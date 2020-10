Kufiri detar Shqipëri-Greqi në Hagë

Pajtim Bello

Qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Greqisë u deklaruan se zgjidhja e kufirit detar mes dy vendeve do të jetë produkti i shqyrtimit në Gjykatën Ndërkombëtare në Hagë. Është më se e natyrshme që kjo kthesë për një çështje shumë të ndjeshme të ngjallte debate nxitur nga kënd vështrime të ndryshme, mbase edhe nga interesa të ndryshme. Në aspektin parimor duket se këtë zgjidhje pothuajse e pranojnë të gjithë në heshtje, me gjysmë zëri apo duke e përshëndetur gojë plotë.

Shtrohet pyetja nëse shkuarja në Gjykatën Ndërkombëtare në Hagë mos është e parakohshme?! Pra mos duhej më shumë kohë, mos duhej të kishte ende negociata ku të shqyrtoheshin variantet e dy palëve? Duhet të pranojmë se është e vështirë që dikush të thotë se kur është koha e duhur për t’u përballur në gjykatën ndërkombëtare. Por nga ana tjetër duhet të themi se problemi është i vjetër, intensivisht është diskutuar e negociuar për të prej vitit 2006-2007; aq sa u arrit në firmosjen e marrëveshjes së vitit 2009 të hedhur poshtë nga Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë.

Për hir të së vërtetës problemi është më i hershëm, por edhe këto 15 vite nuk janë pak sidomos kur janë shënuar ngjarje institucionale gjurmëlënëse si disa raunde negociatash, firmosje varianti nga të dy qeveritë, Vendim nga Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë, bllokim dhe rihapje negociatash.

Më tej vendimi për të shkuar në Gjykatën Ndërkombëtare në Hagë duhet parë me syrin e historisë në kontekstin e zhvillimeve mes dy vendeve, rajonit dhe më gjerë. Në historinë botërore ka çështje që duke u bërë të pazgjidhshme pengojnë zgjidhje historikisht të mëdha, frenojnë progresin e një vendi në mënyrë të pakorrigjueshme duke rënë pre e nacionalizmave të panevojshme. Kjo do të thotë se do të duhet të presim ende shumë vite, ndoshta pa asnjë përfundim, zgjidhjen e kësaj çështjeje apo t’i referohemi një gjykate ndërkombëtare ku kanë shkuar edhe shumë e shumë të tjerë për të pastruar rrugën e progresit?!..

Duket se çështja e kufirit detar e ka marrë kohën e nevojshme të negociimit mes dy vendeve dhe momenti e kërkon një zgjidhje të drejtë të kësaj çështjeje. Shkuarja në Gjykatën Ndërkombëtare në Hagë është e domosdoshme dhe e përligjur. Tashmë është e pritshme që të lindin dyshimet mbi drejtësinë e kësaj gjykate, dyshime që nisen thjesht nga shqetësimi për të marrë atë që na takon por edhe dyshime nisur nga motive të tjera që vetëm duan ngritje tensioni për një çështje kaq shumë të ndjeshme.

Besimi apo jo në drejtësinë e Gjykatës së Hagës nuk ka pse të jetë çështje perceptimi dhe as të shihet me syzet e dyshimit. Kjo gjykatë ka shqyrtuar e dhënë drejtësi për një mori rastesh të ngjashme. Për shqyrtimin e çështjeve të tilla ekziston një legjislacion ndërkombëtar, ekzistojnë precedentë të pranuar nga palë të ndryshme edhe pa vajtur në gjykata ndërkombëtare. Këtu ka një çështje ku të gjithë duhet të bashkojmë përpjekjet dhje kjo është përgatitja e Palës tonë për të shkuar në gjykim. Gjyqi do të jetë përplasje palësh, jo me mjete lufte por me fakte, me argumente që vishen e interpretohen nën optikën e ligjeve ndërkombëtare. Palët do të mundohen të shtyjnë njëra tjetrën drejt brigjeve respektive duke hedhur në tryezë arsenal faktesh, argumentesh dhe interpretimesh.

Ne nuk duhet të presim nga hetimi që do të bëjë gjykata gjatë procesit por të pwregatitemi shumë seriozisht që të fitojmë zgjidhje të drejtë dhe prestigj në arenën ndërkombëtare. Duhet të provojmë se jemi të ditur dhe të aftë për të marrë atë që na takon. Dhe që ta bëjmë këtë, nuk ka nevojë të bëjmë të diturin e vetëm, as të manifestojmë nacionalistin e pa epur por të bashkojmë dijet, eksperiencat dhe atdhetarizmin. Duhet të pranojmë se institucionet tona nuk janë ato të vitit 2006-2009 sepse koha i ka pasuruar me dituri dhe eksperiencë për të marrë përsipër zgjidhje e kësaj barre të rëndë. Kushdo që me dijet e veta mund të ndihmojë në drejtësinë e zgjidhjes të vetofrohet, por qeveria duhet t’i gjurmojë dhe afrojë njerëzit e ditur brenda apo jashtë vendit për të bashkëpunuar në nivel specialistësh. Në këtë proces, që nuk do të jetë i lehtë dhe i shkurtër në kohë, do të duhet të konsultohemi me vende mike, me aleatë strategjikë që të mund të kompletojmë dijet tona para se të shkojmë në tryezën e gjykimit. Por nuk duket pa vend që edhe mund të pajtohen kompani apo avokatë të njohur për raste te tilla, të paktën për fazën përgatitore. Në fund të fundit gjyqi është gjyq dhe atje duhet të shkosh pa lënë meraqe apo bishta për më mbrapa si fjala vjen pse nuk bëmë edhe këtë apo atë zgjedhje që të mund të dilnim më mirë.