“Kryengritje Politike” është joshje drejt pushtetit, por nuk është rruga

Nga Bedri Islami

Ditën e shtunë, me 11 maj, opozita ka paralajmëruar protestën e saj të radhës. Kjo, si duket, do të jetë e katërta dhe si të tjerat do të shpallet menjëherë si më e madhja në histori, si dita e rrëzimit të shefit të qeverisë Rama, si momenti kur sistemi do të futet në rrjedhë, si çasti kur do të rrëzohet qeveria dhe do të ketë një qeveri teknike dhe dita kur Basha do të marrë hov për t’u ngjitur në zyrën kryeministrore.

Mediat pranë opozitës do të lëshojnë kujën se do të vijë ditë e qametit, nëse Rama nuk ikën, se ndërkombëtarët duhet të ndërhyjnë pa u bërë luftë, para së cilës ajo e vitit 1997 do të ngjajë si një lojë fëmijësh, se vetë Rama duhet t’i thërrasë mendjes pasi do të zvarritet drejt Lanës; ish shefi i qeverisë do të lëshojë mallkimet e zakonshme; në darkë njerëzit do të kthehen në shtëpitë e tyre dhe do të mendojnë për të nesërmen.

Kaq do të jetë.

E treta që duhej të ishte e vërteta, i la vendin të katërtës.

E katërta do i lërë vendin të pestës.

Përse ndodh e gjithë kjo? Përse opozita sillet si kuajt në lëmë dhe njëra protestë i ngjan tjetrës, me ndryshimin se himnin kombëtar, herë e prin shefi i saj dhe herë tjetër një profesionist?

Çfarë ka ngjarë që qeveria ka përballë vetes një opozitë të tillë, të lodhur nga mendimi, të vakët nga idetë dhe të lodhur nga vizioni?

Nëse qëllimi i Bashës për t’u larguar nga parlamenti ka patur të bëjë me rolin e tij në PD, kësaj ia ka arritur. Tani askush nuk mund të thotë se ai nuk drejton. Vërtet ende nën hijen e rëndë të Berishës, por ia ka arritur të krijojë rreth vetes një rreth vicioz që shohin nga sytë e tij. Edhe pse disa prej tyre janë mediokër dhe më shumë se gjysma vijnë nga familje të njohura të ish komunistëve, përsëri ai mbetet njeriu tek i cili janë varur shpresat e militantëve të tij, por edhe të afishuarve pas posteve.

Por, më pushtet nuk mund të vish me këtë mundësi dhe këtë përsiatje politike, i cila, herë-herë i ngjan asaj të mëparshmes, dhe që duket se ka një ngjashmëri të vockël, si macet që dalin nga tigrat.

Thelbi i deklaratave të tij për një Kryengritje Politike është njëra ndër joshjet drejt pushtetit, por nuk është rruga. Atë e kanë provuar para tij shumë të tjerë, deri me grusht shteti apo rebelime të pazakonta, por nuk ia kanë arritur të bëjnë pushtet e aq më pak të jenë të përkrahura nga perëndimi.

Vazhdimi i kësaj rruge, që nuk të ngjall as shpresë dhe as besim, veçse tek metingashët, është rrugë shkurtër; bindja e opozitës majtas apo djathtas se pas Kryengritjes do të ketë sistem të ri dhe se mund të zgjidhet gjithçka përmes bllokimit të rrugëve, protestës mujore, si një cikël mallkimi, fjalëve të mëdha dhe rrahjeve të gjoksit; vendosja e mungesës së një deputeti sherrxhi para mendjes, asnjëra nuk të dërgon drejt pushtetit.

Mund të duket e pabesueshme, por do të kisha dashur një opozitë të fortë, nga e cila të mos kishte droje policia, por vetë qeveria. Që të mos ketë përballë një trupë rrogëmarrëse, si Policia e Shtetit, por elitën drejtuese të shtetit dhe që vetë shefi i qeverisë të ketë frikë nga vizioni i opozitës, nga mendimi politik dhe idetë frymëmarrëse, e jo të soditë i qetë se si të djeshmit e larguar nga pushteti hapin palët e fustaneve politikë për të qenë përsëri dikush, diku dhe të pasur.

Lulzim Basha ka marrë përsipër një betejë të cilën, për ta bërë më të besueshme, nuk ka gjetur rrugën e duhur, e cila do e çojë në Askund.

Dy rrugë janë para tij dhe në të dyja duket se nuk do të ketë qartësi: Njëra është tek mbështetja perëndimore, qoftë si ndërhyrje të drejtpërdrejtë, qoftë si mendim mbështetës politik. Tjetra është në vetë opozitën, e cila, më shumë se përplasjet dhe halucionacionet ala Vasil, të ketë mendimin e pandikuar nga mesazhpërcjellës analistë, të cilët edhe në rastin më të hidhur, nuk do të jenë në radhët e para të protestuesve, por në katet e larta të lokaleve komode.

Mbështetja ndërkombëtare apo qoftë ndërhyrja e tyre politike, për një rrjedhojë të inateve tipike shqiptare, mungon dhe si duket ata presin lodhjen deri në kapitje të njërës palë. Ndërkombëtarët nuk e duan precedentin e braktisjes së parlamentit dhe zgjedhjet e parakohshme përmes dhunës. Si duket, nuk do marrin përsipër as ndërmjetësimin. Të duket e vështirë që për hir të zgjedhjeve vendore, të vijnë në Tiranë eminenca presidentore përtej oqeanit e as më të afërt. Lodhja duket në fjalët e tyre dhe politika shqiptare duhet t’i nxjerrë vetë gështenjat nga zjarri. Se cilës palë do i digjen duart, kjo nuk do të zgjasë të dihet.

Qershori do të jetë testi i madh i parë i zgjedhjeve të ardhshme politike. Ai që do të thyhet nga forca e rrugës dhe jo nga mendimi, do të jetë humbësi i radhës.

Rama, si duket, e di këtë më mirë nga opozita dhe nuk ka ndër mend të përsërisë majin e vitit 2017. Ujët nuk shkon dy herë në të njëjtën rrjedhë. Ai e di, po ashtu, se figurat që ka përballë, por edhe ata që ka thirrur pranë vetes Basha, nuk e mundin dot.

Koha ka ardhur të kemi një normalizim të jetës politike, por që kjo të ndodhë, opozita duhet të dijë faktin e parë: pushtetin nuk e sjell rruga, por mendimi.

Kur ajo të kthehet tek mendimi, gjërat mund të jenë ndryshe dhe atëherë shefi i qeverisë do të flasë për hallet e njerëzve dhe jo më për tepsi e kazanë.