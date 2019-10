Kryeministri i ri i Kosovës, aktivisti i padhunshëm për vetëvendosje

Pas përfundimit të numërimit të fletëvotimeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) në Kosovë e ka shpallur zyrtarisht fitues me shumicë votash Lëvizjen Vetëvendosje të Albin Kurtit. Ndonëse kjo forcë politike arriti të marrë vetëm një mandat më shumë se sa Lëvizja Demokratike e Kosovës, Kurti pritet të jetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës.

Kurti foli për herë të parë si kryeministër i ardhshëm pas përfundimit të numërimit të votave, duke premtuar një faqe të re në historinë e Kosovës.

Po kush është kryeministri i ardhshëm i Kosovës?

Albin Kurti lindi më 24 mars 1975 në Prishtinë. Ai filloi të spikasë gjatë periudhës së luftës nisur nga viti 1997, pasi në rezistencë kundër Milosheviçit, ai u bë pjesë i Unionit të Pavarur të Studentëve të Universitetit të Prishtinës, e më vonë, zyrtar për marrëdhënie ndërkombëtare.

Kurti ka qenë gjithashtu edhe anëtar i Këshillit Organizativ të Protestave Paqësore dhe të padhunshme studentore për lirimin e objekteve universitare të uzurpuara nga regjimi i Millosheviçit. Ai ishte edhe një ndër udhëheqësit e protestës historike studentore më 1 tetor 1997 e cila u shtyp brutalisht nga policia e Millosheviçit.

Me fillin e luftës në Kosovë, në gusht të vitit 1998, Albini filloi punën në zyrën e përfaqësuesit të përgjithshëm politik të UÇK-së, Adem Demaçit, ku shërbeu si sekretar i zyrës. Gjatë kësaj kohe ka qenë i angazhuar në gjetjen e zgjidhjes politike për krizën në Kosovë.

Gjatë bombardimeve të NATO-s ai qëndroi në Prishtinë deri më 27 prill 1999, kur policia serbe e arrestoi. Me 10 qershor, me tërheqjen e forcave serbe në Serbi, ai së bashku me të burgosurit tjerë shqiptarë u transferua në burgjet serbe. Më 13 mars 2000 në Nish, Albini u dënua me 15 vjet burg të rëndë. Gjatë gjykimit ai refuzoi të njihte legjitimitetin e gjykatës duke thënë: “Ky gjyq nuk ka asgjë të përbashkët me të vërtetën dhe drejtësinë. Ky gjyq i shërben politikës ditore të regjimit të Milosheviçit që e ka mbajtur Kosovën nën okupim”.

Kur u dënua, ai tha: “Nuk është me rëndësi nëse më dënoni dhe sa më dënoni. Çdo gjë që kam bërë e kam bërë vullnetarisht dhe me dinjitet, jam krenar për këtë dhe po të më jepej rasti do të veproja sërish njësoj.”

Si rezultat i presionit ndërkombëtar Albini u lirua më 7 dhjetor 2001. Më 23 prill 2003 ai u diplomua në fakultetin e shkencave kompjuterike dhe telekomunikacionit në Universitetin e Prishtinës dhe vazhdoi të jetë aktivist i të drejtave të njeriut dhe atyre civile.

Kurti punoi si aktivist në Rrjetin e Aksionit për Kosovën (KAN), të formuar në vitin 1997, që u ringjall në konferencën “Drejtimet e reja” të mbajtur në Prishtinë nga 8-13 korrik 2003.Më 12 qershor 2005 në muret që rrethonin ndërtesën e UNMIK-ut, aktivistët shkruan parullën “Jo negociata, vetëvendosje”, fjalë e cila pikërisht solli transformimin e KAN-it në Lëvizjen Vetëvendosje!

Shkrimi i parullave vazhdoi gati në të gjitha fshatrat dhe qytetet e Kosovës, dhe pastaj lëvizja filloi me përdorimin e metodave të tjera kreative e jo të dhunshme sikurse janë aksionet simbolike, bllokadat dhe së fundi edhe demonstratat masive.

Në vitin 2017, Kurti u arrestua sërish, sëbashku me dy deputetë të tjerë pas përfundimit të një proteste të partisë opozitare kundër marrëveshjeve me Serbinë dhe kundër asaj për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Por të tre u liruan nga burgu për të vuajtur dënimin e tyre me masën e sigurisë ´´arrest shtëpie´´.

Albin Kurti njihet edhe si politikani që ka guxuar të hedh gaz lotsjellës në parlament. Në një intervistë ai është shprehur: “Gazi lotsjellës është një tym sqarues brenda seancës së Kuvendit”, duke theksuar se me këtë ai edhe iu ka treguar “deputetëve dhe ministrave e kryeministrit që me aq lehtësi urdhërojnë policinë të ndërhyjnë me gaz lotsjellës kundër protestuesve, që të kuptojnë njëherë se si është të jesh në vendin e qytetarit të thjeshtë, i cili i varfër e i papunë kërkon të drejta ekonomike-sociale, por pse jo edhe politike-kombëtare”.

Tashmë Albin Kurti është kryeministri i Kosovës, në një periudhë delikatë për marrëveshjen me Serbinë, por edhe të ardhmen europiane. Mbetet për tu parë sesi do të sillet ai në arenën ndërkombëtare, por edhe në politikën vendase, me gjithë ulje-ngritjet e tij./ gsh

e.ll./dita