Nga Xhevdet Shehu

Pamja e Sheshit Skënderbej pas betejës së Tiranës më 17 nëntor 1944 ishte apokaliptike. Gërmadha që nxirrinin ende tym, njerëz të tromaksur tek-tuk nëpër rrugë që nxitonin e nxitoni duke shikuar para e mbrapa, majtas e djathtas, skuadra partizanësh që patrullonin për ruajtjen e qetësisë. Breshëri pushkësh që zbrazeshin herë pas here në drejtime të ndryshme bënin të ngjetheshin kalimtarët e të strukeshin me ngut diku… Maja e minaresë së Xhamisë së Et’hem Beut ishte këputur nga një predhë që kushedi se nga kishte ardhur.

Qendra e Tiranës ishte e mbushur me gjermanë, kuaj dhe gomarë të vrarë. Para hotel “Dajtit” kullosin kafshë. Robërit gjermanë të luftës ecnin drejt aeroportit, të shoqëruar nga disa partizanë të armatosur që i shihnin me neveri e përbuzje…

E mes kësaj tabloje të zymtë, një djalë, një fëmijë jo më shumë se 12-vjeç vrapontë rrugëve të shkretuara dhe më lot në sy bërtiste:

“O Llukan! Ku je, o vëlla? Ku je, o Llukan Partizani?!”

Dhe qante. Dëgjonte krisma dhe shkonte drejt tyre. Takoi një togë partizanësh në rrugën e Durrësit dhe u turr drejt tyre.

– Dini gjë ku është Llukani?

– Cili Llukan, more djalë?

– Vëllai im. Llukan Partizani e quajnë…

Ata ngritën supet si të thoshin “nuk e njohim” dhe ikën tutje nga e kishin detyrën. Fëmija nuk mori përgjigje. U dëshpërua. Por nuk u ndal. Ia mbathi me vrap për nga rruga e Kavajës…

Fëmija as nuk e dinte atëherë dhe nuk e kuptoi as më vonë se ç’ferr po përshkonte në kërkim të vëllait të tij më të madh. Por, sikurse do të tregonte më vonë, edhe po ta dinte rrezikun që i kanosej, nuk do të ndalej.

Dhe më në fund, pas shumë e shumë peripecish, e gjeti vëllain që kishte dy vjet pa e parë…

***

“Tirana ra sot”, shkruante në Berat një nga anëtarët e misionit amerikan në ditarin e tij të së premtes më 17 nëntor. “Populli dhe partizanët shtien me të gjitha llojet e armëve për të treguar gëzimin e tyre. Të tjerë janë mbledhur te dera e Enver Hoxhës duke brohoritur Enver Hoxha, Enver Hoxha”.

Më 17 nëntor, ditën e fundit të luftës për çlirimin e kryeqytetit nga gjermanët, shefi i misionit Tom Stefani njoftonte me kabëll: “Shtabi tashmë planifikon të lëvizë së shpejti në Tiranë. Berati fjalë për fjalë po çmendet ndërsa emri i Hoxhës oshëtin gjithandej qytetit. Hoxha kërkoi që unë të qëndroj këtu dhe të hyj në Tiranë krahas me shtabin e tij.”

Ajo nuk do të ishte më shumë se një paradë si të gjitha paradat ku Hoxha, me Stefanin që marshonte në radhën e tretë, kryesonte suitën e tij në Tiranë. Por do të ishte e vetmja paradë që ai bënte, dhe ajo ishte parada e tyre.

Shkrimtari dhe gazetari i njohur amerikan, Peter Lucas, në librin e tij “Misioni amerikan në Shqipëri” e përshkruan kështu çlirimin e kryeqytetit:

Beteja për Tiranën shënoi fundin e saj më 17 nëntor. Komandanti që udhëhoqi betejën për çlirimin e Tiranës, Mehmet Shehu vlerëson se në qytet partizanët vranë dy mijë gjermanë, duke përfshirë tre kolonelë, ndërsa u kapën rob treqind. Nga ana e partizanëve ai thotë se u vranë njëqind e njëzetë dhe u plagosën dyqind. “Kaq të rrepta ishin luftimet, shkruan Shehu, saqë një oficer gjerman i kapur rob tha se gjysma e batalionit të tij që erdhi nga Korfuzi në Tiranë ishte likuiduar në Ibë, ndërsa gjysma tjetër u vra në shtabin e qytetit”.

***

Popullsia e Tiranës në fillim të luftës ishte vetëm rreth 35 mijë banorë. Ky numër u rrit në rreth 100 mijë nga refugjatët që ikën prej luftimeve në fshatra dhe kërkonin siguri në qytet. Këta me ato pak para që kishin mbipopulluan hotelet, ndërsa të tjerët gjetën strehë nëpër miq dhe të afërm, ku të mundnin. Ata me më pak fat flinin në parqet e qytetit, në varreza dhe poshtë urave të lumit të Lanës.

Tirana ishte e tensionuar. Njerëzit ishin të frikësuar. Ata qëndronin të mbyllur në shtëpitë e tyre. Qyteti ishte përfundimisht në duart e partizanëve, por askush nuk e dinte se ç’i priste. Sidomos ishin të frikësuar ata që kishin mbajtur anën e Ballit Kombëtar. Nëse partizanët do t’i trajtonin ata siç kishin trajtuar gjermanët e plagosur, atëherë e ardhmja e tyre do të ishte vërtetë e zymtë. Shumë shpresonin që amerikanët do të bënin përpjekje për të ndikuar në zbutjen e partizanëve. Mbi të gjitha, Shqipëria kishte shumë lidhje me Shtetet e Bashkuara. Sigurisht që amerikanët nuk do të lejonin që Shqipëria të largohej ngadalë dhe të binte në duart e komunistëve. Shenjat nuk dukeshin të mira.

***

Në foton që shoqëron këtë shkrim janë dy vëllezërit, Llukan dhe Dhimitër Krisafi, të cilët janë larguar nga kjo jetë. I pari, ai me uniformë dhe pistoletë në brez, Llukani, u nda nga jeta para 26 vjetësh, i dyti, Dhimitri, djaloshi 12 vjeçar, u përcoll në banesën e fundme në gushtin e 2019. Fotoja është rezultat i shkrepjes së aparatit fotografik paraditen e 17 nëntorit të vitit 1944, atë ditë kur partizanët e brigadave sulmuese çliruan Tiranën pas shumë javësh luftimesh të ashpra me forcat naziste.

Llukani, që nga mosha 10 vjeçare, jetonte në Tiranë, ku strehohej dhe punonte si punëtor shërbimi në shtëpinë e kryetarit të Gjykatës së Diktimit, i cili ishte djali i një mikut të babait të vet. Pas disa vjetësh, kur ishte rritur disi në moshë e në trup, ai e rekomandoi si banakier në kafe Kursal në Tiranë. Në 1941, thirret për të kryer shërbimin e detyrueshëm ushtarak në komandën e një prej reparteve të ushtrisë italiane në Ulqin të Malit të Zi. Në shtator 1942, akuzohet për përdorim të gabuar të armës dhe e arrestuan. Me ndihmën e një ushtari italian, që e kishte mik, arratiset nga biruca dhe shkon në shtëpi, në Lunxhëri. I bindur se ishte shpallur në kërkim, qëndron pak ditë i fshehur dhe vendosi t’i bashkohej njësitit gueril Koto Hoxhi që ishte krijuar pak kohë më parë, i cili u shndërrua më pas në çetën “Koto Hoxhi”. Më vonë u rreshtua në batalionin “Misto Mame”, ku, duke vlerësuar trimërinë, karakterin dhe aftësitë e larta e zgjodhën në strukturat e drejtuese të tij. Disa muaj më vonë kompania ku bënte pjesë, u transferua te batalioni “Çamëria” në Theollogo, më pas te Brigada VIII sulmuese, për të përfunduar te brigada e 12 sulmuese, themeluar në Sukë të Përmetit, në 20 maj 1944. Aty ka pasur funksione drejtuese, deri sa një ditë u caktua me detyrën e korrierit të Shtabit të Brigadës. Kishte udhëtuar disa herë edhe në Shtabin e Përgjithshëm, ku ishte takuar rastësisht edhe me Enver Hoxhën, me të cilin njihej që nga fundi i viteve ’30 në Tiranë. Duke qenë banakier në kafe Kursal, kishte krijuar njohje si gjirokastrit me Enver Hoxhën, që punonte si librashitës te libraria Flora dhe që shkonte atje për të pirë kafe. Në takimin e parë në Helmës u habit kur e pa Enverin si të parin e Shtabit, i cili nga ana e vet e kishte përgëzuar që kishte dalë partizan.

Angazhimi si korrier ishte me përgjegjësi të veçantë, por edhe tepër i vështirë e me rreziqe të përhershme. Në një rast kishte marrë detyrën që të çonte një njoftim në Shtabin e Përgjithshëm. Duke ndjekur itinerarin e ditur që më parë, ndeshi në një formacion të organizuar, që ishte më tepër një grumbull i madh njerëzish dhe nuk dallohej qartë për shkak të mjegullës së dendur. Nga informacionet që kishte mendoi se duhet të ishte një nga kompanitë e Brigadës së vet. Për t’u identifikuar dhe për të mos u kujtuar si armik, i thirri në emër një shokut të vet. Në anën tjetër u vendos qetësia dhe u dëgjua një zë që tha: urdhëro, kush je? Ai iu përgjigj duke i treguar emrin dhe kërkonte të takonte personin, emrin e të cilit thërriti. Reagimi nga përtej mjegullës ishte, eja, eja se këtu afër është, çka bëri që të avanconte drejt grumbullit të njerëzve. Kur u afrua dalloi se nuk ishin shokët e tij partizanë, por një formacion gjerman bashkë me disa shqiptarë me kapelen me shqiponjën në krye. I ndodhur ngushtë dhe i sigurt se po të dorëzohej do të pushkatohej, u kthye mbrapsht dhe ia dha vrapit drejt një greminë, ku u hodh nga disa metra lartësi. Gjermanët e ndoqën, i shtinë me pushkë dhe e kërkuan gjatë nëpër skutat dhe shepllat e greminës. Por ai, i plagosur rëndë, ishte futur diku në një vrimë të maskuar dhe gjermanët nuk e gjetën. Kur, pas disa orësh nuk dëgjoheshin zëra dhe nuk ndjeheshin lëvizje, doli me vështirësi dhe konstatoi se jo vetëm që kishte pasur dëmtime serioze fizike, por edhe i ishte thyer arma. Kur u paraqit në Brigadë me armën e thyer, një gjyq partizan i improvizuar donte ta dënonte me vdekje, por për fatin e tij, një burrë i moshuar dhe me shumë autoritet në organet drejtuese të Brigadës, me origjinë nga e njëjta krahinë me të, i njohur i babait të vet, e konsideroi gjykimin absurd dhe insistoi që vendimi të mos miratohej dhe kështu shpëtoi.

***

Djaloshi 12 vjeçar, Dhimitri, kishte ardhur në Tiranë nga Lunxhëria e Gjirokastrës, disa muaj më parë. Edhe pse i vogël ai shërbente si korrier për njoftime të ndryshme që ati i vet, Kiçua, që mbante detyrën e kryetarit të Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar të krahinës, ua dërgonte bashkëpunëtorëve të vet në fshatrat e afërta. U largua nga familja sepse shtëpinë ua kishin djegur nazistët të prirë nga disa ballistë, si ndëshkim për daljen partizan të Llukanit. E mbetur në qiell të hapur, familja u strehua në një shpellë në malin mbi fshat.

Për shkak të gjendjes së mjeruar iu kërkoi prindërve që të nisej drejt Tiranës, ku ndodhej vëllai i tij i madh, Pilua. Djaloshi i vogël pa shtëpi dhe i zhytur në mjerim të plotë, shpresonte se mund të ndryshonte diçka në jetën e tij dhe të familjes së vet. Mbërriti në Tiranë, pas një udhëtimi të gjatë disaditor, duke ecur në këmbë e ngandonjëherë me qerre, karoca ose edhe me ndonjë makinë të rastit. Pranohej të hipte në to duke paraqitur një copë letër ku shkruhej se ishte pjesë e strukturave partizane. Ajo i jepte gjithashtu mundësinë që të strehohej dhe të ushqehej në shtëpi fshatarësh, kur e zinte nata rrugës.

Aty do të flinte në një furrë buke, afër fushës së aviacionit, ku do të bënte një punë sfilitëse nga mëngjesi deri natën vonë.

Luftën për çlirimin e Tiranës, krismat e pandërprera, gjuajtjet me artileri, plasjet e bombave do t’i përjetonte me frikën e natyrshme të një fëmije. Mësoi se kishin ardhur disa brigada partizane që luftonin me heroizëm ndaj forcave gjermane të grumbulluara në qytet. Shpresonte se ndoshta me to mund të ishte edhe vëllai i tij, të cilin kishte gati dy vjet pa e parë dhe në familje nuk dinin nëse ishte gjallë apo kishte rënë në luftë. Kishte dy vjet që luftonte maleve dhe në fronte të tjera betejash kundër pushtuesve të vendit, fashistëve italianë dhe nazistëve gjermanë. Ditën e 17 nëntorit, kur u përhap lajmi se gjermanët ishin larguar dhe Tirana ndodhej nën pushtetin e partizanëve, që ishin mbledhur në vende të ndryshme për të festuar fitoren, doli nëpër rrugë në kërkim të vëllait. Fati ishte me të. Rasti e solli që e gjeti midis një grupi partizanësh diku te Kisha Katolike. Befasia dhe gëzimi ishin të papërshkruara për të dy, pyetjet dhe përgjigjet e panumërta për njerëzit e familjes.

Koha e qëndrimit së bashku ishte e shkurtër sepse vëllai partizan do të duhet të kthehej në batalionin e vet, në Brigadën e 12 Sulmuese për të vazhduar luftën.

***

Lufta mbaroi, vendi u çlirua dhe dy vëllezërit, ndoqën rrugët e tyre në jetë. Partizani Llukan zbret në jug të vendit në përbërje të Divizionit të 7, me stacionim në Delvinë. I ndodhur në detyrën e pëgjegjësit të mencës së oficerëve të Divizionit, arrestohet, së bashku me rreth 300 ushtarë, nënoficerë e oficerë, nën akuzën e pjesëmarrjes në një grup armiqësor, që synonte të hapte kufirin, për të lehtësuar hyrjen e forcave greke në Shqipëri. Përballon tortura çnjerëzore gjatë hetuesisë, nuk pranon asgjë nga akuza e stisur dhe përfundimisht dënohet me 5 vjet heqje lirie i akuzuar për agjitacion dhe propagandë. Do ta rifitonte lirinë pas rreth dy vjetësh, kur u zbulua se fjala ishte për krijimin e një preteksti që i lypsej udhëheqjes jugosllave të asaj kohe dhe agjentëve të saj në udhëheqjen shqiptare, për të përligjur futjen e divizioneve të saj, për “të siguruar kufijtë e Shqipërisë nga rreziku i invadimit grek.” U liruan të gjithë me përjashtim të 9 vetëve, të cilët ishin dënuar me vdekje dhe ishin pushkatuar.

Pas daljes nga burgu u punësua si nëpunës në ndërmarrjen e grumbullimit në Gjirokastër, ku punoi me përkushtim deri sa doli në pension. I karakterizuar nga inteligjenca dhe zgjuarsia e pashoqe, përballoi pozicione të rëndësishme dhe të vështira së shef plani dhe shef llogarie, në një ndërmarrje të madhe me veprimtari të gjithanshme. Kolegët, shokët dhe miqtë e tij e kujtojnë me respekt për natyrën miqësore, tipin dashamirës, të respektuar nga të gjithë për punën e palodhur, modestinë, thjeshtësinë dhe principialitetin shembullor.

***

Edhe pse Tirana u çlirua djaloshi miturak ndjente lodhjen e madhe nga puna e rëndë pa orar në furrë. Prandaj i kërkoi vëllait që ta niste për në Gjirokastër sepse kishte edhe shumë mall për mamanë. Dhe mori rrugën e kthimit në shtëpi, ku e priste një fatkeqësi shumë e madhe, mamanë që mezi priste ta takonte e gjeti të vdekur.

Dhimitri i vogël, rikthehet në vendlindje, ku vazhdoi të shpërfaqte talentin dhe aftësitë e tij të jashtëzakonshme. Përfundoi shkollën e lënë në mes për shkak të luftës, në moshën 14-15 vjeçare, punësohet në Gjirokastër, në magazinën e sendeve, objekteve dhe mallrave të rekuizuara, sekuestruara dhe shtetëzuara. E pa veten midis një bollëku të paimagjinueshëm. Tërë atë pasuri kolosale që e merrte në dorëzim pa asnjë dokument dhe pa inventar, do ta linte më pas, pa vënë dorë qoftë edhe mbi një cent, për t’u marrë me punë të tjera, si fjala vjen mësues në rrethin e Tepelenës, ku edhe pse gati i mitur, i pajisur me një çertifikatë të fituar në një kurs intensiv formimi profesional, iu jepte mësim djemve dhe vajzave, shumica më të mëdhenj në moshë se ai. Në vijim vazhdon studimet në shkollën e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe pas diplomimit ngarkohet me detyra të rëndësishme në rrethet e Përmetit, Durrësit, Shkodrës dhe Tiranës, të cilat i kreu me përkushtim dhe profesionalizëm shembullor. Megjithëse në funksione tepër delikate, në kohra shumë të vështira, u dallua për humanizëm, ndershmëri, principialitet dhe ekuilibër.

Në këto ditë jubilare të 75-vjetorit të çlirimit të atdheut, familjarët dhe miqtë e tyre i kujtojnë me respekt dhe vlerësim për sakrificat dhe kontributet modeste që dhanë.

Mbi të gjitha kujtohet çlirimi i Tiranës.

Kjo që tregova më sipër është një histori e vërtetë për dy vëllezër antifashistë. Një veteran, i cili i kish njohur të dy vëllezërit, më tha këto ditë:

-Pashë në Bulevard portretet e heronjve dhe dëshmorëve. M’u bë zemra mal! M’u bënë se ishin të gjallë dhe i përshëndesja një nga një shokët e mi… Mbylla sytë për një moment e m’u shfaq Dhimitri i vogël duke bredhur rrugëve të Tiranës e duke thirrur:

“O Llukan! Ku je, o vëlla? Ku je, o Llukan Partizani?!”