Kujtojmë 222-vjetorin e lindjes së Naum Veqilharxhit

Nga Gjikë Kurtiqi

Ideologu i parë i Rilindjes Kombëtare Shqiptare, mendimtar i shquar, iluminist e veprimtar i parë i shkollës shqipe Nam Bredhi (Veqilharxhi) lindi në Vithkuq të Korçës më 7 dhjetor 1797, në lagjen Bredhi, ku ka patur shtëpinë familja e tij dhe ai kaloi fëmijërinë. Para vitit 1806 familja mërgoi në Moldavi dhe u stabilizua në qytetin Kishinjev. Më 1821 mori pjesë në kryengritjen e eteristëve në Rumani kundër robërisë osmane si një nga udhëheqësit e saj, bashkë me shqiptarë të tjerë të kolonisë së atjeshme.

Pas kryengritjes së Rumanisë Naumi iu kushtua çështjes së çlirimit të Shqipërisë nga zgjedha osmane, duke u udhëhequr nga ideja themelore iluministe se një popull mund të dalë nga prapambetja vetëm po të shkruajë e të lexojë gjuhën amtare dhe po të përhapen dhe të ndërgjegjësohen tek ai arsimi dhe kultura kombëtare. Më 1824 nisi punën për përpilimin e një alfabeti të veçantë të gjuhës shqipe, me 33 shkronja, të pranueshëm nga të gjithë, për të kapërcyer dasitë që lidheshin me alfabetet e tjera. Synoi që sistemi shkrimor t’u përshtatej veçorive të fonetikës së shqipes. Me këtë alfabet, me ndihmën financiare të Vangjel Zhapës, botoi më 1844 të parën abetare të shqipes, “Evëtarin”. Abetarja e tij u prit me entuziazëm dhe u përhap në krahinat Jugore të Shqipërisë.

Për të plotësuar kërkesat e shumta që pati, e ribotoi abetaren më 1845 me titullin “Fare i ri Evëtar shqip”, të shoqëruar me një “E parathënme për djemtë e rinj shqiptarë”. Përgatiti gjithashtu dhe një gramatikë dhe libra e dorëshkrime të tjera që nuk janë ruajtur. Më 1846 hartoi një “Letër qarkore” (enciklikë) në greqisht, drejtuar bashkatdhetarëve ortodoksë në Shqipëri.

Largpamësia e Naum Veqilharxhit qëndron, jo vetëm në shtytjen që i dha lëvizjes së popullit shqiptar kundër robërisë shekullore osmane, por edhe në faktin se është i pari që dalloi e paralajmëroi rrezikun që do t’i vinte kombit shqiptar nga qarqet shoviniste greke e nga politika e Patrikanës.

Shqiptarët i shihte si komb me karakter të veçantë, me gjuhën e zakonet e veta, me një thesar kulturor të trashëguar. Kishte besim tek aftësitë dhe virtytet e popullit të vet dhe fshikulloi ata që ishin vënë në shërbim të të huajve. Naum Veqilharxhi e kuptoi rrezikun e madh të shkombëtarizimit që vinte nga shkollat e huaja dhe punoi për një shkollë shqipe me përmbajtje laike dhe për të gjithë fëmijët e popullit. E pasuroi shqipen me një varg termash të kulturës e të dijes. Naum Veqilharxhi u përpoq gjithashtu të krijonte një shoqëri kulturore që të bashkonte atdhetarët e tjerë. Vdiq në Stamboll, i helmuar nga Patrikana. Me veprën e tij u bë shprehës i një kthese me rëndësi në historinë e kombit shqiptar dhe vuri gurët e themelit në Rilindjen Kombëtare Shqiptare.

Epoka e Rilindjes Kombëtare Shqiptare, zë fill me jetën dhe mendimin e patriotit të madh Naum Veqilharxhi. Por, edhe pse i rritur dhe aktivizuar larg atdheut, Naum Veqilharxhi nuk e harroi kombin të cilit ndjente se i përkiste. Në vitin 1838, shteti rumun kreu një rregjistrim të popullsisë. Sipas mendësisë së kohës, shqiptarët e besimit ortodoks u regjistruan si të kombësisë greke dhe ata myslimanë si të asaj turke. Por Naumi këmbënguli dhe i detyroi autoritetet rumune ta regjistronin si të kombësisë shqiptare, duke u bërë i pari qytetar me kombësi shqiptare në atë kohë në Rumani. “Unë nuk jam as grek dhe as turk! Feja nuk mund të përcaktojë kombësinë time! Unë jam shqiptar”, deklaroi Naumi.

Beteja juridike e Naum Veqilharxhit për të ligjësuar të drejtën e njohjes së kombësisë shqiptare nga shteti rumun, do të paraprihej dhe pasohej nga përpjekjet e tij për shkrimin e një abetareje të gjuhës shqipe, botimin e kësaj abetareje dhe, njohjen zyrtare të gjuhës shqipe nga autoritetet e shtetit turk dhe ato të kishës ortodokse.

Por ajo që na flet më qartë për atdhetarizmin dhe horizontin e dijes se Naum Veqilharxhit është letërkëmbimi me nipin e tij Jani Cale, student në Vjenë, i cili i shkruan Naumit:

“Ç’është ky komb shqiptar që më flet ti mor xhaj? As edhe një libër i vetëm historie nuk shkruan për historinë e tij. Nuk ka patur kurrë ndonjë shtet të quajtur shqiptar. Të këshilloj pra, të mos humbasësh më paret dhe kohën me marrëzira të këtilla…” Naumi i përgjigjet të nipit: “…unë prisja nga ti të merrja udhëzime të shëndosha dhe jo marrëzira, o nip! Vetëm kafësht nuk gjykajnë, e kanë të përcaktuar nga vetë natyra fatin dhe jetën e tyre; kurse njeriu ka një destinacion të cilin mund ta arrijë veçse duke filluar të ecë gradualisht nga gjërat më të vogla. Në natyrën njerëzore nuk shihen kërcime, por rregull gradual. Kështu pra, njerzit duke marrë përditë ato më të mirat dhe duke hequr mënjanë ato që s’vlejnë, ecin përpara duke u përmirësuar. Prandaj në rast se sipas idesë tënde kombet do tëkuptoheshin me këtë mënyrë, kurrë gjatë shekujve nuk kishin për të dalë nga gjendja e tyre e egër dhe për këtë ke siguri matematike, siç e provon fjalën time dhe historia e gjithë kombeve. Pra, më mirë von se kurrë, kështu zbatohet e shpiegohet.

Ti, siç thua, ke lexuar shumë historianë dhe për shqiptarët nuk ke gjetur as gjënë më të vogël. Ti, të gjitha studimet e tua i ke bërë në shkollat greke, të cilat janë organizuar për të ndriçuar rininë greke dhe jo për ndriçimin e kombit shqiptar, por ti si burrë me arsim, si nuk e kape idenë nga krahasimi i gjithë kombeve të tjera, që një komb si ai shqiptar, i krjuar në të njëjtën kohë me kombet e tjera, që zë një vend të caktuar në tokë, që ka tipare të veçanta të gjuhës, të dokeve dhe zakonëve, si ishte e mundur të mos kish dhe ky shekujt e tij mitologjikë, heroikë, politikë dhe fetarë, të shpërnguljeve dhe të rivendosjeve të tij? Por u beson trashë e trashë mësuesve të tu, se që nga të gatuarit e njeriut dhe gjer tani ky komb paska qënë një gur inorganik, i mbetur në paveprimtari të plotë si një lavrë insektesh, e cila nuk ka pësuar ende metamorfozën e saj natyrore si flutur.

O nip, të gjitha këto patjetër duhej të kishin prekur fantazinë tënde, të kishin vënë në lëvizje këshërinë tënde, kjo do të ishte e mjaftë që të arrije në zbulimin e një thesari të madh kombëtar. Po të tillë janë pothuajse të gjithë ata që kanë bërë studimet e tyre me shkronja të kombeve të tjera, para se të përgatiten në gjuhën e kombit të vet… Për shqiptarët kanë shkruar anglezi Masi, italiani Josif Krispi, gjermani Ksilander, siciliani Videra, kalabrezi De Rada…”.

Në qytetin e Braila-s, të Rumanisë, qyteti në të cilin jetoi dhe punoi Naum Veqilharxhi, u zhvillua kohë më parë dhe një simpozium kushtuar Abetares së parë, të hartuar dhe botuar nga iluministi shqiptar, “Evetari” i vitit 1844. Po kështu, Alar ka qenë një nga nismëtarët e një evenimenti tjetër të rëndësishëm të ndodhur në qytetin buzë Danubit, Braila, vendosja e bustit të Naum Veqilharxhit në një nga arteriet e mëdha të qytetit. Simpoziumi kushtuar Naum Veqilharxhit dhe veprës së tij u zhvillua në sallën e konferencave të Muzeut Historik të Braila-s. Ky eveniment mblodhi rreth tij njerëz të kulturës së këtij qyteti, studentë dhe nxënës, përfaqësues të komunitetit shqiptar të Braila-s dhe Bukureshtit, gazetarë të kanaleve televizive lokale. Përveç referateve që i kushtoheshin iluministit shqiptar dhe kulturës ballkanike në përgjithësi, pjesëmarrësit në eveniment asistuan në një koncert me serenada korçare të interpretuara nga grupi vokal “Serenada i Alar”-it. Programin e simpoziumit e hapi drejtori i Muzeut Historik të qytetit, prof. dr. Valeriu Sirbu, i cili përshëndeti prezencën e përfaqësuesve të minoritetit shqiptar në Rumani, të kryesuar nga deputetja e këtij minoriteti në Parlamentin rumun, znj. Oana Manolescu. Sirbu vuri në dukje rolin e këtyre evenimenteve për njohjen reciproke midis popullsisë mazhoritare dhe grupeve etnike të Rumanisë. Shkrimtari dhe gazetari Marius Dobrescu prezantoi disa momente nga jeta dhe aktiviteti patriotik i Naum Veqilharxhit, i cili militoi me këmbëngulje nëpërmjet teksteve shkollore dhe veprave të tjera të tij, për promovimin dhe përdorimin e një alfabeti të posaçëm të gjuhës shqipe. Në korrespondencën e tij si dhe në Qarkoren e vitit 1846, Veqilharxhi theksonte rolin e kulturës kombëtare për zhvillimin historik të një populli. “Naum Veqilharxhi është i pari patriot që iu përvesh punës për hartimin e një programi kombëtar, ku do të kristalizoheshin më vonë idetë e Rilindjes Kombëtare Shqiptare. Ai me shkrimet e tij bëri përpjekje për formimin e epokës së re dhe të ndërgjegjes kombëtare”, –tha Dobrescu. Në vazhdim, shkrimtari Vlad Zografi, pasardhës i një familjeje të vjetër shqiptare nga Korça, mbajti një kumtesë interesante mbi “cilësinë” e të qenit ballkanas, duke vënë theks në bashkëjetesën e shumë etnikëve ballkanas në qytetin ku jetoi Veqilharxhi. Nga ana e Muzeut të Braila-s u shfaq një film i shkurtër dokumentar, me realizuese Ghena Pricop, i cili ishte një ilustrim i statutit të “mozaikut etnik” të këtij qyteti, ku nënvizoheshin, gjithashtu, marrëdhëniet e mira që ekzistonin midis minoriteteve të shumta që populluan këto vise të Rumanisë.