Krimi, shteti qesharak dhe opozita halabake

Viktor Malaj

Grabitja e parave të një banke në mes të ditës gjatë transportimit për në Rinas, ndryshe nga shumë vepra të tjera penale, është një krim shumë domethënës dhe me pasoja për shoqërinë shqiptare. Krime kanë ndodhur dhe do të ndodhin edhe në të ardhmen, ashtu si në mbarë botën, por grabitjet si kjo e fundit dhe, mjerisht, jo e para për nga metoda e përdorur, kanë veçori dhe ndikime shumë negative për të sotmen dhe të ardhmen, nëse nuk vihet dorë shpejt nga shteti.

Ato çfarë dimë për ngjarjen deri tani, si dhe fakti se është përsëritur brenda një periudhe jo të gjatë kohe, të çojnë në përfundimin se shoqëria shqiptare dhe shteti shqiptar, si pjesë dhe organizëm politik i saj, nuk janë të pjekur dhe as të përgjegjshëm sa duhet, prandaj e kanë shumë të vështirë të nxjerrin mësime nga pësimet. Përveç grabitësve që janë kategoria e parë kriminale dhe përgjegjës për veprimet e tyre, zinxhiri i përgjegjësive morale dhe ligjore përfshin shumë hallka administrative. Përgjegjësia e përshtrirë dëshmon se siguria për veten, familjen, punën dhe shoqërinë tek pjesa më e madhe e jona është ende në nivele të vajtueshëm.

Po të kishim qenë më të pjekur dhe më të përgjegjshëm është e sigurt se kjo ngjarje dhe të tjera si ajo nuk do të kishin ndodhur. Është më se e qartë se përveç përgjegjësisë penale të padiskutueshme të administratorëve të bankës dhe të kompanisë së sigurimeve që merrej me transportimin e parave, ka mjaft vend edhe për përgjegjësi morale të hallkave shtetërore deri në strukturat më të larta qeverisëse.

Pesë punonjësit e policisë private të ngarkuar me detyrën e sigurimit të parave gjatë transportimit kanë përgjegjësi të drejtpërdrejtë ligjore. Por, përpara tyre dhe më shumë se ata, duhet të mbajnë përgjegjësi drejtuesit administrativë dhe, pse jo, edhe pronarët e kompanisë private dhe të bankës. Nëse ligji kishte parashikuar disa rregulla që duheshin zbatuar në raste të tilla (disa prej tyre mjaft të dyshimta), thuajse asnjë nga këto rregulla nuk ishte zbatuar. Kjo do të thotë se shkaktarët e krijimit të mundësisë për grabitje janë drejtpërdrejt personat përgjegjës në të dy bizneset (bankë dhe kompani sigurimesh) sepse kanë lejuar ose urdhëruar shkeljet ligjore.

Është e vërtetë se marrëdhëniet midis këtyre dy subjekteve janë private dhe përmbushen mbi bazën e kontratave, por çdo kontratë që bëhet në kundërshtim me ligjet është e paligjshme dhe, rrjedhimisht, përgjegjëse për shkeljet ligjore janë të gjitha palët nënshkruese. Në mënyrë të veçantë përgjegjës janë personat zyrtarë që kanë lejuar të vihen paratë në mjete që s’plotësojnë kushtet ligjore, si dhe ata që i kanë marrë këto para në dorëzim jashtë kushteve të sigurisë. Në marrëveshjet e palëve dhe marrëdhëniet që krijohen bazuar në to mund të negociohen çmimet e shërbimeve e të tjera probleme të kësaj natyre, por kurrsesi nuk mund të negociohen kërkesat ligjore. Ato janë detyrime që nuk varen nga palët kontraktuese.

Nga ana tjetër, është shumë e vështirë të mos dyshosh në një lidhje dhe bashkëpunim të mundshëm midis grabitësve dhe individëve të veçantë që punojnë në bankë apo në kompaninë private. Njohuritë e përpikta të grabitësve për datën, orën, pikën fundore ku do mbërrijnë paratë dhe llojet e mjeteve të transportimit, nga një anë, dhe mosmarrja e masave të sigurisë tekniko- ligjore nga ata që organizuan transportimin dhe vunë paratë në makinë, nga ana tjetër, të çon në besimin se dikush dhe diku ka qenë “strumbullari” i aksionit kriminal. Nuk mund të besohet pretendimi se bankat mund të rrezikojnë 2-3 milion euro vetëm e vetëm për të kursyer një mijë euro shpenzime për të garantuar transport me mjete të sigurta dhe nga kompani serioze sigurimesh. Fakti që në raste të tilla dëmshpërblimin e bëjnë kompanitë e sigurimeve ku sigurohen kompanitë shqiptare që transportojnë paratë e rrit mundësinë e bashkëpunimit të zyrtarëve që punojnë në to me kriminelët grabitës kundrejt marrjes së pjesës së grabitur.

Pronarët e firmave private të sigurimeve të vlerave materiale dhe monetare, duke qenë të pangopur për pasuri bëhen edhe të pamëshirshëm në shfrytëzimin e njerëzve që punësojnë. Ngjarje si kjo e fundit tregojnë se kanë punësuar individë krejtësisht të paaftë dhe të pamotivuar për punën. Pagat mjerane nuk mund të motivojnë plotësisht. Megjithëkëtë, paga e ulët nuk i shfajëson policët privatë që shoqëronin paratë, pasi ata nuk kryen asnjë nga veprimet që ua kërkonte detyra.

Ata që besojnë se madhësia e pagës është shkaku kryesor i mosveprimit të tyre e kanë gabim. Shkaqet kryesore mbeten aftësitë e vajtueshme profesionale dhe, sidomos, frika nga hakmarrjet e kriminelëve në të ardhmen. Ishte domethënës fakti se të pestë policët privatë jo vetëm nuk qenë në gjendje të vepronin me armë qysh në momentin që grabitësit dolën nga makinat e tyre dhe zbrazën armët, por edhe pasi ata kryen misionin dhe u nisën për t’u larguar nga vendi i ngjarjes. Rojet private, tashmë të poshtëruar megjithëse të armatosur, ndenjën të shtrirë dhe nuk guxuan të qëllonin makinat e keqbërësve në ikje. Po ta kishin bërë këtë është e sigurt se sot do t’i kishim fajtorët të prangosur.

Madje, njëri nga këto roje torollake, i trembur nga ato që përjetoi dhe krejt i papërgatitur për situata të tilla, vraponte drejt kalimtarëve në rrugë dhe, i ndikuar nga injoranca vetjake dhe propaganda e gangsterëve politikë, tha: “Patrulla e policisë ishte aty… I ka marrë shteti vetë…”. Jo vetëm që patrulla e policisë kishte qene disa kilometra më larg, por ky tipi ende nuk e dinte se ai vetë ishte pjesë e një patrulle të armatosur dhe të posaçme sigurimi e shoqërimi dhe se ka qenë i detyruar me ligj të kryente ato veprime që mund të kishin kryer policët e shtetit po të kishin qenë të pranishëm.

Përveç përgjegjësive penale të subjekteve private të lartpërmendur, strukturat shtetërore janë përgjegjëse morale për disa arsye. Shteti, nëse pretendon se është në shërbim të popullit, nuk duhet kurrsesi t’ua nënshtrojë interesat popullore interesave të një grushti privatësh. Përndryshe, ai është shtet i një pakice zhvatëse, shfrytëzuese që nuk pyet për ligjet ose imponon bërjen e ligjeve që i shërbejnë vetëm asaj. Në legjislacionin përkatës është dashur të sanksionohet transportimi i vlerave të mëdha monetare vetëm nga struktura të posaçme të policisë së shtetit ose të vihej detyrim që makinat me ngarkesa të tilla monetare të mos dilnin nga institucionet financiare pa bërë kontrollin policia e shtetit dhe pa dhënë ajo miratimin me shkrim për t’u nisur për në pikën fundore.

Në rrugën nga Tirana në Rinas, si zonë me dendësi të madhe vlerash materiale dhe monetare, duhet të kishte jo një por disa patrulla policie. Krime të tilla nuk parandalohen duke vendosur një grusht policësh në një pikë të caktuar ku njëri flet në telefon, tjetri pi cingare dhe një tjetër bën muhabet dhe ha fara luledielli. Një grumbull i tillë policësh nuk quhet patrullë, por postbllok me vendndodhje të njohur nga të mirë e të ligj. Shikojmë në vendet perëndimore dhe vëmë re se patrullat e policisë janë në lëvizje dhe me makina që s’kanë shenja dalluese policore në mënyrë që të mos identifikohen nga kriminelët por t’i zënë ata në grackë.

Gjithashtu, oficerët dhe policët që shërbejnë në rrugë duhet të verifikojnë me sy edhe faktin nëse mjetet transportuese të vlerave monetare janë sipas kërkesave ligjore apo jo. Policia është organ i ngarkuar me detyrë të mbikëqyrë zbatimin e ligjshmërisë dhe në këtë fushë nuk ka kufizime sipas kategorisë së shkelësve të ligjit.

Është e çuditshme se si nuk është arritur ende ajo që ndodh në vendet e zhvilluara që, sapo dëgjojnë sirenat e policisë, automatikisht, të gjitha automjetet në qarkullim ulin shpejtësinë, largohen nga rruga dhe ndalojnë derisa kalon mjeti i policisë, zjarrfikës apo ambulanca. Në rastin konkret makina patrulluese e policisë është penguar nga trafiku për të arritur më shpejt në vendngjarje. Në botë, pengesa të tilla ndëshkohen ashpër deri në marrje patente apo edhe me burgosje.

Një përgjegjësi e madhe profesionale e policisë mbetet edhe fakti që ajo nuk ka mundur sa e si duhet të ndërfutet me mjetet e veta të ligjshme deri në zemër të grupeve kriminale apo edhe në administratat e institucioneve financiare dhe të sigurimeve në mënyrë që ngjarje të tilla të parandalohen. Edhe fakti i moszbulimit të veprave të tilla kriminale nuk flet për vlera të lavdërueshme profesionale.

Mendoj se Ministri i Brendshëm duhet t’i kushtojë më shumë kohë punës sesa propagandimit të saj, nëse e ka seriozisht detyrën e ngarkuar. Policia duhet të flasë pak dhe punojë shumë. Nuk është në nderin e saj që drejtues të lartë dalin në media dhe “premtojnë” se deri në këtë apo atë muaj do të arrestojmë autorët e këtij apo atij krimi të rëndë dhe autorët nuk dihen as me kalimin e viteve.

Edhe Kryeministri i vendit duhet të bindet dikur se nuk mund dhe nuk duhet të angazhohet në rrjetet sociale në polemika me gjithfarë halabakësh që shfaqen atje, por këtë kohë duhet ta përdorë për t’ua shtrënguar më shumë rripat vartësve të tij, një pjesë e të cilëve janë larg pritshmërive të popullit. Ai dhe asnjë tjetër nuk duhet ta gënjejë veten me rezultate sondazhesh që, jo rrallë, nuk tregojnë realitetin.

Ngjarjet si këto janë me rrezikshmëri të lartë shoqërore, pasi pasojat e kapërcejnë dëmin në vlerë monetare. Aty mund të humbnin jetën policët privatë, por edhe mjaft qytetarë që udhëtonin pranë teatrit të veprimeve kriminale. Shtohu këtyre edhe efektin psikologjik të pasigurisë që është i pashmangshëm dhe shumë i madh tek të gjitha shtresat dhe kategoritë shoqërore.

Edhe në këtë rast opozita shqiptare u paraqit me fytyrën e saj të zvetënuar. E përfaqësuar nga Saliu, salianjët e sallahanët e tjerë me Dolli-Bashin si përfaqësues zyrtar, në vend që të vihej në mbështetje të policisë dhe të dënonte krimin, bëri të kundërtën: akuzoi drejtpërdrejt qeverinë si autore e grabitjes. Lojëra të tilla prej halabakësh me krimin dhe kriminalitetin nuk luhen në vende serioze.

Të përpiqesh të bësh politikë me çdo akt antiligjor, duke filluar me shkeljet e qarkullimit rrugor e deri tek vrasjet, do të thotë se politika jote është politikë që u shërben horrave. Të veprosh në këtë mënyrë do të thotë të inkurajosh kriminelët, pasi e drejton vëmendjen e popullit dhe të ligjit diku tjetër, do të thotë të shkurajosh policinë e shtetit dhe vetë popullin si dhe t’iu bësh thirrje investitorëve të huaj të mos afrohen në Shqipëri. Të bësh këtë do të thotë të punosh kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve me qëllimin e vetëm që të arrish privilegjet e humbura.

Një opozitë serioze dhe e përgjegjshme duhet t’i shërbejë popullit, më së pari, me propozime për përmirësimin e legjislacionit dhe të mjeteve të luftës kundër kriminalitetit dhe, pastaj, mund të bëjë politikë një herë në vit kur të dalin statistikat e kriminalitetit duke e damkosur qeverinë, nëse ato tregojnë rritje.

Kjo opozitë flet sikur është krijuar dje dhe nuk njihet nga shqiptarët, prandaj edhe Basha thoshte: “Ne do ta shtypim krimin”. Mirëpo ne e dimë si e kanë “shtypur” krimin kur kishin timonin e pushtetit, kur janë vrarë me dhjetëra punonjës policie.

Vetëm në Durrës qenë vrarë 6-7 oficerë policie në dy vjet, nga të cilët katër njëherësh. Shtypi pati kritikuar z. Rama pse nuk e përdori dikur politikisht ngjarjen e rëndë kriminale të Gërdecit ku, siç e ka pohuar tani vonë edhe Saliu, ishte me autorësi shtetërore. Unë mendoj se veprimi i Ramës ka qenë i drejtë për momentet e para derisa u sqaruan ligjërisht rrethanat dhe faktorët veprues.

Në çështjet e rendit, të sigurisë dhe të ligjit, rrugaçëria dhe gangsterizmi politik janë po aq, në mos më të dëmshëm se vetë aktiviteti kriminal ordiner. Prandaj sjellje të tilla të papërgjegjshme duhen neveritur dhe dënuar moralisht dhe politikisht.