes, nëse prezantuesja e famshme nuk do ta lançonte si nismë sociale për emancipimin e vajzave shqiptareve(!)

Do ishte disi e pranueshme që të prezantohej si ‘realitet televiziv’ dhe shikueshmëria të vendoste për fatin e tij mediatik. Do bezdiste shumë më pak nëse feministja e nismës nuk do kërkonte të na bindte se rruga drejt suksesit dhe të qënit ‘princeshë’ edhe sot kalon nga të qënit Hirushe.

Do pranohej më lehtë thjesht si program argëtimi në ‘prime time’, nëse nuk do promovonte bindje, varësi e poli-lidhje si vizë drejt botës së zhvilluar.

Maskilizimi i gruas shqiptare në sistemin e shkuar mund të ketë qenë burim i shumë problemeve në shoqërinë tonë. Por promovimi i modelit të shtypur, që bën kompromise vetëflijuese nuk është përgjigjia.

Përpjekja për të na mbushur mendjen se pozicioni që po i imponohet gruas shqiptare tash tre dekada nga problemet ekonomike, emigrimi, sistemi i mykur dhe injoranca e servirur si traditë është ai që ajo meriton, ai me të cilin ajo duhet të mjaftohet, ai që i siguron arritje, madje edhe të shenjtën familje është trazuese për gjithë shoqërinë.

Në vendin tonë, gra që bëjnë sakrifica kompromentuese në këmbim të mbijetesës, çfarë mund t’i kushtojë jetën në vigjiljen e vitit të ri, kemi boll. E nëse ata nuk i ndihmojmë dot, nëse nuk e ngrejmë dot zërin për ta, mund të mos e shfaqim zgjidhjen e tyre shpirtthyer si ‘zgjedhje të lakmuar’.

Kaq i detyrohemi jetimit të paemër, gruas shqiptare apo një viti të ri të mbarë.

