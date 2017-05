Kryemadhi: Rama kryeministër legjitim, Basha kërkesë qesharake

Zv/kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi e cilëson qesharake kërkesën e Lulzim Bashës për dorëheqjen e Edi Ramës dhe emërimin e një kryeministri teknik.

E ftuar në “5 pyetjet nga Babaramo”, Kryemadhi tha se Rama është kryeministri i zgjedhur nga një Parlament legjitim dhe i votëbesuar nga qytetarët në zgjedhjet e qershorit 2013.

Kryemadhi ironizon Bashën: Unë them të vijë Berisha

Kryemadhi tha me ironi se kërkesa e Bashës është njësoj sikur ajo të kërkojë largimin e kryedemokratit dhe rikthimin e Berishës në krye të PD, ose ndryshe nuk do të hyjë në zgjedhje.

“Mua më duket qesharake. Dhe unë them që Basha të ikë nga PD dhe të vijë Sali Berisha, se unë s’hyj në zgjedhje. Edi Rama dhe Ilir Meta u votuan për të qeverisur në 2013-ën deri në qershor 2017.

Basha ka pasur në tryezë shumë propozime siç janë mandatet e LSI për të qeverisur. Këto janë argumentime që prodhojnë konflikt. Rama është kryeministri i vendit dhe i dalë nga një Parlament legjitim”, tha Kryemadhi.

“Kjo, opozita më e dobët – demokratët të votojnë LSI”

Numri dy i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi shpreh jo pak rezerva për punën e opozitës. Ajo e cilëson absurd qëndrimin në çadër, ndërsa thekson se Kuvendi ka pasur opozitën më të dobët në histori.

Kryemadhi fton votuesit demokratë që votojnë në 18 qershor dhe të zgjedhin LSI-në, nëse nuk duan Edi Ramën kryeministër.

“Demokratët të marrin pjesë në zgjedhje, të shkojnë të votojnë në 18 qershor. Nëse nuk duan Edi Ramën kryeministër, të vijnë dhe të votojnë LSI-në. Kjo është padyshim opozita më e dobët në 25 vjet”, u shpreh Kryemadhi.

Kandidimi i Metës për President

Monika Kryemadhi ka thënë se kandidimin e Ilir Metës për President e ka mësuar ditën kur grupi parlamentar dha firmat.

“Ditën që firmosa…Mos e dini Metën kaq të sinqertë me gruan…”, tha ajo.

Opozita thotë se do bllokojë zgjedhjet e 18 qershorit…

Nuk mund t’i bllokojnë. S’mund të pengojnë vullnetin e qytetarëve.

Ç’duhet të bëjnë?

Demokratët të marrin pjesë në zgjedhje, të shkojnë të votojnë në 18 qershor. Nëse nuk duan Edi Ramën kryeministër, të vijnë dhe të votojnë LSI-në. Kjo është pasyshim opozita më e dobët në 25 vjet.

Sa e dëmton LSI-në?

Fare. Ilir Meta bën një fushatë shumë të butë. LSI është një parti shumë atraktive, shumë energjike. Meta është një lider i fortë i cili e ka ndërtuar LSI-në dhe ka krijuar një LSI që sot synon të jetë forcë e parë. Është një forcë e konsoliduar dhe struktura organizative të jashtëzakonshme.

Mes Bashës dhe Berishës me kë ndjehet komod LSI?

Politikisht ndjehëm mirë me BVasilin, Klajda Gjoshën, Braimllarin. Pse? Sepse është familja ime, kam investuar në këtë grup njerëzish. Sa i takon miqësore ndjehem mirë me Edi Ramën, me bashkëshorten e Lulzim Bashës dhe me doktor Berishën i cili për gjërat që s’kanë lidhje me politikën është si një enciklopedi., Pra, dua ta ndaj mes politikës dhe marrëdhënieve njerëzore.

Ti do konkurrosh për postin e kryetarit kur të bëhet një anëtar një votë?

Pozicionimi i kryetarit është pak shumë për mua sepse secili nga ne është kryetar në vetvete dhe partia është për ta bërë Shqipërinë më të bukur.

Do ju duhet të negocioni me Edi Ramën?

Po varet kë do vendosi partia, kë do vendosi Vasili. Meta merrte Vasilin me vete por mund të vendosi të marri dhe Luan Ramën apo Klajda Gjoshën apo dikë tjetër.

Gjatë 4 viteve që lamë pas cili ka qenë momenti më i vështirë politik?

Ka sa të duash. Njerëzit na mendojnë sikur e kemi fushë me lule por ka momente sa të duash. P.sh një miku që është i sëmurë me kancer dhe i duhet pasaportë për të ikur jashtë shteti për kurim dhe duhet të hysh mik për ti bërë pasaportën. Apo të hysh në lagje të varfra nuk sigurojnë as bukën e gojës. Nganjëherë vjen momenti kur i thua vetes pse duhet ti hyja kësaj. Këto janë momente që thua pse duhet ta bëj këtë gjë.

Në 2004 u shkëputët nga PS, e mban mend rrethanat?

Unë mbaj mend arrogancën e pamatshme që kishte lideri i asaj kohe, një arrogancë që e mori në qafë PS-në në 2005.

Çfarë i sugjerove Metës?

Unë asgjë vetëm i shkova pas. Ishte dhe vendim i një grupi njerëzish që donin të ndryshonin.

Ti ke qenë pjesë e forumeve dhe tani i shikon këto forumet rinore?

Do më quhet konflikt interesi sepse LRI është shumë rinor, shumë hitech sesa FRESH i asaj kohe sepse kohët kanë qenë të ndryshme.

Ke hyrë pak para Metës në politikë?

5 minuta, si ato binjakët…

Ke qenë shumë më impulsive, duke qenë bashkëshortja e Metës e keni menduar si një këmishë force?

S’mund të them këmishë force, edhe më ka pëlqyer edhe smë ka pëlqyer. Ndoshta kam dashur të jap edhe deklarata më të forta, psh ligji arsimit të lartë dhe Ilir Metaj ka qenë personi që na ka trysnuar jo në kuptimin mbylleni gojën se ju hoqa qafe por me një kuptim të qetë. Iliri ka ndikuar si për mirë dhe për keq. P.sh në disa marrëdhënie me njerëzit dhe Meta ka thënë ta shohim dhe pastaj kur është verifikuar nga Meta ka qenë vonë dhe marrëdhëniet janë zgjidhur më herët. P.sh kur kemi denoncuar ndonjë fenomen ka dalë që kemi pasur të drejtë ne baza e partisë dhe po të kishte reflektuar më herë do zgjidhej më herët.

Parashikoni që PS-LSI të bashkohen?

Janë dy forca të ndryshme me njëra-tjetrën sepse njerëzit që janë në partitë janë të ndryshëm.