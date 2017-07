Kryeministrja e Serbisë kërkon autonomi për pjesën veriore të Kosovës

Kryeministrja serbe, Ana Brnabiç, ka deklaruar se normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën varet nga ajo se çfarë do të ndodhë me serbët në pjesën veriore të vendit, për të cilët ajo kërkon një lloj autonomie.

Gjatë një intervistë për agjencinë amerikane të lajmeve ‘Bloomberg’, Ana Brnabiç ka thënë se për statusin përfundimtar të Kosovës do të vendoset në fund të rrugëtimit.

“Avancimi drejt normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën tani varet nga vetë Kosova nëse do t’u jap një lloj autonomie serbëve që jetojnë në veri të vendit”, ka thënë ajo, duke shtuar se “çështja e përgjithshme e statusit do të vendoset krejt në fund të rrugëtimit”.

Kryeministrja serbe, Ana Brnabic, ka folur edhe për aspiratat e vendit të saj për anëtarësim në BE. Ajo ka deklaruar se nëse Serbisë do t’i duhej të zgjidhte mes marrëdhënieve më të afërta me Rusinë dhe anëtarësimit në Bashkimin Evropian, do të rreshtohet tek kjo e fundit.

Ajo ka thënë se do të vazhdojë rrugën e nisur nga paraardhësi i saj, presidenti Aleksandër Vuçiç, për ta bërë vendin e saj gati për anëtarësim në BE deri në fund të mandatit të saj, më 2020.