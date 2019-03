Ku shkojnë mbeturinat tuaja?

Turqia dhe Kina janë marrësit më të mëdhenj të mbetjeve të Bashkimit Europian jashtë bllokut, raporton “Euronews”.

Sipas të dhënave të Agjencisë Statistikore të BE, Eurostat, eksportet e mbetjeve për në vendet jashtë BE-së kanë arritur në 41.4 milionë tonë vitin e fundit, duke shënuar kështu një rritje me 69% krahasuar me vitin 2004. Ndërsa importi i mbetjeve nga vendet jo anëtare të BE-së ka mbetur i pandryshuar 14 vitet e fundit, në 13.1 milionë tonë.

Ku shkojnë mbetjet e eksportuara nga BE?

Turqia ishte marrësi kryesor i mbetjeve të BE-së në vitin 2018, duke importuar rreth 13 milionë tonë. Kjo përbën një rënie me 5 për qind krahasuar me vitin paraardhës, por trefishim krahasuar me vitin 2004.

Kina u rëndit e dyta, pavarësisht uljes me 46 % të importit të mbetjeve të BE-ë që prej vitit 2009 kur kishte arritur kulmin. Vitin e kaluar, Kina pranoi 5.2 milionë tonë.

Ajo ndiqet ngushtë nga India, e cila rriti importin e mbetjeve nga BE me 67 % krahasuar me vitin pararendës duke arritur në 4.7 milionë tonë.

Cilat vende eksportojnë mbetje në BE?

Më shumë se çereku – 3 milionë tonë -, i mbetjeve që BE-ja importoi nga jashtë kufijve të unionit vitin e kaluar erdhën nga Norvegjia. Që prej vitit 2014, importet nga shteti skandinav janë rritur me 183 për qind.

Zvicra, shtet pa dalje në det, u rëndit në vendin e dytë me 2.5 milionë tonë dhe SHBA plotësoi podiumin, duke eksportuar 2.1 milionë tonë prej mbetjeve të tyre në BE.

Të dhënat tregojnë se importet nga Rusia ranë me 73% nga viti 2004 në 1.2 milionë tonë vitin e kaluar.

Çfarë ndodh me mbetjet e tjera të BE?

Eksportet përfaqësojnë vetëm një fraksion të mbetjeve që prodhon BE-ja. Sipas të dhënave të vitit 2016, sasia totale e mbetjeve të gjeneruara nga të gjitha shtëpitë dhe aktivitetet ekonomike në bllokun me 28 shtete anëtare arrinte në 2 533 milionë tonë.

Komisioni Europian shpjegoi se kjo llogaritet në rreth 16 tonë materiale për person në vit në Europë.

Mbetjet shtëpiake llogariten në 6 tonë, me mbetjet solide si shishe, përzierje mbeturinash, paketime ushqimesh, etj. të hedhura në shtëpitë private që përbënin vetën gjysmë toni nga këto.

Shumica e mbetjeve të BE-së, 45,5 për qind – u groposën në landfille dhe 37.8 për qind u ricikluan në union.

