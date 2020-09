Kryeministri Rama – Ahmetajt / Ata nuk kanë punë tjetër… Projekti në afat kohor!

Kryeministri Edi Rama, u shoqërua sot nga ministri për Rindërtim, Arben Ahmetaj, të cilët inspektuan kantierin e ndërtimit të shkollës 9-vjeçare “Gosë” që u dëmtua rëndë nga tërmeti i 26 nëntorit.

Ahmetaj ndërsa prezantonte projektin në fjalë, u ndal dhe tek shkollat e tjera që do të ndërtohen, ndërsa hodhi fjalë edhe për opozitën në lidhje me akuzat e saj këto ditë për situatën në shkolla.

Kryeministri i sugjeroi ministrit që mos të merreshin me opozitën, pasi ‘ata atë punë kishin’.

Ahmetaj: Pra, jemi në kohë për 26 Nëntorin?! Super! Edhe palestra do të jetë gati”, – tha Rama. “Edhe për transparencë për publikun, pardje kemi mbyllur fazën e parë zyrtarisht me UNDP, me Komisionin Evropian. Janë 22 shkolla në websitin e UNDP. Që nga opozita, mësuesit, qytetarët, mund t’i shohin shkollat me emra dhe vendndodhje. Janë 40 shkolla gjithashtu, dhe nga ato shkolla që rëndom opozita ka shkuar dhe thotë se s’po fillon puna.



Rama: Lëri mo aman, ata atë punë kanë. S’kanë punë tjetër.

a.t / dita