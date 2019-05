Kryevepër, Mega jahti revolucionar prezanton konceptin e jahteve globale (FOTOGALERI)

Pushuesit do të jenë në gjendje të lundrojnë në një mega jashtme një gjatësi 152 metra, i cili krenohet me një helikopter, një hidroplan, një pishinë në natyrë si dhe shtretër në natyrë për të fjetur nën qiellin me yje.

Kompania e lundrimit me bazë në Norvegji SeaDream Yacht Club po e zgjeron flotën e saj me SeaDream Innovation, që thotë se ky është “një jaht i ri revolucionar, i cili do të prezantojë konceptin e jahteve globale”.

Fotot e pabesueshme tregojnë se mega jahti – i cili do të peshojë 15,600 ton bruto dhe mburret me 110 suita me pamje nga oqeani – do të ketë nëntë kuverta të veçanta.

Biletat për udhëtimin e parë do të fillojnë nga 37,193.44 euro.

e.t./dita