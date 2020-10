Kryemadhi i përgjigjet Ramës: Aq herë sa më ke përmendur emrin, nuk më ka thënë Meta “Të dua”

Kryetarja e LSI Monika Kryemadhi i është përgjigjur kryeministrit Edi Rama.

“Sot mbas një kohes shumë të gjatë dëgjova me ëndje fjalë në panik e sipër të kryetarit të rilindjes dhe kryeministrit në ikje. Historinë e tij ai e ka mbaruar me PS të cilët panë fytyrën e vërtetë të tij dhe panë kush është partia që ka vlerat e majta. Sot dua të ndaj me ju që LSI vazhdon të ngrihet në përgjegjësinë e asaj force politike që në 2010 i dha shqiptarëve liberalizimin e vizave që bllokohej prej vitesh nga Rama sepse thoshte se do ikim 1 mln shqiptarë nga vendi. Dhe në të vërtetët gjatë kohës kur ai qeverisi me LSI, por nga 2017 kur mori kazanin tepsinë, kusinë rritja ishte në stratosferë.

Dua të them dhe ripërsëris edhe njëherë mospranimin e një mandati të dytë me sektin e rilindjes sepse kjo do të ndante zullumin dhe llumin që Rama ka futur. Falenderoj mbështetësit e LSI të cilët i kanë kallur datën Ramës sa gjithë fjalimin e tij ia kushtonte atyre dhe Monikës. Aq herë sa më ka përmendur emrin Rama nuk më ka thënë Meta “Të dua”. Të gjithë e mbajnë mend mirë se si klithte nëpër gazeta për nxjerrjen jashtë ligjit të PS. Kjo urrejtje psiqike e Edi Ramës nuk mund ta fshehi. Sot dua të them disa gjëra meqënëse përmendeshin në listën e gjatë të premtimeve të Ramës”, u shpreh Kryemadhi.