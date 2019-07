Kryemadhi: Të zgjedhurit nuk do shkojnë në zyrë asnjëherë

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi nuk e ka bërë të qartë se si do të sillen kryebashkiakët e djathtë pasi të zgjedhurit e 30 qershorit të konfirmohen në detyrë.

Në një intervistë për emisionin Opinion, Kryemadhi tha se deri në 12 gusht, data për fillimin e detyrës së kandidatëve të rinj, ka shumë kohë përpara.

Ajo u shpreh: “Aksioni do të jetë hap pas hapi, këtë javë është konsultimi ynë me partitë aleate. Do vazhdojmë gjithë procesin që do vijë në mënyrë të njëpasnjëshme. Nuk është problemi aty, tek zënia e zyrave, ata nuk do të shkojnë në zyrë asnjëherë. E di sa gjëra do ndodhin deri ën 12 gusht”.

Në vijim, Kryemadhi u shpreh se në 30 qershor nuk kishte zgjedhje, por vetëm votime dhe ndaj opozita nuk ndërhyri. Ajo tha se edhe OSBE/ OHDIR deklaroi qartë të njëjtën gjë.

Në lidhje me deklatën e zëdhënses të KE, Kryemadhi tha: “Zonja që ka bërë deklaratën nuk e ka shkruar vetë, ia kanë shkruar të tjerët. Zonja nuk e ka të qartë që faktikisht ka një ngërç shumë të madh në atë që thotë. Ajo thotë të shkojnë në zyrë, kush të shkojnë në zyrë. Po kush?”

Në lidhje me reagimin e ambasadës Amerikane ajo tha se e mbështet atë. Sipas saj zgjedhje do të ketë në 13 tetor, pasi dekretin e Presidentit nuk e gjykon dot tjetër gjykatë, vetëm ajo Kushtetuese, ashtu siç e mështet dhe OSBE/ OHDIR.

