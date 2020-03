Kriza ku po lulëzojnë sharlatanët

Nga Fatos Tarifa

Fantazma e një teorie të madhe konspirative po i sillet vërdalle botes sot. Nuk është e para herë. Masonët. Helikopterët e zinj që fshihen në nëntoken e Denverit, Colorado, që do pushtonin botën për të krijuar Rendin e Ri Botëror. 11 shtatori si vepër e administratës amerikane dhe e Shtetit të Izraelit. Sot lufta tregtare mes Amerikës dhe Kinës. Bullshit!

Një ndër proponentet e kësaj teorie të fundit konspirative, i cili po bën zhurme këto dite në Internet, është gazetari Amerika Kevin Barrett. Pandeminë e sotme ky njeri e konsideron një arme biologjike në luftën tregtare mes Amerikës dhe Kinës, e cila do të çojë në një Luftë të Tretë Botërore! Bullshit. Kevin Barrett është i njëjti gazetar, i cili, sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001 i quajti një vepër të Administratës së Uashingtonit dhe të hebrenjve.

Kriza të tilla nxjerrin në dritë shumë sharlatanë. Të tillë shohim kudo. Madje edhe te ne.

Mbrëmë, një gazetare, në një prej studiove televizive, komunikonte në Skype me një mjek shumë të njohur pikërisht për këtë pandemi dhe rrezikun real të saj. Dhe gazetarja gjithologe (si shumica e gazetarëve të studiove televizive), tha një opinion të sajin mbi virusin e ri dhe paskëtaj pyeti mjekun e shquar specialist: “A jeni dakord me mendimin tim, doktor?”. A mund të ketë sharlatanizëm më të madh?

Dëgjojmë të flasin në tv këto dite lloj-lloj të ashtuquajturish filozofe e psikologe, që kritikojnë qeverinë ose u japin këshilla publikut. Edhe këta sharlatanë, qe ne një kohe te vështirë si kjo duan te bëhen protagoniste për diçka për te cilën s’kanë haberin.

Opozita, nga ana e saj, çfarëdo që mund të kuptojmë me fjalën opozitë, po sillet si një qeveri në hije dhe jep edhe ajo këshilla se c’duhet bërë. As parë as dëgjuar në ndonjë vend tjetër. Duket se kjo opozitë nuk ka se me çfarë të merret tjetër dhe përpiqet që edhe pandeminë e sotme ta përdorë si një arme politike kundër kundërshtarëve të saj. Opozita mendon se është qeveri, ndërkohë që unë mendoj se, këtë herë, me masat e rrepta që ka marrë për të penguar përhapjen e virusit, qeveria shqiptare ka bërë një punë shumë të mirë. Ajo ka vepruar e po vepron njëlloj si qeveritë e vendeve të tille, si Italia, Franca, Spanja, Gjermania, Holanda, Kanadaja dhe së fundmi Shtetet e Bashkuara. No further comment.

T’i lëmë mjekët tanë të mrekullueshëm të punojnë e të flasin. Le të dëgjojmë vetëm ata. Shoqëria moderne është shoqëri racionale, shoqëri e eksperteve, jo shoqëri e spekulanteve dhe e karagjozëve politikë.

U desh të vuanim pasojat e një tërmeti shkatërrimtar që të çmonim diturinë dhe ekspertizën e inxhiniereve tanë të talentuar që u shprehën për të. U desh kjo pandemi e rrezikshme që të pranojmë e të çmojmë mençurinë dhe ekspertizën e mjekëve tanë të mrekullueshëm. Këta paguhen kaq pak dhe punojnë e bëjnë kaq shumë për ne. Mjeket janë sot heronjtë e ditës. T’u përulemi atyre me respekt të thellë.

