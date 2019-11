Kujtimet e një antifashisti në një libër

Këto ditë në Peqin, me rastin e 75 vjetorit të çlirimit të qytetit nga hordhitë nazi-fashistë dhe forcat reaksionare kolaboracioniste, u promovua libri i Mahmud Bedalli me “Kujtime nga Lufta Antifashiste Nacional Çlirimtare”, i organizuar nga Komiteti i Veterane dhe Bashkia e Peqinit.

Në këtë ngjarje, përveç dhjetëra e dhjetëra pjesëmarrësve nga familje të dëshmorëve, bij e nipër të ish partizanëve, të familjeve baza të LANÇ dhe përfaqësues të pushtetit vendor, si , Kryetarja e Këshillit Bashkiak, Flutura Nuka, Nënprefekti Edmond Xhani dhe Nënkryetarja e Bashkisë së Peqinit Xhesjana Dokja, merrnin pjesë edhe Sabit Brokaj, ish-ministër i Mbrojtjes, Odise Porodini, Sekretar i përgjithshëm i Komitetit Kombëtar të Veteranëve të LANÇ-it, Skënder Dubali, Kryetar i Komitetit të Veteranëve të Peqinit.

Në fjalën e hapjes, Kryetari i Komitetit të Veteranëve Skënder Dubali theksoi së Komiteti e ndjente si obligim të organizonte këtë event për nder te njërit nga bijtë më të shquar të popullit te Peqinit që ja dedikoi tërë jetën e tij në shërbim të këtij populli, që në rininë e tij si një nga udhëheqësit e levizjes demokratike antifeudale dhe përfaqësues nga Blloku Demokratik në Bashkinë e Peqinit në zgjedhjet e Korrikut 1938, themeluesi dhe sekretari I Celulës së parë të Partisë Komunsite në Peqin, Komandanti i Çetës Partizane të Myrselimit (të krahinës së Peqinit), bashkëluftëtar i Heroit të Popullit Myslim Peza, përfaqësues i popullit te Peqinit në Kongresin Historik të Përmetit ku u zgjodh edhe anëtar i Këshillit të Përgjithshëm, organizatori i kalimit të formacioneve të mëdha partizane nga Jugu në Veri të vendit dhe anasjelltas gjate mësymjeve të tyre kundër pushtuesve e tradhtarëve, kryetar i Komitetit Ekzekutiv të Peqinit pas çlirimit dhe krijuesi e kryetari i kooperativës së dytë bujqësore në shkallë vendi. Ai foli edhe se Mahmud Bedalli ishte edhe një mik i madh të rinjve të cilët i promovonte, i shtynte drejt progresit dhe përkrahte në cdo aktivitet, duke treguar histori të tija personale kur e prezantoi si agronom të ri që do të sillte progres në prodhimin bujqësor duke i porositur fshatarët se duhej ta përkrahnin.

Asim Bedalli, djali i madh i Mahmud Bedallit, falënderoi pjesëmarrësit në emër të familjes, duke theksuar se ky liber I dedikohet popullit të Peqinit dhe tërë krahinës, është një himn për kontributin e tij të madh në tërë historinë e vendin dhe sidomos në momentet kyçe të saj, shpirtit të tij patriotik e demokrat, sakrificave të tij gjatë Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare. Ky libër është një kontribut në pasqyrimin e Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare për qytetin e Nënprefekturën e Peqinit, siç njihej administrativisht në atë kohë, të një njeriu që jo vetëm mori pjesë aktive që në ditët e para të rezistencës popullore kundër pushtuesve fashiste, por ishte drejtuesi politik i saj, komandanti i formacioneve të para partizane –Çetës së Myrselimit , delegat në Kongresin historik të Përmetit dhe anëtari i Këshillit te Përgjithshëm të Frontit Antifashist Nacional Çlirimtar të dalë prej tij, organi më i lartë politik e ushtarak i Lëvizjes Antifashiste Nacional Çlirimtare deri në çlirimin e plotë të Shqipërisë, te cilin Komandanti i Përgjithshëm i Ushtrisë Antifashiste Nacional Çlirimtare, Enver Hoxha, në librin e tij “Kur hidheshin themelet e Shqipërisë së re” do ta vlerësonte atë midis figurave të shquara të LANÇl. Ai theksoi gjithashtu se brezi që bëri Luftën Antifashiste Nacional Çlirimtare dhe çliroi Atdheun nga pushtuesit nazi-fashstë e bashkëpunëtorët e tyre ballisto-zogistë e gjithë reaksioni i vendit do të mbetet frymëzues, jo vetëm për ne fëmijët e tyre, nipërit e mbesat tona, por për të gjithë brezat e sotëm e të ardhshëm të këtij vendi.

Ne fjalën e tij Sabit Brokaj shprehu falënderimin e tij për ftesën për të marrë pjesë në këtë event dhe nderimin e tij iniciativën për botimin e këtij librit si një kontribut i rëndësishëm në kolanën e lavdishme të Historisë së Luftës Nacional Çlirimtare. Ai theksoi se këta bij të popullit si Mahmud Bedalli, udhëheqës të Luftës për liri e demokraci e sidomos të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare që e radhiti popullin tonë në anën e fitimtarëve dhe ishte jetike për fatet dhe ekzistencën e tij, do t’i kujtojmë gjithmonë jo vetëm me respekt por edhe si frymëzim për të mbrojtur historinë dhe dinjitetit e këtij populli nga baltëhedhësit pinjollë të ish kuislingëve dhe tradhtarëve ballisto zogistë.

Në fjalën e tij Odise Porodini falënderoi bijtë e Mahmud Bedalli që janë anëtarë të shoqatës së veteranëve të luftës nën shembullin e babait të tyre dhe që e ftuan në këtë eveniment, i cili nuk nderon vetëm kujtimin e tij por nderon gjithë atë popull që bëri luftën Antifashiste Nacional Çlirimtare, na nderon edhe ne që marrim pjesë.

Pjesëmarja masive në këtë promovim ishte jo vetëm një shprehje e respektit e dashurisë së popullit të krahinës së Peqinit për birin e tij të shquar dhe komandantin partizan Mahmud Bedalli, por edhe një manifestim i faktit që gjaku i derdhur dhe sakrificat e mëdha gjatë Luftës ANCl janë ende të gjalla e nuk do të harrohen kurrë nga ky popull.

Bedalli: Si i njoha Enver Hoxhën dhe Mehmet Shehun

… Në datën 19 Mars 1944 natën u krye me sukses të plotë kalimi i tre batalioneve të Brigadës së I Sulmuese nga zona e Pezës për në Jug të vendit, duke ndjek itinerarin Garunjë e Vogël – Garunjë e Madhe – Gjevur – Copanaj – xhade e përgjithshme – Shkumbinin, në vendin e quajtur Rodaj, dhe prej andej në Darsi, Dumre e në Sulovë, duke bërë brenda një nate një marshim te gjatë prej disa dhjetëra kilometrash. Ushtarët gjermanë, te dislokuar në xhaden e përgjithshme, të trembur nga zhurma e madhe e këmbëve të partizanëve, fikën dritat nga frika e ndonjë sulmi partizan. Operacioni u zhvillua me sukses të plotë, me përjashtim të humbjes së një partizani, që u mbyt gjatë kalimit të lumit Shkumbin. Meqë lumi ishte i mbushur plot, pas shirave që kishin rënë për ditë të tëra, në pikën që përcaktuam si vendkalimi më i cekët i lumit, partizanët e njësitit që drejtoja, bashkë me fshatarët, midis të cilëve Musa Xhaja, vëllezërit Tahir e Adem Uruçi etj, formuam një kordon njerëzor, nga njëri breg i lumit në tjetrin, ku mbaheshin partizanët e brigadës gjatë kalimit. Pas kalimit me sukses, në agimin e datës 20 Mars 1944, u përqafuam me anëtarët e shtabit të brigadës …

Me të fundit që u përshëndeta ishte shoku Mehmet Shehu. Ai, pasi më përqafoi, më nderoi me grusht të ngritur afër kokës, me fjalët:

– Vdekje Fashizmit, mirë u pafshim në Shqipërinë e lirë!

Iu përgjigja, po me grushtin përpjetë: Liri Popullit!

…Më datën 9 Maj 1944 në darkë u nisëm për në Përmet bashkë me delegatët e tjerë të Pezës. Në grupin e delegatëve ishin edhe Myslim Peza, Nako Spiro, udhëheqësi i Rinisë Komuniste dhe i Rinisë Antifashiste të Shqipërisë, Gogo Nushi, Sekretari politik i Qarkorit të Partisë të Tiranës etj. U takova përzemërsisht me të gjithë, sepse me ta ishim takuar shpesh gjatë luftës. … Duke kalue nëpër fshatrat e Tomorricës, rreth datës 20 Maj 1944 sosëm në Lupek të Përmetit, ku u mblodhën nji pjese e delegatëve t`ardhun nga të gjitha anët e Shqipnisë dhe së bashku zbritëm në Përmetin e lirë…

Në historinë e Shqipnisë ky qe, me kuptimin e plotë të fjalës, i vetmi kongres që u arrit si një fitore e luftës popullore me tytën e pushkës, prandaj edhe n`at sallën e vogël të Kongresit të sejcili delegat e mbante pushkën në prehën, gadi për të mbrojt Kongresin me gjak …

Mbas raportit historik të shokut Enver Hoxha, që i bani nji pasqyrim të gjallë e real te gjëndjes së mbrendëshme e të jashtme politiko – ushtarakë dhe që u prit me duartrokitje frenetike nga delegatët dhe, pas shumë diskutimeve, u proçedu me zgjedhjet për antarët e Këshillit të Përgjithshëm Antifashist Naçional Çlirimtar. Në përbërje të Këshillit të Përgjithshëm u zgjodha edhe unë. Këshilli i Përgjithshëm u mblodh menjëherë dhe zgjodhi Komitetin Ekzekutiv Antifashist Na.Çl. me atributet e nji Qeverije Provizore me në krye udhëheqsin e Partisë dhe Luftës Antifashiste Na.Çl., shokun Enver Hoxha…

Pas njizet e ca ditve, që ndënjëm n`Odriçan, dhe kur ofensiva gjermano tradhtare kishte dështue dhe forcat e tyne ishin shpartallue nga ushtrija heroike Naçional Çlirimtare, u nisëm për në Pezë të përcjellun nga të gjithë ata që u ndodhën në Odriçan e sidomos nga shoku Enver, i cili na përqafoi me radhë dhe na uroi rrugë të mbarë dhe sukses në luftën çlirimtare. Duke na nderu me grusht, ai na uroi me fjalët:- Mirë u pafshim në Shqipërinë e lirë.