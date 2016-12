Krisjet e para në marrëdhëniet shqiptaro-kineze në vitet 1969-‘73

(Vijon nga numri i kaluar)

Nga Jovan Bizhyti

Në fillimet e viteve 1970, nga Shqipëria në Kinë vërshuan shumë delegacione të rangut të lartë partiak dhe shtetërorë, si dhe shkuan shumë kuadro e specialistë, grupe artistike e sportive, si dhe erdhën në Shqipëri shumë specialistë kinez për montimin e shfrytëzimin e fabrikave e uzinave që nisën të ndërtohen. Vizituan Kinën ato kohë kur ishte ambasador Xhorxhi Robo shumë delegacione të rangjeve të larta të kryesuara nga Beqir Balluku, Haki Toska, Abdyl Këllezi, Koço Theodhosi, Kadri Hazbiu, Piro Dodbiba, Agim Mero, Kiço Ngjela e të tjerë. Me të gjithë delegacionet e grupet e specialistëve që vinin nga Shqipëria në Kinë, ambasadori Xhorxhi Robo dhe kuadrot e tjerë të ambasadës takoheshin me ta dhe i shoqëronin në çdo qytet e krahinë ku shkonin. U flisnin specialistëve për situatën në Kinë dhe për qëndrimin që duhet të mbanin në marrëdhënie me kinezët. Njëkohësisht ambasadori Xhorxhi Robo kujdesej dhe për të sëmurët që vinin nga Shqipëria për kurim në Kinë dhe tregonte shumë interes për zgjidhjen e problemeve të shëndetit të tyre.

Nga të gjitha këto takime dhe vizita, Xhorxhi Robo kish arritur në një përfundim, se gjatë Revolucionit Kulturor, pushteti politik dhe ideologjik i Partisë Komuniste të Kinës u ruajt solid e i paprekur, ndërsa në ekonomi aplikoheshin të dy sistemet, edhe socialist dhe ai kapitalist me element të ekonomisë së tregut. Kjo ishte një përvojë që e rriti mjaft forcën ekonomike të Kinës dhe mund të thuhet me plot gojën, se Shqipëria nuk e vlerësoi dhe nuk e zbatoi këtë rrugë që do e kish çuar në situata të reja më të shëndosha.

Miqësia shqiptaro-kineze pas një lulëzimi në vazhdim të viteve ‘60, nga fundi i kësaj dekade, shfaqi zik-zake që erdhën duke u thelluar. Kjo u duk pak a shumë në vitin 1969 në 20 vjetorin e shpalljes së RP të Kinës, ku delegacionin shqiptar e kryesonte Haki Toska, anëtar i Byrosë Politike. Në takimin me Çu En Lain, ata këmbyen shumë replika ndërmjet tyre. Kjo ndoshta dhe nga fakti se delegacionin shqiptar nuk e priti Mao Ce Duni. Ambasadori Xhorxhi Robo ishte prezent në këtë takim. Çështja nuk ishte vetëm në aspektin e vlerësimit të delegacionit shqiptar, por kishte dhe çështje të tjera politike dhe ideologjike, që po krijonin një situatë jo të favorshme në këto marrëdhënie. Kina mbronte taktikën e luftës së alternuar kundër dy superfuqive, duke i dhënë prioritet njërës anë, asaj kundër revizionizmit rus, si armiku imediat, ndërsa udhëheqja shqiptare mbronte tezën e luftës pa diferencim ndaj të dy superfuqive. Ishte periudha kur Kina i kishte zbutur qëndrimet e saj ndaj SHBA dhe kishin nisur bisedimet e dyanshme për shkrirjen e akujve Kinë-SHBA.

Më pas u duk se diçka po kapërcehej dhe një delegacion tjetër që erdhi më vonë në Kinë i kryesuar nga anëtari i Byrosë Politike Abdyl Këllezi, u pritë më ngrohtë, ai u pritë dhe nga kryetari Mao. Në këtë vizitë Kina i siguroi Shqipërisë dhënien e një ndihme të madhe ekonomike e ushtarake, në atë kohë ishte periudha e bunkerizimit të Shqipërisë.

Në atë periudhë kontaktet për shkrirjen e akujve në marrëdhëniet Kinë-SHBA, po përgatisnin vizitën e Presidentit Amerikan Nikson në Kinë. Në këtë vizitë një rol të madh lozën dy politikanët kryesor në atë periudhë, Kisingeri si këshilltar për punët e jashtme të presidentit Amerikan dhe Çu En Lai si kryeministër i Kinës. Ata bënë disa takime të nivelit të lartë, duke u hapur rrugë një sërë marrëveshjesh, si dhe vizitës së Presidentit Nikson në Kinë. Kisingeri krijoi një konsideratë të lartë për Çu En Lain, duke u shprehur se: “Bota po të kishte një qeveri të përbashkët, kryeministër do të ishte Çu EnLai”. Të gjitha këto takime e marrëveshje ishin bërë të fshehta dhe udhëheqja shqiptare nuk ishte vënë në dijeni. Kjo kish krijuar një hatërmbetje dhe një nervozizëm në udhëheqjen shqiptare. Në shkurt 1972, Presidenti Amerikan Riçard Nikson vizitoi Kinën. Të dy palët botuan komunikatën e përbashkët Kino-Amerikane, që shënoi përfundimin e gjendjes izoluese mbi 20 vjeçare midis Kinës dhe SHBA.

Për këtë eveniment, udhëheqja e PPSH nuk ishte dakord dhe para vizitës së Presidentit Nikson në Kinë, u thirr urgjentisht në Tiranë ambasadori Xhorxhi Robo për qëndrimet e çastit që duhet të mbante dhe iu dha një letër dorazi për udhëheqjen kineze, personalisht për kryeministrin Çu En Lain. Kjo letër shënonte fillimin e hapur të ftohjes së marrëdhënieve shqiptaro-kineze me konseguencat e saj në të gjitha fushat, në radhë të parë në ato politiko-ekonomike. Nga pala kineze ndaj kësaj letre nuk pati asnjë reagim. Në ditët kur Presidenti Amerikan Nikson vizitoi Kinën, udhëheqja kineze duke ditur kundërshtimin e udhëheqjes shqiptare për këtë vizitë, i propozuan pa humbur kohë ambasadorit Xhorxhi Robo, organizimin e një vizite disa ditore jashtë Pekinit, për t’iu shmangur aktiviteteve diplomatike që mund të zhvilloheshin ato ditë. Në kujtimet e tij Xhorxhi Robo tregon se: “Si vëzhgues i kujdesshëm dhe njëkohësisht përfaqësues dhe ndjekës më i afërt i marrëdhënive shqiptaro-kineze në ato vite, mendoj se ajo letër mund të përpilohej më ndryshe, pa përdorur fraza që tingëllonin ashpër dhe imponuese, duke marrë parasysh faktin që Kina ishte një vend i madh dhe kishte interes të hapej me botën e jashtme, aq më tepër me një vend të zhvilluar siç ishte Amerika. Kurse ne si vend i vogël, duhet të hapnim në mos një kanatë të derës, të paktën një dritare në të dy anët, sidomos ndaj perëndimit”.

Pra, vizioni i Xhorxhi Robos ishte shumë parimor për ato situata që po kalonin si Kina dhe Shqipëria. Ai i shikonte këto me një largpamësi objektive të zhvillimeve politike, pasojat e të cilave u dukën vite më vonë.

Më pas kontradiktat shqiptaro-kineze nuk patën zhvillime të mëtejshme. Gjendja ruajti një status quo të qëndrueshme dhe marrëdhëniet miqësore vazhduan dhe për disa kohë. Një gjë binte në sy, që në çështjet kardinale të politikës së jashtme, kinezët nuk ishin më të hapur me ne si më parë. Në vazhdim ata kishin nisur bisedime të fshehta dhe me sovjetikët.

Sipas përshtypjeve të Xhorxhi Robos në atë kohë, kinezët mendonin se udhëheqja shqiptare me kalimin e kohës, do i zbuste qëndrimet emocionale dhe do t’i miratonte këto qëndrime, ndoshta dhe me idenë se Shqipëria me ndihmat e mëdha që merrte nga Kina në kushtet e atij rrethimi politik dhe ekonomik që ishin krijuar, nuk do i kundërshtonte këto veprime e qëndrime të kinezëve. Pavarësisht nga qëndrimet që udhëheqja shqiptare shprehte në letër, kinezët ende shpresonin se Shqipëria do reflektonte për t’i zbutur këto qëndrime. Kjo përshtypje i ishte krijuar ambasadorit Xhorxhi Robo edhe nga qëndrimi shumë i qetë dhe i përmbajtur i Çu En Lait gjatë leximit të letrës, si dhe në qëndrimet miqësore më pas ndaj ambasadorit të Shqipërisë dhe delegacioneve shqiptare që vazhdonin të vinin në Kinë.

Detyra e ambasadorit shqiptar në RP të Kinës për Xhorxhi Robon ishte një shkollë e madhe, një përvojë në një fushë të re siç ishte diplomacia, nga e cila ai mësoi shumë. Me qëndrimet e tij të pjekura e të matura, mundi të ndihmoj sadopak pozitivisht për vazhdimësinë e këtyre marrëdhënieve, të cilat më pas çuan në çarje të mëdha dhe me pasoja sidomos për Shqipërinë. Ambasadori Xhorxhi Robo pas largimit në plotësimin e mandatit, u zëvendësua nga diplomati i shquar në karrierë Behar Shtylla.

Pas përfundimit të mandatit, Xhorxhi Robo kthehet nga Pekini në Rrëshen të Mirditës.

Mbas përfundimit të mandatit në vjeshtën e vitit 1973, ambasadori Xhorxhi Robo u kthye nga Pekini në Tiranë. Këtu ai u ndesh me dy ngjarje të rëndësishme siç ishin: thellimi i luftës së klasave ku ishin goditur disa grupe armiqësore në nivele të larta partiake e shtetërore, dhe së dyti qarkullimi masiv i shumë kuadrove në të gjitha nivelet, duke shkuar për të punuar në bazë në rrethe më të vogla, në ndërmarrje të ndryshme industriale dhe në fshatra e zona të thella të vendit.

Xhorxhi Robo pas kthimit nga Pekini e ndjente veten krenar, i qetë dhe me besim e optimizëm në vetvete, se kish kryer një mision të madh e të rëndësishëm, një detyrë që kërkonte veç qartësi politike e ideologjike dhe iniciativë e kurajo diplomatike, të cilat mendonte se i përmbushi me sukses. Me partinë dhe me shtetin e tij në radhë të parë kish qenë shumë korrekt, nuk pati asnjë vërejtje apo veprim të nxituar në zik-zaket e marrëdhënieve me Kinën, të cilat vëzhgoheshin me shumë vëmendje si nga shteti i ynë dhe nga kinezët. Po ashtu nuk u vërejt as dhe një incident diplomatik në atë hark kohor pothuaj prej 5 vjetësh. Ky vlerësim i punës së ambasadorit të Shqipërisë, u shpreh dhe nga pala kineze, me të cilët Xhorxhi pati marrëdhënie të mira reciproke, gjë që u shpreh dhe kur ata e përcollën në fund të mandatit me shumë respekt.

Në hapësirën kohore prej 5 vjetësh i larguar, Xhorxhi Robo e gjeti Shqipërinë me më shumë vepra industriale, shumë prej të cilave me ndihmën e Kinës, e gjeti me më shumë pallate e rrugë, me më shumë shkolla e kuadro të përgatitur. Nuk pati shumë kohë të takonte e të përshëndetej me miqtë e të afërmit e tij, pasi e priste detyra e re që iu komunikua.

– Je emëruar sekretar i parë i partisë në rrethin e Mirditës,- i tha Hysni Kapua në takimin që pati në zyrën e tij. Duhej të paraqitej në mbledhjen e plenumit të partisë për t’u prezantuar. Rrethi i Mirditës ishte rreth i vogël, por i vështirë nga terreni i thyer dhe me shumë probleme ekonomike e shoqërore. Xhorxhi pak a shumë e njihte Mirditën, e kish pasur rreth fqinjë kur ishte në Lezhë, por dhe kur punonte në aparatin e KQ të Partisë, e kishte shkelur jo pak herë Mirditën. E njihte dhe historinë e saj, njihte dhe figurat e dëgjuara të Mirditës në ato vite me Bardhok Bibën në krye, që me përkushtim e heroizëm i shërbeu popullit të asaj krahine për dituri e emancipim shoqërorë. Në këtë luftë, Bardhok Bibës, bandat kundërshtare të regjimit në pabesi ia këputën jetën në mes. Mirditorët ishin trima e njerëz të besës dhe Xhorxhi si kuadër i përgatitur, i shtruar dhe shumë komunikues me njerëzit, u mbështet shumë në figurat patriote, në njerëzit me influencë, e në masën e fshatarësisë mirditore. Pa humbur kohë u ul fshatçe me popullin në zona të ndryshme, në kuvendet e vogla ku në krah mbante njerëz që populli i donte dhe i çmonte, burra të vjetër e të zgjuar që fjala u peshonte. Ato vite u këmbëngul shumë për emancipimin e vajzave e grave në Mirditë, duke dërguar në shkollat pedagogjike dhe mjekësore shumë vajza e gra për mësuese, mami e infermiere.

Kooperativat bujqësore ishin të gjitha pothuaj malore dhe me nivel të ulët të ardhurash. Kërkohej që bujqësia e Mirditës të siguronte bukën me prodhimet brenda rrethit dhe të rriste të ardhurat në fshat nëpërmjet shtimit të blegtorisë. Minierat dhe ndërmarrjet pyjore ishin një front i rëndësishëm për punësimin e mirditorëve, por dhe për të rritur nivelin e të ardhurave për mirëqenien e popullit.

Në Mirditë, ashtu si dhe në Lezhë vite më parë, Xhorxhi u ndesh dhe me mungesën e kuadrit vendas, ku pjesa më e madhe ishin nga Shkodra, Tirana e nga rrethe të tjera të jugut. Ky ishte një problem që kërkonte rritjen e nivelit arsimor e profesional të rinjve dhe Xhorxhi e nisi mbarë këtë perspektivë së bashku edhe me kuadrot e tjerë si, Preng Pepa, Mark Dudi, Muharrem Xhafa, Preng Nikoll Marku, Tonin Sata e të tjerë, që drejtonin në atë kohë rrethin e Mirditës.

Sapo nisi punën në Mirditë, thashethemet nuk munguan në Tiranë e në rrethe të tjera ku Xhorxhi kishte miq e shokë, se kjo lëvizje e Xhorxhit nga Pekini në Rrëshen të Mirditës, ishte një goditje në kuadrin e luftës së grupeve armiqësore, ku Xhorxhi si ambasador kishte pritur disa nga këta udhëheqës gjatë vizitave që kishin bërë në Kinë dhe nuk ishte treguar vigjilent në zbulimin e veprimtarisë së tyre armiqësore. Në Mirditë, Xhorxhit i telefononin shumë miq e shokë të shqetësuar, sidomos nga Tirana, Berati, Lushnja, Fieri e tjera, që interesoheshin nëse ishte në pozita të mira e të shëndosha.

Ato kohë ishte e interesuar dhe Ambasada Kineze për fatin e ish-ambasadorit të Shqipërisë në Kinë, Xhorxhi Robo. Në kuadrin e goditjes së grupeve armiqësore antiparti në Shqipëri, qeveria kineze interesohej se ndoshta dhe ish-ambasadori Xhorxhi Robo mund të kishte ndonjë pasojë. Mbas disa kohësh, Ambasada Kineze mësoi se ish-ambasadori shqiptar ndodhej në një rreth të vogël malor në Mirditë dhe u interesua që ta takonte. Ambasadori kinez i akredituar në Shqipëri, organizoi një vizitë në kantieret e hidrocentraleve të Fierzës dhe Komanit, si dhe në fabrikën e përpunimit të bakrit në Fushë-Arrëz dhe në kthim kërkoi një takim dhe me Xhorxhi Robon në Rrëshen. Xhorxhi Robo e priti ambasadorin kinez, biseduan gjatë për marrëdhëniet shqiptaro-kineze, për ndihmat dhe konsideratat reciproke. Në pritje për ambasadorin mik të Kinës, Xhorxhi shtroi dhe një drekë, ku gjatë bisedës sollën dhe kujtime nga jeta në Kinë. Pra Xhorxhi Robo ishte në pozita të shëndosha dhe gëzonte funksione të larta partie e shtetërore.

Gjatë viteve më pas, Xhorxhi Robo ka drejtuar organizatën më të madhe shoqërore e politike që ishte në atë kohë, Organizatën e Frontit Demokratik të Shqipërisë. Në vitet më pas ai ka drejtuar dhe disa delegacione shtetërore jashtë vendit, si atë për marrjen e eshtrave të Abdyl Frashërit në Stamboll në kuadrin e 100 vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, me kujtime shumë interesante, vizitën e delegacionit shqiptarë në Republikën e Saharasë Perëndimore në vitin 1984, si dhe delegacionin e Veteranëve të Luftës Antifashiste NAÇL të Shqipërisë në Greqi në vitin 1988.