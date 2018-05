Kryemadhi, thirrje për pjesëmarrje në protestë: S’ka Zot që e shpëton Ramën!

Monika Kryemadhi zhvilloi ditën e sotme një takim me kryetarët e LSI-së në rrethe, nga ku i bëri thirrje popullit të bashkohet në protestën e opozitës ditën e shtunë.

“Ditën e shtunë në orën 11:00 do të protestojmë ndaj kësaj qeverie. Ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve që mendojnë se kjo qeveri po varfëron vendin, që të bashkohen në protestën e së shtunës, intelektualëve, të rinjve që besojnë te një Shqipëri e denjë. Opozita nuk e largon Shqipërinë nga Europa. Por Edi Rama nuk do që kjo gjë të ndodhi”, tha Kryemadhi.

Më tej, kryetarja e LSI tha se nuk do të ketë asnjë kompromis me një qeveri të zhytur në trafik dhe korrupsion, siç e quajti ajo.

“Ju e dini se si Edi Rama arriti të fitojë zgjedhjet. Në çdo vend të botës, çdo Kryeministër do të ishte dorëhequr me skandalet e njëpasnjëshme që i kanë ndodhur Edi Ramës”, tha kryetarja e LSI.

Kryemadhi theksoi se Edi Rama nuk është Zot as i drejtësisë dhe as i shqiptarëve. “E shtuna është dita jonë për t’i treguar Edi Ramës, që asgjë nuk e ndal më popullin nga revolta e tij. Edi Rama nuk është Zot as i drejtësisë dhe as i Shqiptarëve. Nëse Rama do të vazhdojë të kërcënojë shqiptarët me bandat e drogës, fundi i tij do të jetë i shpejt dhe i tmerrshëm. I bëj thirrje të gjithë votuesve të LSI, të ngrihemi dhe ta rrëzojmë Edi Ramën. Nuk ka as njeri dhe as zot që mbron Edi Ramën”, tha Kryemadhi.

o.j/dita