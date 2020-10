“Kryehetues apo Kryemashtrues? 11 vitet e hetuesisë së drejtuar nga Qelami dhe akuza e rëndë si dora e zezë e mbulimit të vrasësve të 2 prillit” (Pjesa II)

Nga Eqerem Osmani

5. Përkundër grafomanisë tënde të shpifur, se ke qenë njeriu i ligjit dhe se humanizmi jot qëndruaka në zbatimin e përpiktë të ligjit, pafytyrësia jote, si shërbëtor i klanit ogurzi të Partisë Demokratike dhe për t’i hedhur hi syve mbarë opinionit publik, shpaloset nga ti, kur shprehesh haptazi (e vetmja e vërtetë jotja) se: “Qëndrimet publike dhe veprimtaria ime kushtetuese e ligjore ishin në përmbajtje të njëjta edhe me platformën politike të Partisë Demokratike“ (f. 575).

Nuk do as mend as kalem, se Ti ke qenë bishti i Sqeparit vdekjeprurës të Saliut e C0, ke qënë doraza Sopatës së Gijotinës ekzekutuese të kohës, ke qënë Shkrepësi i kobures vrastare të tij në periudhën 1990-1992, në gjithë periudhën periudhën e përgatitjes e ardhjes në pushtet e mbretërimit të Saliut, dhe për këto shërbime exstra ndaj tij, je i mirëshpërblyer po prej tij.

Ndërkohë që gjithë bota e di fare mirë platformën me prirjet fashiste të udhëheqësve të kësaj Partie, të cilët donin të vinin në pushtet me çdo kusht e me çdo mjet, dhe që shuan edhe shpresat e mijëra demokratëve të vërtetë, duke e kthyer atë një një Parti të zjarrit, të hurit e të litarit, të vrasjeve, djegieve, shkatërrimeve, të grabitjeve, vjedhjeve, plaçkitjeve e njëmijë e një të zezave.

Ky pohim i yti, si militant besnik i Partisë Demokratike me prirje nazifashiste , është të vrasësh veten me dorën tënde, dhe i tregon publikut haptazi se kush ke qënë e kush je, një DORË E ZEZË vrastare, që vetëm të këqija i ka sjellë kësaj shoqërie dhe këtij vendi. Përkundër sa pretendon, se gjasme ke qënë kundërshtar kryesor që demaskoje veprimtarinë e paligjshme të drejtuesve të Sigurimit, që rritnin arificialisht numrin e personave me veprimtari agjenturore, dhe se qënke akuzuar nga një zëvëndësministër i kohës si Spiun i CIA-s, sabotator e tradhtar, – ti nuk na jep asnjë argument se përse nuk je i tillë.

Dhe, jo më vetëm i CIA-s, se u mbetet qejfi amerikanëve, por ç’siguri kemi, që nuk ke gëlltitur një çorbë të prishur edhe të fqinjëve tanë, apo të agjenturave të Evropës Lindore apo Perëndimore? Kush e vë dorën në zjarr dhe e merr plumbin në ballë për ty, për atë që nuk u ke shërbyer dhe nuk u shërben agjenturave, sikurse eprori siç pretendon, Ramiz Alia, apo bashkë sivëllai yt Sali Beisha, tashmë i njohur në këto vite nga mbarë opinion publik, si person i lidhur e në shërbim të agjenturave të huaja e kryesisht atij serb.

Përse, sot bërtet e na shfaqesh “i larë me ujë floriri“ safi demokratik perëndimor, ku veprimtaria jote 11 vjeçare në krye të Hetuesisë në vend, është nga më të errëtat, më mjeranet, me e kundërligjshmja.

E thënë troç, ti e shove me ujë bore, i hape rrugë krimit dhe kriminelëve të të gjitha shkallëve në vend, një plagë kjo e madhe, e pa shërueshme në gjithë këto kohë, dhe pasojat shkatërrimtare po i vuajmë edhe sot e gjithë ditën. Inaktiviteti, paftësia në shkallën sipërore, deri mosekzistenca e hetuesisë u manifestua qartë në ngjarjet e 2 prillit, jo vetëm që nuk pati kryerje të veprimeve hetimore, por u mbuluan dhe shkatërruan tërësisht provat.

U inkurajua, u simulua antiligji, antidrejtësia. Nuk u gjendën kurrë fajtorët vrasës, por u dënuan njerëz krejtësisht të pafajshëm. Dhe këtë veprim monstruoz, Qelami ynë, na e shet për zbatim me përpikmëri të ligjit! Turp! Po kjo Qelamit, Saliut e të tjerëve nuk u bën përshtypje! Drejtësia do bëhet një ditë, do jepni llogari!

6. Dhe më në fund, nuk na thua, se nga cili “mal” do të qëllonte me “vetëtima” Qelamin tonë, në vitim 1992, kush t’i bëri tre atentate (imagjinare) apo vetë Lepuri në bark të bëri, që një ditë të bukur me plot diell, me pasaportë diplomatike, ia mbathe nga sytë këmbët, mbushur plot 7 palë poture, kalove 7 male, dhe gjete strehë në azilin politik në Gjermani.

Po pse vallë iku Qelami ynë, pikërish në demokraci, kur ai ka qënë zbatues i përpikët i ligjit dhe human në kulm! Qelami ynë as mizën nuk trembte dot, as qimen s’e kërrente dot nga qulli. Por zbatonte verbazi, qorrazi urdhërat që i jepnin udhëheqësit e tij shpirtërorë, duke filluar nga Ramiz Alia, Hekuran Isai, Sali Berisha, Azem Hajdari, dhe paria e bandës ogurzezë të Partisë Demokratike.

Nuk do as mend as kalem, se iku nga që ai i kish mbushur plot poturet e binte erë kutërbim, për shkak të ligësive, padrejtësive e paligjshmërive. Ai u kish hyrë në hak njerëzve të pafajshëm dhe e dinte se ndonjë ditë, do të kërkojnë shpagim prej të gjithëve mëkatarëve e veçanërisht nga Kryehetuesi i paligjshmërisë, Qelami ynë.

Koha ka treguar, se kush është i pastër, i ndershëm, i drejtë, dhe me ideale të larta për popullin dhe Atdheun e vet nuk arratiset, të shkojë në Mërgatën e Qyqeve, e të kërkojë azil politik , kur s’ka shkak e arsye për një gjë të tillë, pasi sistemi politik i vendosur atë kohë, ishte i tij, dhe ai qe në majën e piramidës.

Pse nuk ndenji të përballet me çdo të keqe, qoftë edhe me jetë, nëse është trim, idealist, për të trimfuar kudo e kurdoherë e vërteta, të bëhet drejtësia, që është shenjtëri për cilido! Pse të mos realizonte “betimet”, se do jepte dhe jetën, në interes të popullit e Atdheut, e të behej një hero, si Avni Rustemi a Vasil Laçi, por ia mbathi, si frikacak e burracak, në kohësistemin që ai vetë kish bërë platformën e tij, të njëjtë me të PD!

7. Natyrshëm lind pyetja: Si u bë Qelami ynë i tillë, vallë brenda një viti, apo pati formim tjetër qysh herët, në moshën e rinisë shkollore, dhe qe zgjedhur me dorë prej andej? Mësojmë se ai e bëri jetën shkollë, sa mbaronte njërën fillonte tjetrën! Nuk doli kurrë në punë e të dilte në diell, të piqej pak, po qëndroi përherë në hije, mbi libra dhe domosdo që mbeti aguridh.

Si vallë u katapultua Qelami ynë, pa kurrfarë ekperience në këtë detyrë të lartë, e deri anëtar i KQ të PPSh, vetëm se ishte Lepe-Peqe! Dhe na del me një seri diplomash, pa kurrëfarë një ditë pune e një pikë djerse në vështirësitë e jetës.

Na numëron disa fakultete, e na hiqet si ekspert ekselence i ligjit! Por dihet se shkolla, qoftë një apo disa, vetëm të jep dije, por nuk të jep kurrë mend. Mend aq sa i ka dhënë secilit Krijuesi. Duhet të ushtrohet me punë e në jetë, jo me llogje, e të shkëlqesh në rezultate, që të të thonë i mençur. Pikërisht duke mos punuar, pa eksperience, mbeti përherë një ushtar servil, zbatues qorrazi i urdhëruar nga gjithkush, për gjithfarë problemesh.

Dhe si përfundim, Persekutori i të tjerëve, tani, nëpërmjet librave voluminozë, që na servir, kërkon të na shpëlajë trurin, të na mbushë mendjen, se ai është më i persekutuari i kohës, që u shpëtoi 3 atentateve ! Të na tregojë se ai është sjellësi i Drejtësisë, është Shpëtimtari i mbarë kuadrove të larta të kohës, nga dënimet e persekutimet e regjimit të vithisur diktatorial; dhe nuk guxon të hapë fare gojën për krimet më të mëdha që kanë kryer ai dhe udhëheqësi shpirtëror i tij, kryetari i Partisë Demokratike Sali Beriasha e Co , sidomos në vitet 1990-1992.

8. Për sa shkruan, delni haptazi kontradiktor, tradhtoni veten, del me dy fytyra, që nga njëra anë na paraqitesh trim e hero (i paqenë ), madje shpëtimtar (imagjinar) i Kadaresë, duke i thënë Enver Hoxhës e të tjerëve të mos arrestohet për shkak të mungesës së provave.

Nga ana tjetër, nuk thotë asnjë fjalë për funksionarë të lartë, shefat e tij, Kadri Hazbiu e Feçorr Shehu, që të promovuan në detyrën e lartë, kur ata, në kohën që ishe Kryehetues, u çuan në varr me akuza të rreme , pa prova. Vetë Qelami ynë, pa pikë turpi, pohon haptazi publikisht se procesi gjyqësor ishte tërësisht i manipuluar, dhe nuk guxoi kurrë t’ia thoshte udhëheqjes së lartë të kohës, se nuk ka prova që këta të jenë komplotistë.

Dhe nëse kjo, është siç pretendon, atëhere, për shkak të ligjit, e të së drejtës, përse o Qelami ynë nuk veprove të denoncoje këtë skandal në drejtësi dhe të bëje menjëherë dorëheqjen, por vazhdove të ishe Kryekriminel, Kryemashtrues, duke çuar drejt vdekjes njerëz me akuza fallco.

A mund të durohet ky qëndim i poshtër i Qelamit tonë, që e ngarkon atë me përgjegjësi të lartë penale sa ligjore, ashtu edhe politike e morale, pasi në fakt është bashkautor i krimit, bashkëfajtor dhe bashkekzekutor i personave të pafajshëm.

9. Është tepër absurde, për t’u besuar, madje bëhesh shumë primitiv e qesharak që me një mëndjelehtësi prej adoleshenti, mbuluar me megallomani e madhështi, deklaron se i paske dërguar letër Enver Hoxhës duke akuzuar Ramiz Alinë si spiun i disa agjenturave.

Por, nga ana tjetër, po Ramiz Alia, çuditërisht, e shpërblen , “e gradon” për këtë akuzë, në postin më të lartë të Kryehetuesisë (nënkupto Kryemashtrues) dhe punoni së bashku për stisjen e trillimin e akuzave të paqena ndaj të tjerëve, jo pak por 11 vjet! Në atë kohë nuk mund të ndodhnin kurrë të tilla fenomene, pasi dhe për akuza të lehta të ikte koka, e jo më për të rënda, që është praktikë kudo në botë, ose të likuidojnë ose të komprometojnë e të bëjnë për vete.

Nuk e dimë se për cilën agjenturë punonit së bashku, a veç, me Ramizin e Saliun e të tjerë. Nuk dimë a e morën vesh këtë sekret zbulimi gjerman që të dha çëk-fëk azil politik për 30 vjet e më tepër e shtetësi gjermane.

10. Së fundi, pse pas 30 viteve, nxitove dole në këtë kohë, me dy libra voluminozë dhe mbulove të gjitha faqet e gazetave me marrëzitë dhe gënjeshtrat e tua. Mos vallë të thirri sivëllai yt , e udhëheqësi shpirtëror i Partisë Demokratike, dora vetë Sali Berisha, për ndihmë, në ditë të këqia, në rrezik për të, që të mos hapet kurrë dosja e 2 prillit, apo dhe të tjera, të asaj kohe për të cilën që të dy jeni “në tavë”, për gjithçka për atë ngjarje makabre, si dhe për mos zbulimin e vrasësve të vërtetë të asaj tragjedie.

Nuk e zgjat e ta bëj tërkuzë, sepse marrëzitë e tua, tani, në moshën e pleqërisë, nuk paskanë të sosur. Në këto rrethana, më duhet ta mbyll këtë përgjigje, duke të thënë troç:

Të gëzosh ende jetë të gjatë, aty në azilin gjerman, se mëndja e shkretë të paska lënë shëndenë!

Borxhliu përjetë i Shpëtimtarit

Eqerem Osmani

