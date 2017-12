Kryemadhi-Ramës: Do hash sërish këpucë kokës

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, thotë se është gati ti përsërisë veprimet e saj në Kuvend, përfshirë veprimin shumë të debatuar në opinionin publik të goditjes së kryeministrit me këpucë.

Sipas saj, Rama ka goditur deputetët.

Kryemadhi tha në Report Tv, se nëse Rama do të guxojë të prekë deputetët, patjetër që do ta godasë me këpucë.

“Rama ka hedhur 80 milionë euro për të intimiduar qytetarët në zgjedhje. Në katër vjet varfëroi shqiptarët për t’i blerë lehtë në zgjedhje. Atë do ai, t’i kalojë ligjet, të mos ketë ndonjë këpucë kokës. Po goditi sërish ndonjë njeri, patjetër që do ketë ndonjë këpucë kokës. Po preku deputetët, do goditet sërish?”, tha Kryemadhi.