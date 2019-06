Kryministri i ardhshëm i Britanisë: Johnson apo Hunt?

Vetëm dy kandidatë kanë mbetur në garën për kryeministrin e ardhshëm të Britanisë, pas votimeve të së enjtes. Njëri është ish-kryetari i bashkisë së Londrës, Boris Johnson, dhe tjetri ish- sekretari i jashtëm Jeremy Hunt.

Johnson, i cili më parë ka shërbyer edhe si sekretar i jashtëm, mori mbështetjen e më shumë deputetëve konservatorë, duke arritur në 160 vota. Hunt arriti të mbledhë vetëm 77 vota.

Vendimi përfundimtar për kreun e Partisë Konservatore, në të njëjtën kohë, kryeministri i ardhshëm i Britanisë pritet të merret në fund të muajit korrik, kur rreth 160,000 anëtarë të Partisë Konservatore do të vendosin midis dy kandidatëve kryesorë. Megjithatë, qasja ndaj Brexit-it duket të jetë ajo që do vendosë edhe se kush do të jetë kryeministri i ardhshëm i Britanisë.

Fituesi do të pasojë kryeministren Theresa May, e cila dha dorëheqjen pasi nuk arriti të marrë mbështetjen e nevojshme nga ligjvënësit për marrëveshjen e Brexit-it me Bashkimin Evropian.

Johnson është një mbështetës i vendosur i Brexit dhe është zotuar se do ta përfundojë Brexit-in brenda afatit të 31 tetorit.

Hunt, nga ana tjetër,gjatë referendumit të vitit 2016 mbështeti mosdaljen nga BE dhe është i gatshëm të vonojë Brexit dhe ta kalojë afatin e tanishëm, për të rinegociuar me bllokun dhe për të siguruar një marrëveshje.

e.ll./dita