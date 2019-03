Kriza politike në vend, BE sjell në Tiranë zyrtarin e lartë (Axhenda)

Drejtori i Përgjithshëm për Politikat Europiane e Fqinjësi dhe Negocimet e Zgjerimit do të mbërrijë sot në Tiranë për të zhvilluar takime të veçantë me të gjithë drejtuesit politikë në Shqipëri.

Në fokus të takimeve të Danielsson do të jetë situata politike në Shqipëri pas vendimit të paprecedentë të opozitës për të djegur mandatet dhe dhunes se saj ne protesta ndaj institucioneve.

Takimin e tij të parë, Danielsson do ta zhvillojë në orën 9:30 me kreun e qeverisë Edi Rama, ndërkohë që më pas në zyrat e delegacionit të BE-së do të presë përfaqësues të opozitës.

Në orën 12:00 zyrtari i Brukselit do të zhvillojë edhe një deklaratë me gazetarët, ku do të shprehë pikëpamjet e tij në lidhje me zhvillimet politike në Shqipëri.

l.h/ dita