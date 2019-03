Kujdes nga këto shenja, janë tregues i tuberkulozit!

Nëse keni kollë për dy deri në tre javë, ose më shumë, duhet detyrimisht të konsultoheni me mjekun, pasi prania e vazhdueshme e kollës mund të jetë një tregues që jeni prekur nga sëmundja e tuberkulozit.

Tuberkulozi është një sëmundje infektive që transmetohet nëpërmjet thithjes nga ajri të spërklave të pështymës që dalin nga goja e një të sëmuri. Sëmundja mund të prekë të gjitha organet, por më shpesh zhvillohet dhe dëmton mushkëritë.

Sa më herët të zbulohet kjo sëmundje, aq më i lehtë do të jetë edhe trajtimi, i cili duhet të ndiqet deri në fund vetëm sipas përshkrimeve të rekomanduara nga mjeku specialist. Është ky apeli që lëshuan ekspertët e shëndetit publik, dje në “Ditën Botërore të Tuberkulozit”.

“Duhet të dyshoni për këtë sëmundje kur përballeni me shenja të tilla specifike, si: kollë të vazhdueshme me gëlbazë, e cila mund të vijojë për më shumë se tre javë, dhimbje gjoksi kur kolliteni dhe merrni frymë, si dhe kur vëreni spërkla gjaku në pështymë. Shenja të tjera të përgjithshme që gjithashtu duhet t’ju tërheqin vëmendjen drejt kësaj sëmundjeje janë edhe: rënia e pashpjegueshme në peshë, humbja e oreksit, djersitja e vazhdueshme, ethet dhe këputja”, bëjnë me dije specialistët e Institutit të Shëndetit Publik.

Shpeshtësia e sëmundjes dhe rreziku që paraqet

Sipas ekspertëve të shëndetit, tuberkulozi është një prej 10 shkaqeve kryesore të vdekjeve në botë, teksa mbetet vrasësi kryesor i personave që jetojnë me HIV, si dhe një ndër shkaktarët kryesorë të vdekjeve që lidhen me rezistencën antimikrobike. Të dhënat e strukturave ndërkombëtare të shëndetit tregojnë se 1/4 e popullatës globale është e infektuar me tuberkuloz të fshehur, ndërkohë që 10-15 për qind e saj do të zhvillojë sëmundjen e tuberkulozit në një moment të caktuar.

Problemet me trajtimin e sëmundjes

Ajo çfarë konsiderohet më shqetësuese është aksesi ndaj trajtimit të tuberkulozit. Nëse mjekohet në mënyrën e duhur është një sëmundje e shërueshme. Në ditët e sotme fatmirësisht vizitat, shërbimi dhe ilaçet janë kudo falas. Çka do të thotë se kur i sëmuri i pi rregullisht ilaçet nuk i infekton të tjerët. Ndërsa në rastet kur trajtimi nuk ndiqet deri në fund dhe jo në formën e duhur, mikrobet e tuberkulozit shumohen përsëri dhe shkaktojnë sëmundje, por kësaj here në një formë më të rëndë.

Një tjetër rrezik që paraqitet është edhe fakti se mikrobet mund të bëhen rezistente ndaj ilaçeve dhe në këto raste bëhet i pashërueshëm. Si shkak i mosmjekimit të duhur, ju rrezikoni të infektoni edhe të afërmit me mikrobe rezistente ndaj kësaj sëmundjeje. Tuberkulozi rezident ndaj ilaçeve është në rritje duke qenë se nuk mjekohet në mënyrën e duhur.

Ndaj, apelohet për kujdes maksimal që në stadet më të hershme të sëmundjes. Organizata Botërore e Shëndetit, rekomandon trajtimin parandalues veçanërisht për të gjithë njerëzit që janë me HIV dhe për të gjithë ata që jetojnë me të sëmurë me tuberkuloz, përfshirë edhe fëmijët nën 5 vjeç. Nga njerëzit me tuberkuloz që mjekohen, vetëm 55 për qind e tyre marrin trajtimin e duhur ndaj kësaj sëmundjeje.

Kategoritë më të rrezikuara

Tuberkulozi prek kryesisht të rriturit në periudhën më produktive të jetës. Megjithatë, të gjitha grup-moshat janë të rrezikuara nga kjo sëmundje. Ndër kategoritë që duhet të tregojnë më shumë kujdes janë personat që kanë kryer transplant të organeve, ata që mjekohen me antiinflamatorë, pacientët e dializës, si dhe personat që kanë silikoza. Njerëzit e infektuar me HIV kanë një rrezik 20-30 herë më të lartë për të pasur tuberkuloz aktiv. Gjithashtu, ky rrezik është i lartë edhe për njerëzit të cilët vuajnë nga sëmundje të tjera të cilat kanë dëmtuar sistemin imunitar. Gjithashtu edhe përdorimi i duhanit e rrit shumë rrezikun për sëmundjen dhe vdekjen nga tuberkulozit. Përafërsisht 8 për qind e rasteve me tuberkuloz në mbarë botën i atribuohen duhanpirjes.

Katër hapat për ta diagnostikuar

Katër janë hapat që ndiqen për të diagnostikuar këtë sëmundje:Historia mjekësore, ekzaminimi bakteriologjik, ekzaminimi radiologjik i kraharorit, si dhe testi i tuberkulinës. Në mënyrë të detajuar, një mënyrë për të diagnostikuar tuberkulozin është vëzhgimi në mikroskop i pështymës për të zbuluar praninë, ose jo të baktereve, por kjo metodë mund të kapë vetëm gjysmën e baktereve të tuberkulozit të pranishme dhe nuk mund të zbulojë ato që janë rezistente ndaj medikamenteve.

Përdorimi i testit të shpejtë “Xpert MTB/RIF®”nën rekomandimin e OBSH-së është përhapur dukshëm që prej vitit 2010. Ky test zbulon në të njëjtën kohë TB-në dhe rezistencën ndaj rafampicinës, që është medikamenti kryesor i mjekimit të tuberkulozit. Diagnoza mund të bëhet brenda 2 orëve dhe ky test rekomandohet nga Organizata Botërore e Shëndetit, si testi diagnostik fillestar në të gjithë personat me shenja dhe simptoma të tuberkulozit.

Për të diagnostikuar rezistencën ndaj medikamenteve, në vitin 2016 Organizata Botërore e Shëndetit rekomandoi 4 teste të reja diagnostikuese: një test i shpejtë molekular për të zbuluar TB-në në qendrat shëndetësore periferike, ku Xpert MTB/RIF nuk mund të përdoret; dhe 3 teste për të zbuluar rezistencën ndaj medikamenteve të gjeneratës së parë dhe të dytë të tuberkulozit. Tuberkulozi është veçanërisht i vështirë për t’u diagnostikuar te fëmijët, dhe ende akoma vazhdon të përdoret testi i Xpert MTB/RIF për vendosjen e diagnozës së tuberkulozit pediatrik.

Si duhet trajtuar

Tuberkulozi është një sëmundje që trajtohet dhe që shërohet. Në format aktive të saj kjo sëmundje kurohet për një periudhe 6-mujore me një kombinim të 4 medikamenteve antimikrokobiale, të cilat jepen nën udhëzimin, mbikëqyrjen dhe mbështetjen e mjekut apo të personelit shëndetësor, pa të cilët trajtimi mund të jetë i vështirë dhe sëmundja mund të përhapet. Numri më i madh i rasteve me TB mund të kurohet me marrjen e medikamenteve të duhura.

Transmetimi i tuberkulozit

Tuberkulozi shkaktohet nga bakteri (Mykobakteri tuberkulosis), i cili më shpesh prek mushkëritë. Tuberkulozi është një sëmundje e parandalueshme dhe e kurueshme. Kjo sëmundje përhapet nga njeriu tek njeriu nëpërmjet ajrit. Njerëzit e sëmurë me tuberkuloz në mushkëri, në momentin që kolliten apo teshtijnë, përhapin në ajër bakterin. Një person mund të thithë disa nga këto baktere dhe të infektohet. Përafërsisht një e katërta e popullatës në botë ka TB latente, që do të thotë se njerëzit janë infektuar me bakterin e tuberkulozit, por akoma nuk janë të sëmurë dhe nuk mund ta transmetojnë sëmundjen.

Nëse mjekimi nuk merret rregullisht deri në fund:

Mikrobet e tuberkulozit shumohen përsëri dhe shkaktojnë sëmundje, por në një formë më të rëndë.

Mikrobet mund të bëhen rezistente ndaj ilaçeve dhe në këto raste bëhet i pashërueshëm.

Të sëmurët rrezikojnë të infektojnë të afërmit me mikrobe rezistente.

Tuberkulozi rezistent ndaj ilaçeve është në rritje duke qenë se nuk mjekohet në mënyrën e duhur.

p.k/dita