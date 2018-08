Kufijtë Serbi-Kosovë/ Carl Bildt: Rama ishte i hapur për idenë e Vuçiç

Ish-kryeministri i Suedisë, Carl Bildt, ka publikuar një analizë në “The Washington Post”, ku ka komentuar çështjen e rishikimit të kufijve mes Serbisë dhe Kosovës.

Në analizën e tij, Bildt ka bërë të ditur për të parën herë edhe mendimin e kryeministrit Edi Rama për këtë çështje.

Sipas tij, në një bisedë që ka pasur me të, Rama është shprehur se ishte i hapur për idenë e kryeministrit serb, Aleksandër Vuçiç.

“Mund të ketë versione të ndryshme të skemave të ndarjes. Kosova mund të lëshojë zonën në veri të lumit Ibër, e banuar pothuajse ekskluzivisht nga serbët dhe pastaj të fitojë njohje diplomatike dhe ndoshta të fitojë edhe disa lokalitete kryesisht të banuara në Serbinë jugore.

Dhe pastaj ekziston çështja edhe më e vështirë dhe e rrezikshme e Maqedonisë, ku shqiptarët janë pjesë e konsiderueshme e popullsisë. Do të ketë patjetër nga ata që pyesin pse kjo nuk duhet të zbatohet edhe në Maqedoni. Kjo do të ishte seriozisht të luaje me zjarrin”, shkruan thekson Carl Bildt.

Debatet

Kryeministri Haradinaj dhe kreu i parlamentit Veseli kanë dalë kundër një teze të tillë duke u shprehur se kufijtë janë vendosur me luftë dhe me vetëm me luftë do të lëvizen. E kundërta është deklaruar nga pala serbe, ku presidenti Vuçiç ka bërë thirrje për qetësi duke siguruar qytetarët se nuk do të ketë asnjë luftë dhe se çdo gjë do të bëhet në paqe.

Kundër qeverisë serbe ka dalë edhe Kisha Ortodokse Serbe, të cilët argumentojnë se një ndarje e këtij lloji do të jetë tradhti për serbët që jetojnë në Kosovën jugore të lumit Ibër dhe me shumë gjasa do të çojë në një pastrim të plotë etnik të zonës.

Akuzat Thaçi-Berisha

Lidhur me debatin e rishikimit të kufijve pati edhe një përplasje të fortë mes Presidentit të Kosovës dhe Hashim Thaçi dhe ish-kryeministrit shqiptar, Sali Berisha.

Thaçi e akuzoi publikisht Berishën se i ka shitur naftë serbëve, naftë e cila është përdorur nga tanket serbe gjatë luftës në Kosovë.

Akuzave të Thaçit, Berisha i është përgjigjur se nuk ka mjerim më të madh se sa të përpiqesh ta pastrosh fytyrën me mbetjet e kuzhinës së Beogradit.

Sa i përket kryeministrit Edi Rama, prej tij ende nuk ka një deklaratë zyrtare për çështjen në fjalë. E para deklaratë në emër të tij është kjo e ish-kryeministrit të Suedisë, Carl Bildt.

