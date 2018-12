Kryemadhi nga Korça: Lëreni kartën e LSI dhe dilni në protestë me studentët

Të hënën, studentët që po protestojnë kanë bërë të ditur se do të organizojnë një tubim të madh kombëtar. Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, në një takim me të rinjtë e kësaj partie në Korçë, u bëri thirrje militantëve të partisë që të dalin në protestë në krah të studentëve.

“Do t’ju bëja një sugjerim që këtë entuziazëm dhe këtë shpërthim ta keni nesër në Tiranë me shokët tuaj, me vëllezërit tuaj, me motrat tuaja që janë studentë, ashtu siç keni pjesë e protestave studentore në Universitetin e Korçës, mos ndaloni nesër që të vazhdoni dhe t’ju bashkëngjiteni atyre djemve dhe vajzave të Tiranës, që po qëndrojnë netëve të ftohta, në temperaturë minus përballë kryeministrisë për ti kujtuar këtij kryeministri, që studentët shqiptarë, studentët e Shqipërisë janë e ardhmja e vendit,” tha Kryemadhi.

Ajo tha se kërkesat e studentëve janë kërkesa politike.

“Po prapë këtu nga Korça, u bëj thirrje këtyre profesorëve të nderuar, që nëse kanë pak dinjitet, nëse kanë pak moral, nëse kanë pak integritet, të ngrihen dhe të bashkohen me studentët. Se vetëm kështu mund t’i kthejnë dinjitetin universitetit, stafit akademik, studentëve dhe Shqipërisë. Bashkohuni me studentët dhe mos lejoni përçarësit dhe ndërhyrësit. Po të ishte për politikën, politika kishte hyrë që ditën e parë. Por nuk kanë nevojë studentët për politikën. Sepse studentët janë vetë politikë. Sepse kërkesat e studentëve janë kërkesa politike dhe që kërkojnë vendim në parlament. Dhe në momentin që hyjnë me vendim në Parlament, ato janë kërkesa politike që kërkojnë zgjidhje politike. Që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme për të dalë nga kjo emergjencë. Vetëm një i çmendur nuk pranon që të heqë paratë nga xhepi i vetë, që i ka vjedhur në gjithë këto vite për të mos ja shpërblyer dhe për të mos iu dhënë mundësinë minimale e jetesës për studentët shqiptarë.

Dua të them dhe diçka tjetër.

Sot ne jemi në Korçë, do të vazhdojmë nëpër rrethe të tjera dhe nuk do të ndalemi në të gjithë Shqipërinë. Kjo thirrje nuk ka ardhur vetëm nga LSI por ka ardhur dhe nga shumë parti të tjera. E tha Petrika, harroni kartën e anëtarësisë, harroni flamurin e partisë, futini në sirtar se do ju duhen për më vonë, por zgjoni ndërgjegjen kombëtare sepse kjo është më e rëndësishmja. Shqipëria po i thërret bijtë e saj. Vetëm rinia shqiptare mund t’i fusë të rinjtë, që të zgjojë jo vetëm klasën politike, por që të zgjojë të gjithë popullin, të zgjojmë prindërit, të zgjojmë vëllezërit, të zgjojmë gjyshërit, sepse jetojmë në minimumin e jetesës”.

v.l/ Dita