Kujdes me “burrin e keq”

Pas shkrimeve në gazetën Dita, për “Burrin e Keq”, kam marrë shumë letra nga gra dhe burra, që vuajnë pasojat e një gjendjeje shëndetësore të veçantë që quhet Sindromi Iritativ Mashkullor. Një burrë që vuan nga ky sindrom, natyrisht është i dhunshëm, por ai kërkon një trajtim të veçantë nga gruaja dhe familja deri sa ta kalojë këtë gjendje. Ai nuk duhet të braktiset si një “Burrë i keq i dhunshëm” dhe të kërkohet divorci në gjykatë, si rruga më e lehtë dhe më e shkurtër.

Po shkruaj edhe një herë tjetër për këtë problem, sepse mendoj që specialistët që japin opinione çdo natë nëpër televizione për familjen, për dhunën, për divorcin e të tjera, flasin për gjithçka, vetëm, për këtë problem shumë të madh nuk e zënë në gojë, madje, nuk e kanë fare në hesap. Nuk është vështirë të dallosh, se ata vetë vuajnë nga Sindromi Iritativ Mashkullor. Ata kanë moshën për kwtw sëmundje dhe sjelljet e tyre arrogante, irrituese, të dhunshme dhe pa durimi për te dëgjuar shokun gjatë emisionit, tregojnë se ata janë të tillë edhe në familje.

Më poshtë, sjell dy letra lidhur me këtë lloj “dhune”, që kërkon trajtim të veçantë nga gratë, familja, doktorët dhe specialistët e fushës. Në këto raste dhuna është e rëndë dhe ajo duhet të zgjidhet. Ka shumë rëndësi mënyra si e zgjidhin, cili është opsioni që zgjedhim dhe ofrojmë. Ka dy opcione: flakja dhe divorci me gjithë pasojat e tij shkatërruese dhe sjellja me durim, me bindje dhe mjekime dhe rikthimi i jetës familjare pa dhunë dhe me plot kënaqësira që ajo jep. Të gjithë çiftet grinden, të gjithë të dashuruarit luftojnë me njëri-tjetrin, rëndësi ka si e zgjidhim këtë luftë. Te mençurit ruajnë familjen dhe kënaqësitë e saj, të tjerë zgjedhin divorcin shkatërrimin e jetës së fëmijëve dhe të tyren. Ja dy letra që kam marrë kohët e fundit dhe që janë tipike me ato që marr shpesh:

“Emri im është L…. Para disa vitesh kam lexuar prej jush lidhur me Krizën e Burrave në Mesin e Jetës” dhe dëshiroj t’u shkruaj për shqetësimet qe unë jam duke kaluar me burrin tim. Jemi martuar para 11 vjetëve dhe në të vërtetë, kishim marrëdhënie shumë të mira, madje, ishim miq të mirë. Në Marsin që shkoi ne bashkë blemë një apartament të ri. Ai ishte shumë i kënaqur dhe kishte shumë plane për ta zbukuruar apartamentin. Në muajin Prill ai mbushi 50 vjeç. Filloi të tërhiqet, të pijë çdo natë dhe vetëm qëndron para TV.

Ai nuk flet me mua thuajse fare. Shumë fundjava i kalon jashtë me shokë, të cilët janë krejtësisht jashtë karakterit të tij, madje, ka ditë që nuk vjen fare në shtëpi. Edhe kur vjen në shtëpi, ai shpërthen kundër meje. Është si një çajnik me kapak që do ta nxjerrë të gjithë avullin jashtë. Kjo gjë është, komplet, jashtë karakterit të tij.

Shpesh më thotë se më urren, se nuk dëshiron të bëjë asgjë me mua dhe se nuk mund të më shikojë. Kanë kaluar pesë javë që ai ka marrë të gjitha plaçkat e tij dhe është larguar. Nuk më përgjigjet në telefon. Nuk di çfarë të bëj. Dua të di se çfarë mendon ai, apo është krejtësisht i paaftë të mendojë.

Faleminderit L….

Kam përshtypjen se tani, që njerëzit dinë për këtë krizë, janë shtuar ata që kërkojnë ndihmë. Në këtë gjendje, të habit fakti se specialistët e opinioneve televizive nuk e zënë në gojë këtë situatë dhe kapërcimin e saj. Siç dihet, jeta tek ne është bërë me shumë strese dhe është rritur numri i burrave që vuajnë nga kriza e mesit të jetës. Vështirësitë ekonomike, humbja e punës, rritja e çmimit të jetës, janë gjëra që ndjehen gjithnjë e më shumë. Këto janë, vetëm, pak nga ndryshimet që na detyrojnë të frikësohemi, të frustrohemi, të irritohemi dhe të egërsohemi.

Ja dhe një letër tjetër…

“Muajin e fundit, një burrë me fytyrën e burrit tim, erdhi nga puna në shtëpi, por ai nuk veproi ashtu siç bënte burri me të cilin unë isha martuar” thotë M…, një grua 48 vjeçe, nënë e tre fëmijëve. “Unë e njihja këtë burrë prej 30 vjetësh, 22 prej tyre e martuar me të, por kurrë nuk e kisha takuar në këtë mënyrë më parë I zëmëruar, i keq, mizor, janë vetëm pak epitete për ta përshkruar atë. Ai kishte qenë personi më i gëzuar dhe më i lumtur që kisha njohur. Tani, nga një burrë i mirë ai është bërë një burrë i keq. Pavarësisht, nga mënyra si ai më trajton mua tani, unë akoma e dua burrin tim dhe dua ta shpëtoj martesën tonë. Të lutem a mund të më ndihmosh.“

A po provoni edhe ju, shoqe të kësaj gruaje të njëjtat përjetime?

Në qoftë se ti që më lexon je një burrë, a e gjen ti veten në këto letra?

Siç e dini, dekadat e fundit unë jam marrë intensivisht me problemet seksuale dhe më është dashur të takoj personalisht ose me mesazhe shumë burra dhe gra, që po përballen në jetën e tyre me krizën e mesit të jetës, ose sindromin iritativ mashkullor. Një nga pyetjet më të shpeshta që bëjnë gratë e këtyre burrave është:

Pse ai më fajëson mua? Unë nuk i kam bërë atij asgjë.

Nga kontaktet me këta burra dhe gratë e tyre, unë kam mësuar, se ekzistojnë katër shkaqe për krizën e burrit në mesin e jetës. Ato shkaqe janë:

Ndryshimet hormonale të burrit. Ndryshimet në kimizmin e trurit të burrit. Stresi në rritje. Konfuzioni i identitetit mashkullor. Shumica e burrave dhe njerëzve në përgjithësi, nuk janë të ndërgjegjësuar për këto ndryshime jetësore. Këto veprojnë tek burrat në mënyrë të fshehtë. Ata dinë që ndjejnë dhimbje dhe kjo i zëmëron. Ata, padrejtësisht dhe pa arsye, fajësojnë gratë për gjendjen e tyre. Gruaja është afër tyre dhe ata, shpesh, ndjejnë nevojën e saj për të përmirësuar gjendjen e tyre emocionale. Por, ekziston një kontradiktë. Burri në këtë gjendje të rënduar emocionale ka nevojë për gruan, por është i frikësuar se do të humbasë pavarësinë e tij po t’i kërkojë asaj ndihmë. Një nga gjërat e para që dëshiroj t’u them këtyre burrave është: “Nuk është gruaja problemi juaj. Jeta juaj është problemi Mos e fajësoni gruan për dhimbjen që ndjeni, por përpiquni të gjeni shkakun real të vuajtjes tuaj.” Grave të këtyre burrave do të dëshiroja t’u thosha: “Nuk është faji juaj që ai është i zëmëruar dhe i shqetësuar. Ai ka dhimbje dhe ju jeni bërë objekti kryesor i goditjes së tij. Ju mund ta ndihmoni atë, por më së pari bëni kujdes për veten tuaj.” Kjo do të thotë:

Vendosni kufij të qartë dhe përmbajuni këtyre kufijve. Në qoftë se nuk i vini dot këto kufij të qartë, kërkoni një terapist që t’u ndihmojë. Në qoftë se nuk dini të vendosni kufi të shëndetshëm , fillimisht, kjo do të jetë një gjë e vështirë dhe e frikshme. Përcaktojini mirë nevojat tuaja, përpara se ato të jenë bërë kritike dhe ju të jeni frikësuar dhe zëmëruar.

Gjeni në jetën tuaj vlerat, që i shërbejnë rritjes tuaj personale dhe vendosini ato në krye të listës së prioriteteve tuaja. Për shembull, filloni të mësoni për diçka që keni dashur ta bëni, por nuk e keni bërë. Shkoni në palestër, ose merrni pjesë në një konkurs ku mund të fitoni. Filloni një praktikë meditimi.

Sigurohuni se keni mbështetjen e miqve, familjes, një terapisti, të priftit, e tjerë. Fokusohuni më shumë për të krijuar marrëdhënie me njerëzit, se sa t’i harxhoni të gjitha energjitë tuaja dhe forcën e trurit tuaj, për të gjetur arsyet e sjelljeve të burrit tuaj.

Mos fajësoni veten për sjelljet dhe veprimet e një personi tjetër. Faji dhe turpi janë paralizuesit e mëdhenj. Ato u shtypin dhe u mbajnë të vogla. Ndërkohë që ju jeni të mira, keni të drejtë dhe jeni të bukura. Ju duhet ta dini, se këto që u thashë janë të vërteta, edhe atëherë, kur nuk i besoni. Bëni gjithçka që nga ky pozicion, të merrni vendime për jetën tuaj.

Nxiteni burrin të kërkojë ndihmë të specializuar tek doktori dhe tek terapisti. Kjo është një gjendje shëndetësore e veçantë që kërkon të mjekohet dhe të lehtësohet, me sjellje të kujdesshme dhe me mjekime.

Për këtë temë do të shkruar përsëri. Do t’u përgjigjem pyetjeve më kryesore që njerëzit, veçanërisht, gratë, më kanë bërë, lidhur me krizën e burrit në mesin e jetës. Ja disa nga pyetjet që bëjnë gratë:

Pse ndryshoi ai papritur?

Si të futem brenda tij, kur ai refuzon të pranojë se ka probleme?

Çfarë të bëj po qe se ai më kërcënon se do të ikë?

Ku të kërkoj ndihmë për veten dhe për atë?

Më dërgoni pyetje që u duken më interesantet dhe për të cilat kërkoni përgjigje.

Përshëndetje

Dr. Ademi

New York,

Janar 24 , 2017