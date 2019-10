Kryemadhi: Socialistët e vërtetë ndihen të zhgënjyer dhe të përdorur

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi ka komentuar një sërë çështjesh këtë të enjte, që nga marrëveshja potenciale mes palëve për krizën politike, deri tek disa qëndrime të presidentit Meta. Në një intervistë për Report TV të zonjës Kryemadhi nuk kanë munguar as akuzat ndaj Rilindjes, dhe drejtuesve të qarqeve të PS, të cilët, sipas saj, i kanë bërë socialistët e vërtetë të ndihen të zhgënjyer dhe të përdorur.

Fillimisht Kryemadhi ka komentuar hapat për refomën zgjedhore, duke thënë se bëhej fjalë për institucionalizim të dialogut dhe duke theksuar rëndësinë e këtij.

Ajo tha: “Nuk është çështje marrëveshjeje PD-PS, PS-LSI, PD-LSI nuk është më çështje marrëveshjeje këtu. Është çështja e hapave që do të ndiqen nga politikëbërësit, kur them politikëbërësit të gjitha forcat politike, si ato parlamentare dhe jo parlamentare. Kur vjen reforma zgjedhore dhe zbatimi i saj. Vërtet miratohet një reformë zgjedhore por ajo duhet zbatuar, por si zbatohet një reformë zgjedhore? Me zgjedhje. Që të shkosh në një proces zgjedhor. Nuk është çështje marrëveshje këtu është çështje dialogu. Institucionalizimi i dialogut. Ne akoma e mendojmë dialogun politik gjë që e ke kusht nga Bashkimi Europian që në propozimin e parë për hapjen e negociatave është dialogu politik. Dialogu politik është institucion. Ne duhet ta institucionalizojmë. Ne nuk kemi dialog politik. Vazhdojmë 30 vjet tranzicion. Pse kemi 30 vjet tranzicion? Sepse nuk kemi dialog politik”.

Kryemadhi shtoi se nëse politika shqiptare do ta institucionalizojë dialogun, nuk do të ketë më krizë politike dhe Shqipëria do të vazhdojë e sigurt drejt gjithë proceseve të saj për integrimin europian.

Krymadhi shtoi: “LSI-ja nuk i trembet asnjë lloj marrëveshjeje, jo vetëm LSI dhe PD-ja dhe të gjitha partitë e tjera. Jemi shumë të qarta në axhendën tonë dhe në objektivin tonë. Objektivi ynë është shumë i thjeshtë, t’ju japim njerëzve zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe mbi të gjitha të krijojmë hapësirën e hapjes se negociatave për Shqipërinë”.

Në vijim, Kryemadhi tha se socialistët ndihen të zhgënjyer dhe të përdorur. Ajo theksoi se në qeverinë aktuale ka njerëz që nuk kanë as kontribut dhe asnjë lloj përgjegjësia. Ajo nënvizoi se degët e PS në rrethe drejtohen nga grupe kriminale, të cilët emërojnë njerëz të tyre.

Kryetarja e LSI u shpreh: “Që të jemi të sinqertë, socialistët e vërtetë, sepse ka dy tre grupime sot në Partinë Socialiste dhe nuk më takon po them që t’i bëj analizën asaj. Socialistët e vërtetë ndihen jo vetëm të zhgënjyer, por edhe të përdorur. Kur një socialist, i cili ka mbi 30 vjet që punon dhe voton për Partinë Socialiste, i kërkohet nga zyrat e shtetit 25 mijë euro bakshish për të marrë një leje ndërtimi apo për të marrë një zhvillim, është shumë e rëndë. Ndihet shumë i fyer, se hajde kur ja kërkon dikush i një partie tjetër, se ne u mësuam me këtë metodë pune. Por pastaj Rilindja, që vjen pa asnjë lloj kontributi, pa asnjë lloj background-i politik, pa asnjë lloj po themi respekti ndaj historisë së Partisë Socialiste, sigurisht që ata nuk ndjejnë asnjë lloj dhimbjeje. Do ta mjelin. Siç milet lopa, dhe pastaj do të marrin qumështin dhe do të ikin e nuk do e kthejnë më kokën pas. Pastaj janë grupet kriminale të cilët po e përdorin partinë Socialiste si një mburojë dhe një trampolinë për të implementuar paratë e tyre në ekonominë shqiptare dhe për t’i legalizuar ato. Pra janë 3 grupe, që për hir të së vërtetës do ta kenë shumë të vështirë që të mbijetojnë me njëri tjetrin”.

Kryemadhi shtoi: “Grupi i parë i socialistëve po vjen duke u pakësuar dhe reduktuar çdo ditë e më shumë, edhe pse pas mbijetesës së fortë të individëve të caktuar në Grupin Parlamentar të Partisë Socialiste, për shkak të kohës, për shkak të historisë, për shkak të memories, për shkak të origjinës familjare. Dhe çdo ditë e më shumë po reduktohen e po tkurren. Grupi i dytë është grupi i cili po shtrihet si një lloj metastaze që vjen pa asnjë lloj kontributi, mjafton të shikosh qeverinë e Ramës të cilët janë njerëz pas asnjë lloj kontributi, pa asnjë lloj përgjegjësie dhe pa asnjë lloj angazhimi ndaj elektoratit që kanë votuar socialistët. Dhe grupi tjetër që është një grup drejtues sot aktualisht, që të gjitha degët e Partisë Socialiste në qarqe dhe në rrethe drejtohen nga këto lloj grupe kriminale në zonat e influencës, nëpërmjet emërimeve në postet dhe drejtoritë kyçe, të njerëzve të tyre, për të zhvilluar dhe për të ecur më pas pastaj me planet e tyre për të ardhmen”.

Më pas, Kryemadhi tha se bashkëshorti i saj. presidenti Ilir Meta ka qenë kundër djegies së mandateve nga opozita.

Ajo u shpreh: “Di të them që është i pakënaqur për çështjen e mandateve, sapo hapim sytë në mëngjes, nuk fillojmë me ‘mirëmëngjes, si fjete’ por ‘pse i dogjët mandatet’ kështu që, për sa i përket kësaj gjëje, meqenëse pyetët edhe si ish-kryetar i partisë edhe si bashkëshort njëkohësisht. Ndërsa për sa i përket si president, të jeni të bindur që për sa i përket aksionit opozitar unë nuk ndaj asgjë me të. Sepse ajo çfarë unë jam e angazhuar në tryezën e opozitës vjen si rezultat i vendimmarrjes me strukturat e partisë dhe më pas ajo reflektohet në tryezën e partive politike të frontit opozitar”.

Kryetarja e LSIpërjashtoi se Meta mund të shkarkohej apo mund t’ia linte atij forcën politike që drejton.

Ajo deklaroi: “Po unë nuk kam pse t’ia lë, unë jam votuar. Varet se ca qëndrimi ka z.Meta e para dhe e dyta unë jam sfidante nuk i lë gjërat në mes të rrugës. Mund t’i lë gjërat në mes të rrugës vetëm si një nënë që mund të sakrifikojë gjithçka dhe jam e detyruar të marr rolin e nënës ose për arsye shëndetësore. Por të jeni të bindur që as njëra dhe as tjetra nuk besoj se mund të ndodhin”./ Report Tv

