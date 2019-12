Kryevepra e shëmtimit…

Trembëdhjetë arixhinj,

u shtruan në një livadh,

vunë bast me tetë florinj,

kush bën mutin më të madh!

Arixhinjtë brohorisnin,

n’ato male-n’ato gropa,

me një zë sa herë që dhisnin,

me një zë bërtisnin: “Hopa!”

Dhe fitoi një turi-petë,

me një hundë komba-komba,

e kish bërê atë të shkretë,

të ngjeshur e romba-romba.

Fitimtarin përgëzuan,

me hare gjithë arixhinjtë,

dhe në dorë ja numëruan,

një nga një të tetë florinjtë.

Turipeta fort serbes,

kundronte me ngé trofenë

si një foshnjë-me kujdes,

e mbështolli me pelenë

Si një kapo në të dukur,

ngazëllente arixhiu,

ta bënte një bust të bukur,

në mëndje i vetëtiu.

Për qytet u nis me vrap,

me trofenë e rrallë në dorê:

“Do ta gjej në paça fat,

do ta gjej ndonjë skulptor!”

I sunduar nga gëzimi,

pak i lodhur-i dërsirë,

së fundi në një Bar-Tymi,

gjen skulptorin më të mirë.

Sytë skulptori zgurdulloi,

kur po fliste arixhiu,

kur me mut-ai kërkoi,

të bënte surrat njeriu!

Por vendosi e s’nguroi,

ta kënaqte arixhinë,

kur ai ia numëroi,

8 florinj mbi tavolinê…

Ju fut punës menjëherë,

i shtoi mutit pakëz baltë,

obobobo sa vinte erë,

kur e trazonte me daltë…

Gdhendi natën pandërprerë,

atë punë që kishte nisur,

nuk kish nxjerrë ndonjëherë,

surrat më të pocaqisur

Kokë e këmbë u bë helaq,

në një qese bustin futi,

po për vete u kënaq,

dhe pse bëri… punë-muti!

Nxori dalta me merak,

përmbi masivin e mutit,

as më shumë e as më pak,

Drejtorin e Institutit!

Punoi dalta me merak,

dëm nuk shpuri asnjë fetë,

as më shumë e as më pak,

doli Agron Tufa vetë.

Atë ditë drejtor Agroni,

në Epos veten e futi,

sepse lindi nga pasioni,

kryevepra:”Surrat muti”

Skulptori i ngazëllyer,

fluturoi tek arixhiu,

t’i jepte bustin e dhier,

mutin me fytyrë njeriu!

Dhe e gjeti arixhiun,

atje tek e kishin lënë,

por ai surrat-Agronin,

ta pëlqente s’ish e thënê!

Arixhiu nuk e mori,

nuk u bind as pas shpjegimit,

mbaje vetë-i tha skulptorit,

Kryeveprën e Shëmtimit!

Pak nga qesja sa e nxori,

menjëherë aty e futi:

“Mbaje vetë-i tha skulptorit,

ky qenka më mut se muti!”

Shante veten: “Qën-o qën,

o rigoni i rigonit,

si ma shpure mutin dëm,

për surratin e Agronit!”

A.DUKA