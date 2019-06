Kryemadhi: Kam bërë gabime, që i kanë kushtuar Shqipërisë

Mbrëmjen e kësaj së hëne, kryetarja e Lsi-së, Monika Kryemadhi ka folur për shumë tema në A Show, të A. Krastës, duke u fokusuar kryesisht në mërrëdhëniet e saj dhe bashkëshortit të saj, presidentit Ilir Meta me kryeministrin Rama.

Fillimisht, Kryemadhi ka thënë se nuk i pëlqen pushteti dhe se ka bërë shumë gabime në jetën e saj politike, të cilat i kanë kushtuar Shqipërisë.

Ajo tha: Nëse do kthehesha pas në gjithë jetën time politike, do kisha bërë shumë gjëra ndryshe me Rilindjen, me PD dhe me njerëzit. Hipokrizia është prezente, por asnjëherë vendimet nuk duhet të merren në mënyrë emocionale”.

Në lidhje me marrëdhëniet e saj dhe të presidentit Meta me kryeministrin Rama, Kryemadhi theksoi se që në vitin 2013 ajo kishte qënë skeptike ndaj Ramës, por bashkëshorti i kishte besuar dhe ishte zhgënjyer. Kryemadhi u shpreh: Në marrëdhëniet me Metën s’flas fare se e kanë listën të gjatë. Në marrëdhënie me mua, po ju flas për zgjedhjet e 2017 në Lezhë. Ia kërkoi vetë deputetit tonë Viktor Tusha të ishte kandidat dhe angazhoi gjithë partinë e tij t’i dilnin kundër kandidatit të LSI. Me pak fjalë më saboti Viktor Tushën. Ne bëmë një marrëveshje që do votonim njëri-tjetrin, ai nuk i qënndroi asaj. Sa për marrëdhënie njerëzore, s’ka pasur ai me mua dhe s’ka shanse të ketë”.

Në vijim, Kryemadhi tha se besonte se: “Rama ka fituar vetëm një betejë me Ilir Metën dhe ka fituar betejën për të krimianlizuar pushtetin”. Ajo shtoi se kjo ndodhi se Meta nuk u tregua vigjilent.

e.ll./dita