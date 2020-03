Kriza nga CoVid-19, socializëm për të pasurit, kapitalizëm për të varfrit! (Video + Faksimile)

Kriza ekonomike që ka sjellë CoVid-19 ka përfshirë çdo sektor të jetës shoqërore.

Të gjithë janë duke ankuar, të varfëritë se nuk po sigurojnë dot ushqimin e përditshëm, shtresa e mesme se po humbet çdo kursim dhe të pasurit se nuk po fitojmë më!

Në të gjithë po diskutohet se si do të dilet nga kjo situatë, dhe të gjithë po shohin nga qeveria për të marr para të buxhetit.

Shtetet kanë akorduar fonde për të ndihmuar biznesin duke arritur në shifra marramendëse (situata kështu e do).

Në vendin tonë është biznesi i madh, cili ka ngritur krye duke kërcënuar me rebelim nëse nuk ndihmohet nga qeveria.

Ndërsa zëri i të varfërve dëgjohet pak, ata nuk kanë aq fuqi sa të kamurit dhe nuk i përfill kush!

Në fakt, pyetja dhe debati që po bëhet sot është; Kush duhet ndihmuar dhe kush po ndihmohet?

Në videon më poshtë, blogeri i njohur Nas Daily, bën një analizë reale se çfarë po ndodh në botën ekonomike si pasoj e koronavirusit dhe çfarë do të sjell në vazhdim kjo situatë për shtresat në nevojë dhe për ato të pasurat.

***

Teksti i videos i shpjeguar në mënyrë të përmbledhur:

“Nëse sot dikush të jep 1000 dollarë për ushqim çdo muaj. Ti nga këto, 100 dollarë i përdor për ushqim, dhe pjesën tjetër e shpenzon për rroba dhe pushime luksi duke e ditur se muajin tjetër do të vijnë sërish 1 mijë dollarë!

Pas disa muajsh personi që të jepte 1000 dollarë vendos të mos të të japë më.

Ti kërkon para për ushqim.

Personi që të jepte të thotë se të ka dhënë çdo muaj nga 1 mijë dollarë që ti duhet t’i kishe për ushqim edhe sot.

Ju ndiheni i mërzitur dhe i lënë pas dore.

Kjo gjë po ndodh sot në SHBA në kohën e Coronavirus.

Kompanitë ajrore 10 vitet e fundit kanë fituar miliarda nga puna e tyre.

Por të gjitha këto miliarda nuk i kanë lënë në kompani për kohë të vështira, por i kanë futur në xhepin e tyre duke lënë për kompaninë vetëm 4 për qind.

Në çdo 1 mijë dollarë të fituara 960 dollarë i kanë marr në xhepin e tyre dhe vetëm 40 dollarë i kanë lënë për kohë të vështira.

Kjo kohë e vështirë tashmë erdhi. Prej coronavirusit askush nuk fluturon më me avion prej dy muajsh.

Tashmë kompanitë ajrore i kërkojnë qeverisë të nxjerrë fonde për ta.

Dhe shteti paguan nga taksat e qytetarëve të vetë fonde për fitimet e munguara nga bizneset e mëdha.

Kur gjërat shkojnë mirë, biznesi i madh i merr të gjitha paratë. Kur gjërat nuk shkojnë mirë, biznesi i madh kërkon para nga taksat e qytetarëve.

Ndryshe nga biznesi i madh, kur je biznes i vogël paratë që fiton shkojnë të gjitha për kompaninë, dhe kur gjërat shkojnë keq, ti duhet të falimentosh.

Pra kur je i pasur dhe ke probleme, ti mund të ndihmohesh nga paratë publike. Kur je i varfër është faji yt(!)

Kur vjen puna te krizat si kjo, ata që kanë shumë, marrin dhe më shumë. Ata që nuk kanë, u thuhet “vetë e ke fajin”.

Socializëm me të pasurit, kapitalizëm me të varfrit,”- thuhet në këtë video.

***

E sollëm rastin më lartë dhe si një ilustrim të asaj që po ndodh në vendin tonë. Ditën e djeshme qeveria mori vendimin për shpalljen e Fatkeqësisë Natyrore.

Pa u zgjatur në të gjitha pikat detyruese për shtetin dhe qytetarët, Qeveria është kujdesur që biznesi i madh të mos ketë asnjë dëmtim.

Më konkretisht në pikën 3 thuhet se “Mallrat e blerë, me qëllim përballimin e situatës, në rast kur me përfundimin e situatës së epidemisë nuk janë shitur në tregun e lirë, me kërkesë të subjektit, mund t’i shiten Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit, sipas faturës me të cilën këto mallra janë blerë. Rregullat dhe procedurat për blerjen e këtyre mallrave nga Drejtoria e Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave”. ( Lexo ketu)



Pra, e thënë me fjalë të thjeshta nëse një supermarket, i cili aktualisht është duke fituar në mënyrë marramendëse, bën furnizim dhe nuk i shitet i gjithë malli, të jetë i qetë, se pasi të kalojë situata do të jetë shteti me taksat tona që do ta blejë mallin e atij biznesi.

Për biznesin e vogël apo qytetarët që kanë humbur punën për shkak të krizës ende nuk është gjetur një zgjidhje, dhe shitet si gjë e madhe lëmosha me një rrogë të deklaruar që nuk mjafton as për shërbimet më të thjeshta si qiraja apo energjia elektrike, biznesit të madh i sigurohet që të mos humbas asnjë qindarkë edhe nëse malli nuk i shitet.

e.h/dita