Kryemadhi: LSI njëherë me PD, njëherë me PS për të mirën e shqiptarëve

Kryetarja e Lëvizja Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi ka zhvilluar një takim me strukturat e partisë në qytetin e Sarandës.

Gjatë fjalës së saj, Kryemadhi preku çështjen e koalicioneve që LSI ka pasur vitet e fundit me PD-në dhe PS-në. Sipas Kryemadhit, LSI-së i është dashur që të bashkëpunojë me qeveri të ndryshme për të bërë të mundur heqjen e vizave dhe marrjen e statusit kandidat në BE.

Sipas Kryemadhit cdo gje qe ben LSI e ben per te miren e shqiptareve

“Thonë për LSI, po kjo njëherë me PD, njëherë me PS. Pa LSI shqiptarët nuk do të lëvzinin të lirë në Bashkimin Europian. Bashkimi me PD-në i dha shansin shqiptarëve të lëvizin të lira pa viza. Pa LSI, PS-ja nuk do ta kishte të mundur marrjen e statusit kandidat në BE. Ministrja e Integrimit, Klajda Gjosha ka qënë ajo e cila ka iniciuar për të arritur marrjen e statusit kandidat për anëtar të BE-së. Sot qeveria nuk ka ministri Integrimi, dhe procesi i integrimit sa vjen dhe reduktohet”, deklaroi Kryemadhi.

Numri një i LSI-së pranoi se së bashku me Frontin Opozitar, kanë nisur tashmë përgatitjet për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 30 Qershor.

“Ne tashmë jemi në një front opozitar. Do të shkojmë drejt marrëveshjeve të cilat do të hyjmë bashkërisht në zgjedhjet lokale, në përzgjedhjet e kandidatëve. Është jashtëzakonisht e domosdoshme funksionimi dhe riorganizimi i strukturave tona si një bllok opozitar, kundër një të keqeje shumë të madhe, që është qeverisja e një sekti kriminal si Rilindja”, deklaroi Kryemadhi nga Saranda.

l.h/ dita