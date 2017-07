Kuçova, një nga qytetet me historinë më të pasur, por edhe më fatkeqe

Është një nga qytetet shqiptare, që, megjithëse për një periudhë të shkurtër, më pak se një shekull, ka një histori tepër të pasur dhe të ngjeshur me ngjarje e jetë intensive, si në periudhën e Zogut ashtu edhe atë të socializmit.

Kuçova ka qenë e përmendur për naftë, e cila gjendej në sipërfaqe dhe përdorej për grasatimin e qerreve dhe për të mbajtur pishtarë të ndezur. Megjithëse i rastësishëm, zbulimi që bënë ushtarët austriakë gjatë Luftës së Parë Botërore, në vitin 1916, solli një të ardhme të sigurt dhe civilizim për një nga zonat më të prapambetura të Myzqesë së asaj kohe. Që nga viti 1918, kur filloi shfrytëzimi i naftës e deri në vitin 1924, në Kuçovë erdhën shumë shoqëri kërkuese nafte, por ato që zunë rrënjë qenë AIPA (Azienda Italiana Petroli Albania), një shoqëri Anglo-Persiane, si dhe një shoqëri franceze. Pusi i parë i naftës është shpuar në vitin 1928, në vendin e quajtur Dikatër. Që nga ky moment Kuçova u hodh në hartat gjeologjike të botës si vendburim nafte.

Që nga viti 1928 e deri në vitin 1943, vendburimi i Kuçovës u shfrytëzua nga shoqëria italiane AIPA, kuptohet me kushte skllavëruese. Këtu u zhvillua edhe klasa punëtore. Në historinë e Shqipërisë, Kuçova përmendet edhe si qyteti ku është organizuar greva e parë e punëtorëve në vitin 1936. Zhvillimin më të madh Kuçova e ka njohur pas Luftës së Dytë Botërore, sidomos në vitet 1975 – 1990.

Qyteti i Kuçovës, si një nga zonat më të mëdha naftëmbajtëse pas çlirimit të vendit është parë me një sy tjetër nga sistemi socialist dhe shteti i saj kohe, i cili, duke ia ditur rëndësinë, ka kryer investime të përmasave të mëdha për të ndërtuar sistemin e naftës dhe përpunimit të saj. Është për të theksuar se edhe Italia në kohën që ndodhej në këtë qytet ka bërë investime si në infrastrukturë ashtu e dhe në ndërtim objektesh dhe banesash Psh, në lagjen Pazari janë 12 shtëpi të ndërtuara nga italianët. Si këto ndërtime janë bërë dhe në zona të tjerë të qytetit. Pas çlirimit të vendit shteti komunist me ndihmën e Bashkimit Sovjetikë dhe personalisht të Stalinit, filluan të vinin makineri të ndryshme në ndihmë të sistemit të naftës. Filluan të ndërtoheshin rafineria e përpunimit të naftës, Uzina e Kokësit, Uzina Mekanike e Naftës, TEC-i dhe shumë reparte ndihmës për t’i shërbyer sistemit të naftës. Më pas u ndërtua aerodromi ushtarak i Kuçovës, ku nga Bashkimi Sovjetik në vitet 1953 erdhën skuadriljet me avionë MIG 15.

Pas prishjes me sovjetikët vrulli për zhvillimin e këtij qyteti nuk ndali, pasi ai ishte baza ekonomike e gjithë sistemit socialist që punonte me parimin e forcave të veta, për të pasur sipas komunistëve pavarësi, jo vetëm ekonomike, por edhe politike. Në këtë kohë filloi të lulëzojë qyteti me një projekt të ri për ndërtim rrugësh, shëtitores, bulevardit dhe shumë objekteve të tjerë. Bulevardi është ndërtuar me një gjerësi 10 metra dhe më një gjatësi 500 metra, është shtruar me kalldrëme guri të gdhendur bukur. Bulevardi më pas u mbulua me palma gjigande, të cilat sot kanë moshën 40 vjeçare dhe janë të ruajtur gjatë gjithë kohërave nga vetë qytetarët.

Kuçova ka qenë një nga qytetet me kapacitete intelektuale më të lartat në Shqipëri. Ajo kishte qindra inxhinierë nafte, të mbi dhe nëntokës, specialistë të fushave të ndryshme, pilotë, specialistë, arsimi, kulture, bujqësie.

Deri 24 vjet më parë Kuçova gumëzhinte. Ajo kishte disa ndërmarrje prodhuese, por kishte pranë edhe disa nga repartet më të fuqishme ushtarake, që gjallëronin jetën e qytetit, më i famshmi nga këta ishte reparti i Aviacionit.

Ndërsa sot Kuçova ka një pamje tepër të zymtë, me një jetë anemike dhe me pak fronte pune. Një vend si Kuçova, mbi ar të zi, në një fushë nga më të begatat në Shqipëri, siç është ajo Myzeqesë, me rrugë e qytete të afërta urbane si Berati, Fieri, Lushnja, nuk duhet të ishte në këtë kategori ku e ka katandisur politika e mbrapsht shqiptare e të dy krahëve. Sot që në orët e para të paradites, Kuçova dikur një qytet i zhurmshëm dhe i mbipopulluar, është krejt i heshtur. Vetëm në lulishtet në qendër të qytetit, pleqtë kanë përfituar nga pushimi i shiut për të kryer ritualin e përhershëm e të ngadaltë të dominosë. Në qendër të qytetit është mbledhur në konceptin arkitekturor të një agoraje socialiste e gjithë Kuçova.

Shumë njerëz, shumica naftëtarë, e kanë “harruar” zanatin, kanë vite pa punë, megjithëse janë në moshë pune. Ndërsa fëmijët e tyre, djem apo vajza nuk kanë zënë ende punë me dorë. Megjithëse janë nga 25-30 vjeç ata nuk e kanë fare haberin e punës. Lind pyetja, kur dhe si do ta fillojnë ata jetën!?…

Pagëzimi: Nga Kuçovë në Qyteti Stalin dhe, nga Qyteti Stalin në Kuçovë

Kuçova ka ndryshuar dy herë emrin. Kur ishin marrëdhëniet e mira me Bashkimin Sovjetik, në nder të udhëheqësit sovjetik dhe të ndihmave të tij të pakursyera, iu vu emri Qyteti Stalin. Edhe shumë kohë prishjes me Bashkimin Sovjetik, dhe heqjes së bustit të Stalinit, emri i qytetit mbeti, pasi ai ishte bërë shumë popullor dhe kishte marrë të drejtë qytetarie. Vendimi që ishte marrë për t’u hequr emri i Stalinit dhe qyteti të quhej Kuçovë po zbatohej vetëm në shkresat zyrtare, ndërsa në popull ai quhej Qyteti Stalin. Vetëm tani, pas demokracisë ai po thirret me emrin e vetë, Kuçovë.

Uzinat i ka mbuluar ndryshku, njerëzit, fukarallëku

Qyteti me një industri moderne si ajo e përpunimit dhe nxjerrjes së naftës dhe industria mekanike, tashmë kanë rënë në gjendje kome. Uzinat e shkatërruara i ka mbuluar ndryshku, ashtu si dhe njerëzit i ka mbuluar fukarallëku. Të mërzitur ata dalin nga shtëpia dhe bëjnë xhiro nëpër qytet. Teksa u afrohesh, fjala e parë është: Pse u katandis ky vend kështu! Hekuran Rogu, 70 vjeç, një nga kuadrot e naftës, kujton ditët e më të bukura të tij dhe të qytetit, kur njerëzit grupe-grupe niseshin që në 6 të mëngjesit në punë; kujton mbrëmjet e mbushura me veprimtari kulturore e artistike, shkollat, kopshtet dhe çerdhet ku ciceronin zërat e vogëlushëve. Pranë uzinës së përpunimit të naftës maunet me tonazhe të mëdha mbanin radhë për t’u ngarkuar me naftë, solar, bitum, graso, benzinë, të cilat pasi mbulonin nevojat e brendshme, pjesa tjetër eksportohej jashtë vendit. Specialistët shprehen se benzina shqiptare ishte një cilësie të lartë, pothuaj më e mira në Evropë.

Një i sëmurë i madh…

Qyteti me 50 mijë banorë tashmë është kthyer në një të sëmurë të madh. Shumë studentë që mbarojnë studimet nuk rikthehen më në qytetin e tyre. Ata preferojnë që të punojnë kamerierë në Tiranë dhe të mos kthehen në këtë qytet të lindjes së tyre. Një pjesë tjetër ka marrë rrugët e kurbetit dhe në qytete si në Tiranë, Durrës, Vlorë etj. Këtu vetëm pleq gjen, thotë një i moshuar. Jemi plakur ne, është plakur dhe qyteti. Ç’pret nga pleqtë, thotë një i moshuar, si për t’i vënë kapak muhabetit, por edhe këtij shkrimi të mbushur me nota pesimizmi dhe zymtësie.

Kuçova në lashtësi

Treva e Muzakajve të famshëm

Treva e Kuçovës është shumë e lashtë. Ajo ka qenë vendbanimi i hershëm ilir i fisit Desaret, ndërsa më vonë i principatës së Muzakajve dhe fiseve të dëgjuara të Brisqeve, Skurove, Kurtëve, Matrëngasve etj. Nga gërmimet e bëra në periferi të qytetit të Kuçovës (në komunën Perondi, ku ndodhet sot Kisha e vjetër e Shën Nikollës) është zbuluar një një shëtitore, që ka përmasat e një bulevardi të vërtetë (10 m gjerësi dhe 500 m gjatësi) të shtruar me kalldrëm e me gurë të gdhendur bukur. Po kështu në kodrën e Omurit në verilindje të qytetit, janë gjetur punime mbrojtëse ilire.

“Gjeneral Gramafoni”

Një vend mund të pushtohet edhe kështu…

Nuk ka shqiptar normal, i moshës së përgjegjshme, të mos ketë parë filmin “Gjeneral Gramafoni”, e të mos jetë prekur dhe entuziazmuar me forcën dhe nivelin e tij artistik. Heroi i këtij filmi, Halit Berati, i interpretuar nga Bujar Lako, së bashku me disa instrumentistë nga krahina të ndryshme të Shqipërisë, ftohen nga italianët për të incizuar pllaka gramafoni, duke u premtuar paga të mira. Ata pranojnë. E gjithë kjo është e kurdisur nga fashistët propagandës fashiste në Shqipëri, në formën e një të agresioni ideologjik. Kur shqiptarët kuptojnë qëllimin i kundërvihen propagandës fashiste, duke sjellë situata dramatike, çka e bën filmin një vepër me vlera të mëdha në krijimtarinë artistike shqiptare.

Aeroporti ushtarak

Një nga fuqitë dhe bukuritë e gjalla të Kuçovës ka qenë Aviacioni, ku punonin gati 700 veta, aviatorë, mekanikë, oficerë e punëtorë. Çdo ditë ngriheshin në qiell avionët luftarakë, zhurma e të cilëve për veshët e kuçovarëve ishte si një melodi simfonike, ishte një muzikë. Tani ata kanë mall për zhurmën e tyre. Në Kuçovë është edhe një lagje e veçantë ku rrinin familjet e ushtarakëve, të cilët kishin ardhur nga të katër anët e vendit. Aty një pjesë e tyre dolën në pension, aty martuan edhe fëmijët.

Shkencëtari i shquar polak

Këtu ka punuar me vite të tërë shkencëtari i famshëm polak, Stanisllav Zuber, i cili vdiq në burgun e Tiranës si “shpërblim” për punëne madhe që kishte bërë në Shqipëri. Zuber ka dhënë në një kontribut të madh në zbulimin e shtresave të naftës në Shqipëri, por dhe në shumë shtete të tjera Profesor doktor Stanisllav Zuber ishte thirrur nga një AIPA, firmë italiane e fuqishme e naftës. Punoi në Kuçovë për 20 vjet me radhë, gjithmonë në kërkim dhe zbulim në fushën naftëmbajtëse në vendin tonë. Vdekja më mizore dhe tragjike e profesorit të famshëm me përmasa evropiane ka tronditur të gjithë specialistët shqiptarë të naftës në atë kohë. Ai punoi më një përkushtim të rrallë, por pati një fat tragjik. Megjithatë populli i Kuçovës e nderon dhe e respekton shkencëtarin e madh. Ndaj dhe bulevardi i Kuçovës mban sot emrin dhe bustin e profesor Zuberit

Kuçova, emra të mëdhenj

Kuçova, nafta dhe naftëtarët e saj, si motori i zhvillimit, janë ngushtësisht të lidhuredhe me histori dhe jetë njerëzore. Në Kuçovë, veç Zuberit teë madh, për të cilin kemi folur në këtë shkrim kanë zhvilluar aktivitetin e tyre edhe shumë figura të tjera teknike, shkencore dhe historike, si, një nga bijtë e familjes së madhe patriote të Toptanasve dhe nip i Naim Frashërit, inxhinieri i talentuar dhe i përkushtuar Sherif Toptani. Janë të njohur dëshmorët e rindërtimit dhe të zhvillimit të kantierit të naftës në Kuçovë, që u bënë shembull frymëzimi për brezat pasardhës. si Minella Sava, Stavri Pojani, Sotir Tërpini, Refat Xakja, Dhori Andoni, Todi Lengu, Llambi Maqina, Muhamer Sala, Ndreko Nakuçi, Kozma Lino, Kristaq Gogollari, Llambi Kokonozi, Lili Xhako, Trush Mitrushi etj. Me Kuçovën dhe kantierin e naftës, lidhet jeta dhe veprimtaria e shumë specialistëve dhe kuadrove patriotë dhe të shquar nga i gjithë vendi, si Koço Pepa, Eqrem Beci me gjithë prindërit, Ramiz Xhabia, Minella Çami, Petrika Ballauri, Ilia Mihali, Stiljan Pili, Llazar Kreshpani, Beqir Alia dhe Petraq Xhaçka, etj etj., të cilët i dhanë Kuçovës dhe naftës, vitet më të mira të jetës së tyre, që ishin shembuj të përkushtimit, që krijuan në Kuçovë familjet e tyre duke u bërë shembull i kulturës dhe jetesës familjare. Kanë qenë me dhjetëra specialistët e huaj së bashku me familjet e tyre që u rritën mes dashamirësisë së naftëtarëve. • Kuçova dhe kantieri i saj i naftës, ishin shumë arsimdashëse dhe kulturëdashëse, duke i nxjerrë artistë të shquar si Gaqo Çakon, Vangjo Kostën, Agim Shuken, Burhan Spahiu, Donika Mingën etj. etj. Koço Korçarin,Nito Lalën etj..