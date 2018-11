Kryesocialisti dhe kryeballisti (mbi vendimin e Ramës për Mit’hatin)

Si duket, Edi Rama, kësaj vjeshte, ka menduar ta kthejë edhe një herë politikën në fillimin e vitit 1991, kur, në tribunat e impovizuara të metingjeve të rradhës, kishte si kryefjalë të tij shembjen e një miti, i cili kishte tulla që duheshin hequr ,por që nuk mund të rrëzohej aq lehtë: të luftës antifashiste nacional çlirimtare.

Sjellja e eshtrave të Mit’hat Frashërit në Shqipëri, që duhej bërë në aktet e para të qeverive pluraliste, i bën nder qeverisë së tashme, dhe vendosja e monumentit të tij krahas vllezërve Frashëri, duke bërë njësimin e tyre historik, një moment që nuk duhej të merrej si njësi emocionale e shefit të qeverisë, ka risjellë edhe një herë shkëndijimin e një flake të herëshme dhe, për fat të keq, të pashuar ende.

Është një temë e herëshme kjo që ndizet sa herë që vijnë ditët e fundit të nëntorit, gjithnjë në dy kahe të ndryshme, dhe ripërsritja e saj e tashme nuk është befasi. Befasia qëndron tek ndezja e rradhës nga e majta, e cila, deri më tani, të paktën deri më tani, është dukur se mbron vlerat e saj, i njeh kontributet e dhëna dhe e di të vërtetën historike se rrjeshtimi i Shqipërisë në kahun e Aleancës së Madhe, çka ndodhi për herë të parë pas kaq shumë shekujve, ishte edhe shpëtimi i saj.

Askush nuk mund ta dijë me siguri se çfarë do të kishte ndodhur nëse gjithë spektri politik shqiptar do të kishte qëndruar në linjën e Ballit Kombëtar, pra të bashkëpunimit të afërt, shpesh herë bërë njësh me pushtuesin, fillimisht italian e më pas gjerman, por ajo që ndodhi me shtetet e tjera bashkëpunuese do të kishte ndodhur fatalisht edhe në këtë truall.

Shembulli i anëtarit të Komitetit Qendror të Ballit Kombëtar, Abaz Ermenji, që goditi në shtator 1943 forcat gjermane, si kishte ndodhur edhe në disa goditje të mëhershme, apo pjesëmarrja në një luftë të përbashkët e Hysni Kapos dhe Hysni Lepenicës, trakti i Skender Muços për të goditur forcat gjermane, ishin rastet e veçanta, sporadike, të njerëzve të veçantë që nuk u bënë , për fat të keq, vijë politike e qëndrim ushtarak i Ballit.

Trupi i njeriut kryesor të kësaj organizate po kthehet në Shqipëri.

Duke risjellë në Shqipëri eshtrat e Mit’hat Frashërit, çka e meriton të varroset në tokën e të parëve të tij për kontributin e dhënë deri në prillin e vitit 1939, Edi Rama ka ndërmarrë një veprim thellësisht përndarës dhe shpërbërës të historisë, duke e vendosur atë në krahun e Frashërllinjve të mëdhenj, ku nuk është vendi i Frashërit të fundit, pikërisht për atë çka bëri pas prillit të viit 1939 e deri në largimin e tij nga Shqipëria, sëbashku me autokolonën e fundit të një rrjeti kolaboracionist.

Është e vështir ë të besohet një autor i përfshirë në pikëpamjen e tij, si është rasti im, por duhet besuar deri në fund një autor i njohur si Fisher, autor i një libri shterrues për Shqipërinë në vitet e luftës së dytë botërore, pasi, si i huaj, historian dhe i paprekur nga dalldia e monizmit apo trullosja pluraliste, është më i saktë dhe më serioz. Ai përcakton se “ Në këtë fazë, shumica e anëtarëve të Ballit Kombëtar rrëshqitën në një kolaboracionizëm më të plotë sesa ç’kishin pasur me italianët. Çetat e Ballit nisën të informonin gjermanët rreth veprimtarisë së LNÇ; më pas ato filluan të merrnin fonde nga gjermanët…nga fillimi i shkurtit 1944 oficerët britanikë njoftonin se forcat e Ballit ishin bërë tashmë pjesë normale e çdo force gjermane.” Aty nga shkurti 1944, Neubacheri vlerësonte se në një mënyrë ose në një tjetër, më se 10 mijë nacionalistë ndihmonin gjermanët, të ndarë përfërsisht në pesëmbëdhjetë grupe, prej të cilave ati gjysma ishin të Ballit Kombëtar”. Dhe, “ Qysh nga momenti i pushtimit gjerman rregulli i Ballit Kombëtar ishte kolaboracionizmi”.

Brezi i atyre që në të shumtën krijuan Ballin Kombëtar, përgjithësisht ishin kundërshtarët e Ahmet Zogut, pasues të Nolit, të cilët, pas kthimit të Zogut në Shqipëri, përmes dinarëve serbë dhe armatimit serb, u arratisën n perëndim, sidomos në Vjenë dhe në Zarë të Italisë.

Thujase 15 vite me rradhë ky emigracion kishte dy burime ejetese: dinarët serbë, që ua lidhi pushteti beogradas sapo zbritën në Bari, përmes të dërguarit të posaçëm; dhe këto me paratë serbe jetuan si pashallarë në Vjenë, sa i dolën edhe për të paguar gjurmues në udhëtimin e Zogut në këtë kryeqytet, edhe për të bërë atentatin ndaj Zogut, edhe për të paguar avokatë të shtrenjtë.

Kur këto njerëz erdhën në Shqipëri, 15 vite pas largimit, dhe erdhën njëkohësisht me bajonetat italiane, kishin humbur çdo kontakt me një klasë të mesme të shkolluar, me të rinj e të reja gjimnazistë që nuk ua kishin dëgjuar as emërin, me latifondistët që i ishin nënshtruar Zogut. Ata kishin kur si njerëz me emër dhe ishin kthyer në gjysmë të panjohur.

Duke qenë të tillë, të panjohur në vendin e tyre, ata pranuan të bëhen anëtarë të Këshillit të Shtetit, senatorë, prefektë, qarkkomandantë, ministra, drejtues të partisë fashiste dhe, të gjithë këtë nuk e bënë se ishin kundër komunizmit, por sepse në sofrën e re të politikës e vunë re me tmerr se vendet ishin pakësuar, se dora që i ushqente nuk e bënte thjeshtë për mirësi, se asaj i duhej shërbyer.

Një koleg gazetar, këto ditë, duke dashur të ribjë një histori, solli një qarkore të Ballit Kombëtar, firmosur nga Frashëri, kundër pushtimit italian, por e vitit 1944, kur italianët kishin shumë muaj që kishin ikur nga Sqhipëria ose ushtarët e saj ruanin pulët dhe lopët n oborret e fshtarëve shqiptarë. Në vitin 1944 Italia fashiste mund të shahej me soj e sorollop, por do të ishte ndjerë keq sikur ta dinte se po shahej në një qarkore nga ato që i kishte mëkuar, si Musfafa Krujën paguar për 15 vite prej tyre, apo Qazim Mulleti që e kishin paguar serbët në po kaq vite.

Nëse këto nacionalistë, që papritmas u bënë internacionalë, të boshtit Romë-Bertlin-Tokio, do të kishin qenë të parët që do të bnin thirrjen e tyre për qëndresë ndaj fashizmit, shumë kush do të ishte i bindur se askush tjetër nuk mund ta mirrte primarin e luftës. Por, duke bërë gjumin e madh dhe duke u përkundur në ëndrrën se ata kishin liçencën e nacionalizmit, ata i lanë një shteg mjaft të gjërë shtresës së mesme intelektuale, që bëri për vete pikërisht me ndjenjën nacionaliste , shumë figura të njohura, si Riza Dani në Shkodër, kryetar i Frontit antifashist , Shefqet Beja, Sheh Karbunara, Hysni Peja,Gjergj Kokoshi, Spiro Moisiu, Omer Nishani, Leshnicët etj, disa nga të cilët i zhdukën sapo menduan se mund të ishte tashmë rreziku i tyre/

Ështëthënë shpesh herë se Balli Kombëtar u krijua si kundërvënie e komunistëve; por ,në Mukje, pikërisht me komunistët ata bënë ndarjen e pushtetit.

Çfarë do të kishte ndodhur nëse historia do të kishte qenë në inversin e saj: nëse Balli do të ishte në anën e fituesve? A do të kishte pasur hakmarrje ndaj të mundurëve? Do të kishte dëbime, arrestime, vrasje dhe djegje? Apo mëritë do të shuheshin? Askush nuk e di.

Por ka pika krahasimi, në vite të mëhershme, kur shhumë prej këtyre, që u bënë dishepujt e ballit dhe të qeverisë kuislinge, kishin qenë fitues.

Si ishin sjellur ato në një periudhë të tillë, sado të shkurtër, qershor –dhjetor 1924, kur ata kishin pasur pushtetin në duart e tyre dhe kur thirreshin në emërin e një qeverie demokratike?

A kishin qenë ata tolerantë ndaj të mundurve, të cilët as nuk e dinin se çfarë është komunizmi, ishin nacionalistë të njohur, nga familje me emër dhe që, deri para pak kohësh kishin qenë miq të njëri tjetrit?

Në qëndrimin e tyre ndaj të mundurve vërtetë kishte qenë ideologjia përcaktuese, apo ajo mëria e verbër ballkanase, e cila nuk ishte pa terenin e saj edhe në Shqipëri?

Do risjell dy dokumenta të kohës, të cilët kanë ardhur tek ne përmes një figurë po aq antikomuniste dhe nga një famile e njohur, ndoshta më e njohura në Shqipërinë e kohës, familje kryeministrore në Turqi dhe shtetformuese në Shqipëri, Vlorajt, nga Eqerem bej Vlore.

Janë dy dokumenata që prefekti i Shkodrës pas revolucionit të qershorit 1924, Mustafë Merlika –Kruja, i dërgon qeverisë qendrore të drejtuar nga imzot Noli ose i bën deklamon si shpallje qeveritare.

Shpallje Nr.19, 13.09.1924

“Të arratisunit politikë,të cilët kanë zanë vend në vende të huaja dhe 15 ditë mbas daljes së kësaj shpallje, nuk do të largohen nga bregdeti i Adriatikut 150 km në brendsi të vendit ku jetojnë,duhet të kenë parasysh, se simbas këtij vendimi të Këshillit Ministruer, pjestarët e familjeve të tyne të mbetuna në Shqipni do të arrestohen dhe do të internohen në nji vend që do të caktojë qeveria”. Prefekti i Shkodrës, M.M.Kruja

Telegram Nr.78

Prefekti Mustafa Merlika Kruja, Ministrisë së Brendshme.

Shkodër,më 1.12.1924.

Sot asht fillue me shkatrrimin e shtëpis së Musa Jukës. Materialet e nxjerruna u vunë në dispozicion të komandës ushtarake për ndërtim kazermash. Mbasdite u dogj shtëpia e Hasan Bushatit. Nesër do të digjet shtëpia e Vlat Marashit; njikohsisht kam dhanë urdhën r’i vihet flaka edhe shtëpisë së Malo beut…” M.M.Kruja

Edi Rama është sot drejtuesi i qeverisë dhe i forcës më të madhe politike. Ka ndodhur jo pak herë që të djathtë të njohur të bëhen ,liderë të së majtës. Miterani, për shembull, pjesëtar ii kabinetit Vishist të Petenit do të bëhej më pas njeriu i adhuruar i socialistëve francezë, por ai kurrë nuk i harroi ish miqtë e tij që kishte drejtuar në kabinetin vishist, ish të burgosurit e luftës dhe luftëtarët e rezistencës.

Mit’hat Frashëri ishte në të vërtet kryeministri në hije i qeverisë Vërlaci, Merlika, Mitrovica; antarët e lartë të Ballit ishin ministra, anëtarë të Këshillit të Shtetit Fashist, qarkkomandant, drejtues operacionesh kundër lëvizjes antifashiste.

Në të 5 vitet e luftës ai bëri vetëm 5 ditë në mal si luftëtar, atëherë, në shtatorin e vitit 1943, kur dolën disa ditë si në verim, sëbashku me sejmenët dhe pasuesit e tyre. Ditë të tjera nuk ka. Dhe nuk mund të gjenden.

Ashtu si ka zënë vend në historin e kombit për virtytet e tij, ashtu ka zënë vend edhe për lëshimet e tij kombëtare.

Jam i bindur se vendimi privat i shefit të qeverisë, edhe po të jetë drejt parlamentit, përsëri do të kalojë. Më shumë se gjysma e tyre nuk kanë lexuar asgjë nga Mit’hat Frashëri, dinë vetëm se ka qenë i Ballit, sepse është përsëritur shpesh herë; nuk e dinë se ishte firmëtar i aktit të Pavarësisë, por edhe që në vitin e fundit të luftës ishte nismëtar për një marrëveshje dorëzimi me fqinjët grekë; pak vetë e dinë se ai ishte ministër në kabinetin e Ismail Qemalit, ashtu si pak të tjerë e dinë se ishte frymëzuesi i paktit kapitullues Dalmaco – Këlcyra, ku çetat e Ballit viheshin në shërbim të forcave italiane.

Mit’hat Frashëri prej kohe është dashur të kthehej në Shqipëri. Ndoshta edhe e ka pritur se do të vinte një ditë e tillë.

E vetmja gjë që nuk do i kishte shkuar në mendje ka qenë se ai do të kthehej nga e majta shqiptare, të cilën do e kishte luftuar. Kjo e nderon të majtën.

Për më tej se kaq: ata, përmes shefit të tyre, si duke dashur të ndryshojnë pjesë të historisë, po e vendosin në krah të Frasherllinjve të mëdhenj. Kjo nuk e nderon shefin e qeverisë, por mund të jetë sinjali i parë i madh i paqëtimit.

Le të besojmë në këtë.

Botuar sot si kopertinë e Dita