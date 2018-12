Krishtlindjet, Bashkia e Tiranës koncert festiv në sheshin “Skënderbej”

Bashkia e Tiranës do t’i presë Krishtlindjet me një koncert festiv që do të organizohet në “Skënderbej”. Festimet do të nisin më 24 dhjetor ora 19:00 me koncertin ‘Krishtlindjet në Tiranë”. Në një natë feste, nën tingujt muzikore të orkestrës frymore do të do të luhen partiturat hite të këngëve të Kërshëndellave (mes pjesëve: Noel, La Spangola, Sing –Sing, Feliz Navidad, Nata e qetë, Jingle Bang etj.).

Atmosfera e festës do të përcillet më së miri nga këngëtarët Armando Kllogjeri, Ardita Meni, Linda Kazani, Suzana Frashëri e Gëzim Mushketa dhe nën dirigjimin e Valmir Xoxe, që do të sjellin koncertin live të natës ku lind shpresa për një të ardhme të bardhë.

v.l/ Dita