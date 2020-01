Kujtimet e Nexhmije Hoxhës (XIII)/ Nga jeta ime në një dhomë, në Laprakë

Atë ditë që dola nga burgu, kur isha rrugës në makinë, po mendoja sesi do të ishte shtëpia ku do të vendosesha. Nuk e dija çfarё shtёpie mё priste. Teuta, kur vinte nё takimet nё burg, me sa duket, qё tё mё qetёsonte, ma kishte pёrshkruar shtёpinё, por jo me hollësi. Më kishte thënë qё ajo ndodhej jashtё vijёs sё verdhё tё Tiranёs, nё njё vend me ajёr tё pastёr dhe larg zhurmave tё qytetit. Mё pёrshkruante njё tarracё qё ndodhej nё katin e dytё tё godinёs, si njё vend plot diell, ku shiheshin vargkodrat qё rrethonin Tiranёn.

Por, kur makina u fut nё njё rrugicё shumё tё ngushtё, me gropa dhe baltё, qё unё e quajta “rrugё dhije”, dhe u ndal para asaj ndёrtese me mure tё rrjepura, u kujtova qё, nё kohёn e Italisё, aty kishin qenё zyrat e parkut tё makinave tё ushtrisё, ku kishin punuar dhe dy kushёrinj tё babait tim. Ndёrsa para viteve nёntёdhjetё nё kёtё ndёrtesё ishte vendosur Instituti i Tokave. Atëherë e mora me mend se në çfarë “banese” na kishte degdisur si familje Bashkia e Tiranës, me kryetarin e saj të parë, shumë të përfolur për pazarllëqet në dhënien e të drejtave për shtëpi dhe truall njerëzve që nuk u përkisnin. Ai kishte marrë urdhër që familjet e anëtarëve të Byrosë Politike t’i strehonte diku në periferi të Tiranës. Dhe ai, disa prej tyre i futi në këtë ndërtesë dykatëshe, që nuk kishte qenë ndonjëherë për banim, por për zyra dhe që në rrëmujat e fundit ishte dëmtuar e rrënuar si mos më keq.

Në atë ndërtesë, në Laprakë, bashkia strehoi bashkë me familjet e ish-Byroistёve, edhe familjen e djalit tim, Ilirit, si dhe të Pranverës. Ndërsa motrës së Enverit, Sanos, po aty, i dhanë vetëm një dhomë, të quajtur “garsonierë”.

Po mua, bashkëshortes së Enver Hoxhës apo si qytetare e këtij shteti? Mua nuk më dhanë fare banesë. Më privuan të kem një shtëpi, një e drejtë kjo si e çdo familjeje shqiptare, që i privatizuan dhe i bënë shtëpitë ku banonin, pronë të tyre, duke paguar një shumë simbolike. Ato zyra, që kishte planifikuar për mua, për banim, bashkia, në fakt, ia dha djalit të Haki Toskës, duke premtuar se mua do të më jepnin shtëpi sapo të dilja nga burgu. Por, dukej qartë qëllimi, të më linin pa banesë, të më bënin të vuaja edhe për këtë.

Kur mё njoftuan fёmijёt pёr çka kishte ndodhur, nga burgu bёra ankesё nё Bashki dhe tek Avokati i Popullit qё tё mё kthehej banesa. Por pёrgjigjja ishte, jo vetëm antiligjore, por edhe antinjerëzore: ‘kur tё dalёsh nga burgu do tё rregullojmё’.

Por kjo gjё nuk ndodhi. Edhe sot e kёsaj dite, kam mbetur pa një shtёpi timen, nga një shtet që hiqet e çirret se është shtet i së drejtës dhe “përgjërohet” për të drejtat e njeriut, të individit. Po ku të jetoja tani që u lirova?! Falё zemёrgjerёsisё sё tyre, Klementi dhe Pranvera, megjithёse me fёmijё tё rritur, liruan për mua njёrën dhomё. Nga zori, u vendosa aty dhe në tё vazhdoj tё jetoj. Vetë ata u mblodhёn nё njё dhomё e kuzhinё.

Siç mё treguan Iliri me Teutёn, kjo ndёrtesё ku u futёn, kishte qenё nё njё gjendje tё pabanueshme. Pa dyer e pa dritare, me mure, suvaja e të cilave nё pjesёn mё tё madhe ishte krejt e rёnё, sa dukeshin dhe tullat e ndёrtesёs. “Apartamentet” e improvizuara, ishin radhazi në katin e dytë dhe vinin njёra pas tjetrёs. Dyert e tyre dilnin drejtpërdrejt në një korridor të hapur e të gjatë, ashtu si në kabinat e plazhit të Durrësit. Nga korridori dilej në një verandë të gjatë. Ky ishte ambienti më i këndshëm i shtëpisë, me pamje nga kryqëzimi i Rrugës së Durrësit me Unazën, te Dogana, dhe në horizont dukej një pjesë e mirë e kurorës së gjelbër të bukur të Tiranës.

Jo pa qëllim politik dhe përçmues, këtë vendbanim e përcaktonin si “te pularia”, e cila mund të kishte qenë aty afër, por ne nuk i pamë as gjurmët. Edhe pas kaq shumё vitesh ende e dёgjoj ta thonё kёtё emёrtim, kur pёrmendin shtёpinё ku jetoj, duke mos e kuptuar qё nuk ёshtё turpi ynё qё ndodhemi nё kёtё ndёrtesё, por turpi i atyre pushtetarёve qё na vendosёn kёtu.

E keqja mё e madhe qe se godina nuk kishte as dritё elektrike, as ujë, as kanalizime të ujërave të zeza. Në zyrat, që u kthyen në dhoma banimi, nuk kishin lënë pa i grabitur prizat, kabllot elektrikë, deri edhe bravat e dyerve. Iliri, me ndihmёn e shokёve tё tij, kishte mundur ta sillte dritёn elektrike, ndёrsa pёr ujin kishin vuajtur shumё. Dy vjet rresht i kishin dёrguar teshat dhe enёt, për t’i larë, te prindёrit e Teutёs. Për nevojat e shtёpisё, mbushnin bidona tё mёdhenj, qё vuanin për t’i bartur.

Nga ato qё mё tregonin, e kuptoja se kishin hequr shumë qё ta sillnin shtёpinё nё gjendje normale. Falё mobilizimit dhe kontributit tё tyre, unё, kur dola nga burgu, gjeta tё shtruar njё krevat, dy-tre kolltukë, pёr tё pritur njerёz, dhe bibliotekёn me librat e Enverit. Nuk kishte qenё e lehtё pёr ata tё shpёtonin dhe të merrnin ato pak mobilie, qё ne i blemё pasi u larguam nga Vila 31.

Iliri me Teutën bënë si bënë dhe, me shumë mundim, sikur e sollën disi në formë “apartamentin” e tyre. Sanoja, që ishte në moshë të thyer, e pati edhe më të vështirë. Atë e ndihmonin, duke i sjellë bidonat e ujit, që i mbushnin te çezma e doganës, Iliri dhe familja e Shefqet Peçit, e cila ishte vendosur në katin e parë, ku dikur mbaheshin pesticide dhe materiale të tjera.

Ngaqë pushtetarët nuk e mbajtën premtimin për të më dhënë edhe mua një banesë, u detyrova t’i drejtohem me disa letra Bashkisë së Tiranës, Presidencës së Republikës, por askush prej tyre nuk pati dëshirën dhe guximin të ma plotësonte kërkesën për shtëpi. Po ashtu, nuk u morën parasysh as peticionet e shumta të firmosura nga profesorë, intelektualë dhe shkrimtarë të huaj antifashistë dhe miq të Shqipërisë, as peticionet e vëllezërve shqiptarë të Kosovës dhe të trevave të tjera shqiptare, të cilët përmendnin të drejtat e njeriut, madje, edhe kërkesën për një trajtim të veçantë të Nexhmije Hoxhës, si veterane e Luftës dhe antifashiste e orëve të para, apo edhe si gruaja e parë e vendit, siç ndodh në të gjitha vendet e tjera. Ata dënonin faktin qё pushtetarët e rinj flisnin me të madhe për të drejtat e njeriut, mua nuk mё dhanё as një dhomë për banim, duke i shkelur me të dyja këmbët këto të drejta, duke më mohuar, hapur dhe me dashje, një të drejtë të një qytetareje të lirë.

Unë kisha nevojë për një shtëpi timen, për të mos iu bërë barrë fëmijëve të mi, që, edhe ashtu, ishin ngushtë. Por më shumë, më duhej një shtëpi më vete, pёr tё jetuar, por edhe ku të mbaja gardërobën, reliktet e Enverit dhe të gjitha sendet e familjes, qё nuk kisha ku t’i vendosja. Nga ana tjetër, po të kisha një shtëpi timen, edhe fëmijët rregulloheshin, edhe unë do të kisha hapësirën e nevojshme për të jetuar dhe për të pritur të afërm dhe miq, për të punuar dhe për të sistemuar sendet dhe materialet e Enverit.

E përjetova me keqardhje mohimin e të drejtës për një banesë, megjithatë, e përballova me durim dhe qetësi këtë qëndrim të ulët antihuman dhe hakmarrës të këtij pushteti pseudodemokratik ndaj meje. Isha e kënaqur që, të paktën, ndodhesha mes familjes sime të dashur, duke patur pranë Pranverën me fëmijët e saj, Ilirin me Teutën dhe tre djemtë e tyre, si dhe Sanon e mirë, e cila më donte dhe e doja.

Pasi e mora disi veten pas daljes nga burgu, një ditë, bashkë me Ilirin, morëm kopjen e inventarit, të firmosur së bashku me përfaqësuesit e Drejtorisë së Pritjes, dhe shkuam për të marrë në dorëzim sendet tona, që i kishim lënë atje. Shkuam disa herё dhe punuam për këtë disa ditë në hollin e katit të dytë të vilës, pranë studios së Enverit. I hodha një sy asaj, me zemër të shtërnguar. Po ashtu, pashë edhe mjediset e tjera të shtëpisë dhe vura re se ishin lënë krejt pas dore. Nga ajo shtëpi e bukur, plot dritë, siç kam shkruar edhe më parë, kam mjaft kujtime të bukura, por edhe kujtime të dhimbshme dhe të hidhura, kurse nga shtëpia e vogël, aty pranë, ku jetuam 30 vjet, ruaj kujtime të ëmbla e të dashura. Sa herë kaloj aty pari, e shoh dhe më ther në zemër sesi është katandisur ajo. Dhoma e gjumit, që e ka dritaren nga rruga kryesore, siç më thanë, përdoret për kurse të gjuhëve të huaja, ndërsa dhomat e fëmijëve dhe ballkonet e hijshme para tyre janë kthyer në bar kafe! Më erdhi keq, sepse, siç e kam thënë qysh në vitin 1988, ajo shtëpi mund të mbetej Muzeu i vërtetë, autentik, për jetën dhe veprën e Enverit.

Sidoqoftë, unë u përshtata shpejt në këtë dhomë të vetme, e cila u bё për mua dhomë ndenjjeje, dhomë ngrënieje, edhe dhomë gjumi, edhe bibliotekë. Ditёt nё vijim qenë tё mbushura me kёnaqёsinё qё filluan të mё vinin dhe të mё takonin tё afёrmit e mi dhe tё Enverit, por edhe shumё shokё e miq, tё cilёt mё vinin herё pas here dhe nuk më lanë vetëm.

Pas atyre viteve tё errёta tё burgut, larg njerëzve dhe realitetit, ishte gёzim kur shikoja se sa shumё ishin ata qё ruanin ende dashurinё dhe respektin pёr mua, por nё mёnyrё tё veçantё pёr Enverin. Nuk mund tё harroj kurrë ata njerёz tё thjeshtё tё popullit, qё edhe pse nuk i njihja, erdhёn dhe trokitёn nё derёn time, pёr tё mё uruar Lirinё.

***

Kaluan muaj dhe vite dhe Dhomёn time e kanё vizituar me qindra e qindra njerёz nga tё gjitha krahinat e Shqipёrisё dhe jashtё saj. Takimet mё prekёse kanё qenё ato me motrat dhe vёllezёrit nga Kosova. Tё pashlyera do tё mbeten pёr mua takimet me luftёtarёt e lirisё, tё ardhur nga emigracioni, qё, para se tё hidheshin nё Kosovё, pёr t’u rreshtuar nё njёsitё e UÇK-sё, ndaleshin tek unё. Disa prej tyre nuk u kthyen mё, por mua akoma mё vjen nё vesh zёri i tyre tek mё thёrrisnin “Loke”.

Erdhën dhe më takuan në këto vite shumë emigrantë shqiptarë nga vende të ndryshme. Madje, shumë prej tyre më bënë edhe ftesa për të vajtur në vendet ku jetonin, për të takuar dhe për të biseduar me ata bashkatdhetarё tё shumtё qё nuk mund tё vinin nё Tiranё. Por unë vetëm disave prej tyre munda t’ua plotësoj dëshirën.

Njëkohësisht, në këtë Dhomë, në periferi të Tiranës, më kanë nderuar me ardhjen dhe me praninë e tyre shumë miq të huaj, të njohur e të panjohur, personalitete të shquara, intelektualë, profesorë, historianë. Ndër ta, përmend, me pak fjalë, anglezin John Mori, gjuhëtarin gjerman, prof. Bazile Shader, të kantonit gjerman të Zvicrës, i cili ka dhëne leksione si profesor edhe në Universitetin e Tiranës, si studiues krahasues mes gjuhës gjermane dhe gjuhës shqipe; italianin Xhuzepe de Siati; gazetarin dhe publicistin Melhem Mubarak, me prejardhje libaneze, që banon prej vitesh në Kanada dhe ka shkruar një libër për Shqipërinë, me titull “Dinosauri shqiptar”, miq tё mi komunistё dhe antifashistё, profesorё, gazetarё dhe personalitete nga Italia, Franca, Zvicra etj.

Kjo Dhomë e vogël pati fatin të kthehej edhe në ambient që hapi derën për të pritur vizitorët e shumtë që na erdhën dhe më nderuan, kur, si familje, festuam 100-vjetorin dhe 110-vjetorin e lindjes së Enverit tim të paharruar. Me impenjimin shumё tё madh tё Ilirit dhe të Teutёs, organizuam tri ditё pritje nё shtёpinё tonё, ku pritёm miqtё e dashamirёsit e shumtё tё Enverit, nga gjithё Shqipёria, nga Kosova dhe Maqedonia, të cilët bënë që festimi i këtyre përvjetorëve të Enverit t’i kalonte përmasat e një feste familjare. Nё ato ditё, kjo Dhomë pati aq shumë gjallëri, takime, përshëndetje dhe gëzime. Na nderuan me ardhjen e tyre edhe miq tё huaj nga Italia, Brazili, Spanja, Turqia, Franca e Belgjika.

Kёtu dua tё theksoj faktin qё shteti shqiptar jo vetёm nuk e kujtoi Komandantin legjendar, Enver Hoxha, që udhëhoqi popullin në Luftën Nacionalçlirimtare, duke i sjellë Lirinë, por, pёrkundrazi, edhe pёr njё aktivitet qё ne kishim menduar ta bёnim nё Gjirokastёr, kёrcёnoi me burg, nёse do të pёrdorej pёr kёtё rast shtёpia-muze, ku është lindur Enver Hoxha…

Një marrëzi tjetër kjo e shtetit antidemokratik…

Në kёtё Dhomë, gjithashtu, unё prita edhe shumë gazetarë dhe ekipe mediash televizive të vendit dhe të huaja, dhe kam dhënë mjaft intervista pёr televizionet dhe gazetat vendase, por edhe tё vendeve të ndryshme. Këto vazhduan deri kur, siç e kam përmendur, pas intervistës së shkurtit të vitit 2016, dhënë Rudina Xhungës. Gjej rastin këtu, të falënderoj Rudinën, këtë gazetare të shquar, ndër më të vjetrat e medias së vendit tonë, për organizimin dhe zhvillimin me shumë profesionalizëm të kësaj interviste, që pati jehonë në shtyp.

Me këtë intervistë, unë e mbylla këtë aspekt të aktivitetit tim, megjithëse vazhdonin të më vinin kërkesa, si nga mediat vendase, ashtu dhe nga ato të vendeve të ndryshme të Europës, si Franca, Britania, Polonia etj.

Por bëra përjashtim vetëm në dy raste: Unë nuk mund të refuzoja kërkesën e një ekipi televiziv nga Kina e largët, që kishte ardhur për të filmuar në Shqipëri, lidhur me përkujtimet që do të bënin kinezët me rastin e 68-vjetorit të fitores së Partisë Komuniste të Kinës dhe të Maos në vitin 1949, kur themeluan Republikën Popullore të Kinës. Unë e kam përjetuar atë ditë të 1 tetorit 1949, bashkë me Enverin.

Shqipëria qe i pari shtet që njohu lirinë dhe pavarësinë e Kinës së Mao Ce Dunit dhe vetëm pas një muaji u lidhën marrëdhëniet diplomatike midis dy vendeve.

Rasti tjetër qe, kur unë pranova të jap disa mendime të miat për një dokumentar për Kosovën, që po e realizonin disa dashamirës të Enverit nga Kosova.

Në mjedisin e kësaj Dhome, unë e kam mbushur kohën duke lexuar rregullisht shtypin, libra dhe duke ndjekur në televizor zhvillimet politike në vendin tonë, gjendjen e acaruar dhe të tensionuar në kulm, sidomos në vitet e fundit, mes partive politike, të djathta dhe të majta.

Më vjen keq që populli ynë drejtohet nga politikanë, që nuk mendojnë e nuk punojnë për njerëzit e thjeshtë, por për karrigen e pushtetit, për vilat dhe për pasurimin e vet, dhe janë gati t’i vënë prapë zjarrin Shqipërisë, si në vitin 1997.

I kam përcjellë me keqardhje të thellë situatat konfliktuale mes shqiptarësh, të nxitura nga parti dhe liderë, që vetëm demokratë nuk janë dhe luajnë mbi kurrizin e popullit, me fatet e tij, duke dëmtuar të ardhmen e Shqipërisë. Gjithsesi, këto nuk më kanë penguar të merrem me problemet e jetës sime dhe me punën për të përfunduar angazhimet e mia për të shkruar për Enverin. Edhe pse në kushte të vështira, në këtë Dhomë, që e kam edhe si studio dhe bibliotekë, punova sistematikisht dhe gjeta forcë të shkruaj pesё libra, që e kanё parё dritёn e botimit, dhe tani të përfundoj edhe këtë, të gjashtin, në mbrojtje të figurës dhe të veprës së Enver Hoxhës.

Dhe, më kryesorja, në gjithë këto vite që kam kaluar në këtë Dhomë, unë e kam ndier veten të kënaqur dhe një nënë të lumtur, pasi kam patur në çdo çast pranë meje Ilirin me Teutën dhe fëmijët e tyre, si dhe Pranverën me familjen e saj, që u shkëput pak vite dhe u kthye përsëri, për të më qëndruar pranë dhe për të më shërbyer pa u lodhur, në këtë moshë të pleqërisë sime.

U uroj atyre, me zemër nëne, gjithë të mirat në jetë…