KULTURË E LARTË / Studimi i ftohtë i Publikistit Thela mbi Liderin

Duke insistuar për të njëqindtën herë se kokëvepra e tij shkencore nuk kishte aspak për synim hyjnizimin e asnjë hajvani apo banditi, publikisti i mosvarur Arredo Thela paraqiti së fundi studimin asnjanës me titullin latinisht “Veni, Vidi, Mish Viçi” dhe nëntitullin “Fjalimet e mrekullueshme, të veçanta, largpamëse dhe papërsëritshme të liderit pontifik Sabile Risha”.

“Nuk kam ndërmend të bëj këtu avokatinë e veprës gjigande politike të madhështorit Sabile Risha”, tha zoti Thela gjatë promovimit të kokëveprës, “që i dhantë Zoti ymër e shnet e marrtë nga ditët e mia. Jo, aspak. Ky është një studim i paanshëm dhe i ftohtë, sepse e kam përfunduar javën e dytë të dhjetorit që shkoi, kur Tirana ishte kallkan”.

Në vijim, publikisti përmblodhi në dy orë fjalim, pikat kryesore të librit, ku veçohen fjalori i hatashëm i Sabile Rishës gjatë mitingjeve të viteve 1991-92, me plot 80 fjalë, 120 mënyrat origjinale të ngritjes së dy gishtave gjatë tubimeve, grimacat shqetësuese të mimikës si dhe ngjyrimet e ëmbla me të cilat lideri suprem ka shqiptuar kohë pak kohe nga zyra e tij, sugjerime të ndryshme mbi bashkëpunëtorë e kundërshtarë politikë, si psh “ta shqepni në dru”, “e dua në burg”, “ma zhduk atë plehrë” etj.

Më tej, Arredo Thela i kërkoi audiencës të mos e keqkuptojë, pasi ai nuk ka lënë leshtë për këtë studim.

“Ohh, jo jo. Kjo ka ndodhur shumë më herët. Studimin e kam shkruar me nge, ashtu shtruar dhe me kujdes, brenda dy javësh. Siç do lexoni në tre parathëniet dhe dy pasthëniet e librit, nuk kam asnjë konflikt interesi me temën e studimit. Unë jam këshilltar i zotit Lulrrafsha Mosuvrafsha, që është oponent parimor i zotit Sabile Risha”.

Në fund, z.Thela shpjegoi se ky studim është gjithashtu për të edhe punimi me të cilin do mbrojë titullin e infermieraturës, që do ta marrë pranë universitetit galaktik “Enrik Skilja”.

Shënim: Gojët e Liga janë gojë të mira, po t’i krahasosh me lëtyrat që nxjerrin nga goja disa gojë demek të mira