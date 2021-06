Kronikë e një vrasjeje të paralajmëruar. Krimi i sotëm nē Tiranë, pas një historie të gjatë konflikti. Viktima kishte kërkuar urdhër mbrojtjeje

Sherri mes Kudret Saliajt, i cili mbeti i vrarë sot dhe autorit të krimit, vjehrrit të tij, Mexhit Picari datonte prej shumë kohësh. Në dhjetorin e vitit të kaluar është regjistruar një prej episodeve të përpasjeve të tyre të shumta, ngjarje që e ka bërë Saliajn të kërkonte urdhër-mbrojtjeje prej vjehrrit.

Mësohet se vetë Kudret Saliaj ka dëshmuar se një ditë të muajit dhjetor ka shkuar tek dyqanet e tij që jep me qira dhe është sulmuar nga vjehrri. Ai shprehet se sapo ka parkuar makinën, në zonën ku ka bizneset, ku edhe vjehrri i tij ka një lokal, ka parë Mexhit Picarin bashkë me të shoqen, Manushaqen që shkonin drejt tij me gurë.

Saliaj tregonte më tej se burrë e grua kanë qëlluar me gurë drejt makinës së tij dhe se një prej gurëve ka thyer njërin xham të makinës, duke përfunduar në hundën dhe krahun e tij.

Pas përplasjes, Saliaj tregonte se ishte larguar nga vendi i ngjarjes për tu drejtuar për në komisariat, aty ku dhe ka ngritur padinë ndaj vjehrrit.

Dëshmia e Kudret Saliajt:

Unë jeton në rrugën ‘Muhamet Deliu’, Tiranë së bashku me familjen time në adresën e dhënë më lart dhe dua të them se unë punoj si administrator me aktivitetin që merret me transportin e mallrave, gjithashtu kam dhe tre dyqane të dhëna me qira të cilat ndodhen në një godinë dy katëshe në fshatin Bërxullë, në rrugën dytësore ‘Durrës-Tiranë dhe sot unë kisha lënë një takim me menaxherin e firmës e cila më jep punë në lidhje me transportin e mallrave, për t’i dhënë një shumë monetare në lidhje me punën që kemi marrëdhënie.

Rreth orës 16:30 unë kam shkuar te ambientet e dyqaneve të mia dhe kam parkuar makinën time në ambientet e dyqaneve të mia dhe kam parkuar makinën, ngjitur me dyqanet e mia, vjehrri im Mexhit Picari ka një bar kafe, të cilën e punon bashkë me familjn e tij dhe bashkëshortja ime Dhurata Saliaj, e cila jeton në shtëpinë e tyre në masën e sigurisë ‘arrest shtëpie”.

Pasi kam parkuar makinën, akoma pa zbritur nga mjeti, kam parë vjehrrin dhe vjehrrën, Mexhit Pisari dhe Manushaqe Pisari po afroheshin me shpejtësi drejt makinës time, me gurë në dorë dhe pasi janë afruar kanë filluar të godisnin makinën ime me gurë. Njëri prej gurëve ishte aq i madh saqë theu xhamin dhe më ra mua, duke më shkaktuar dëme të mëdha në hundë dhe në njërin krah. Pastaj unë jam larguar menjëherë bashkë me makinën time, pasi nuk doja që situata të agravohej. Kam denoncuar çështjen në polici.

Kudret Saliaj u qëllua sot nga ish-vjehrri i tij Mexhit Picari, pas konflikteve se viktima i keqtrajtonte vajzën. Çifti mësohet se ishin në prag divorci dhe pikërisht sot kishin seancën e pestë, ku pritej të lexohej akti se kush do t’i mbante fëmijët, ku gjykata do pyeste djalin e madh të çiftit se me kë dëshironte që të rrinte. Mësohet se në tavolinë me viktimën në momentin e krimit ishte edhe i biri dhe një punonjëse sociale.

n.s. / dita