Kreu i Sindikatës së Naftëtarëve del me COVID: Jam shumë i rënduar. Disa krimba që as toka nuk i do janë hedhur në veprim për prishjen e grevës

Kryetari i Sindikatës së Naftëtarëve, Sokol Dautaj ka rezultuar pozitiv me Covid.

Këtë e ka bërë me dije vetë ai nëpërmjet një mesazhi për naftëtarët në grevë.

“Te nderuar kolege, sot u be dita e gjashte qe une nuk gjendem mes jush, por çdo moment te dites dhe nates, une jam aty me ju.

Sot mora dhe testin, pozitiv. Jam shume i renduar nga ana shendetesore, eshte kura e katërt e ilaçeve që ndërrova sot.

Po shoh keto dite qe jane hedhur ne veprim per prishjen e greves, disa krimba që as toka nuk i do.

Greva eshte e grave, ju nese doni ju qendroni prane, vendimin se kur du dalin e marin vetem ato. Une dhe neser te me vije vdekja do jem mes jush.sic kemi nje vite qe luftojme bashke. Veprimi i radhes nese sgjejme zgjidhje, do cudise boten, dhe ne e mbajme fjalen. Gjendjuni prane grave Heroina”, thotë Dautaj.

j.l./ dita