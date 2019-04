Kryemadhi: Kandidatët dalin nga strukturat, kryetari s’ka pushtet

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi në një dalje për mediat ka prekur situatën aktuale politike duke mos kursyer akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama.

Ajo tha se kundrejt partisë që drejton Rama, qëllimi i LSI-së është t’i japë forcë qytetarit, ndaj kandidatët do të dalin nga strukturat e partisë që ajo drejton dhe se pushteti nuk është më në dorën e kryetarit.

“Rilindja ndaj biznesit, ka qenë vendimtar roli i LSI-së. 11 vende për lirinë e medias, për lirinë e ekonomisë së 17 vendeve. Nuk flasim për krimin e organizuar, grabitëse të pronave të shqiptarëve.

Ka qenë LSI që në një mënyrë të caktuar të nxjerrin banorët nga shtëpitë e tyre. Shteti shqiptar nuk është pronë e Ramës por e shqiptarëve. Shqipëria është e shqiptarëve nuk është e një grupi prej 5 njerëz.

Kam edhe një mesazh për Edi Ramën nga parlamenti i LSI-së. Po ia bëj të qartë që LSI nuk është më e kohës kur kishte në krye Ilir Metë. Dashuria me kriminelin ka mbaruar.

Dashuri dhe qetësi për atë njeri që ka veshur me të zeza nënat shqiptare. E di që është e vështirë e di që është me probleme. Mund të ndalen burrat dhe jo gratë. Mos guxojë të cënojë asgjë të shqiptarëve, nuk do jetë personale.

Në çdo shtëpi të shqiptarëve ka një luftëtar që di të marrë shenjë atje ku duhet. Për shqiptarët që nuk kinë bukë të hanë është akoma më keq situata.

Prandaj, Teatrin e Kukullave që na ofron atje në parlament ta ketë më të kujdesshëm, se nuk ia fal njeri mundin e votave të LSI-së.

Ky është një mesazh për të gjithë ata që do të marrin mundimin dhe guximin që do të cënojnë dinjitetin e shqiptarëve. Sot ne do të marrin edhe vendimin për mbledhjen e Konventës Kombëtare.

Meqë kishte merakun e fallit, kandidatët do të dalin nga strukturat e LSI-së. Prandaj ky proces është shumë i rëndësishëm për evidentimin e strukturave të partisë.

Jam e bindur që jo vetëm, janë shtuar anëtarësia dhe ata që janë kërcënuar për vendin e punës do jenë edhe më aktivë. Besimi te strukturave të partisë se nuk ka më pushtet në dorën e kryetarit. Sfida jonë nuk është që t’i japim forcë njëri-tjetrin por t’i japim forcë qytetarëve.

Kjo është e vetmja mënyrë për të zgjuar atë ndjenjë vlerësimi për qytetarët shqiptarë. Nëse do ngelemi peng i ligjeve të shkruara të bardhë në të zezë, por do jemi peng i kryeministrit Edi Rama.”- u shpreh Kryemadhi.

b.b/dita