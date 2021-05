KUNDËR-PËRGJIGJA / I thanë thjesht se është i korruptuar: “Nuk kam urdhëruar vrasje, nuk jam i UDB-së!”, shpërthen ish-mjeku dinjitoz

TIRANË, PARIS, LALZ – Ish-presidenti, ish-kryeministri, ish-mjeku dhe aktualisht kryetari pa shkëputje nga puna i Partisë Demokratike, Saly Berisheau ka reaguar fuqishëm pasi qeveria amerikane e shpalli atë dhe familjen e tij si persona të pagrasatuar.

Deklaratat e Berisheau u bënë nga gjellëtorja mediatike 24-orëshe “Tek Fevzo”, ku politikani i sprovuar – ish-doktor, së fundmi i shndërruar në pacient – u shpreh i gatshëm t’u kundërpërgjigjej një për një të gjitha akuzave të sekretarit amerikan të shtetit.

Edhe pse pronari i lokalit, vetë Fevzo, e sqaroi se sekretari i shtetit nuk kishte bërë akuza, por konstatime; pra se Amerika faktikisht nuk priste ndonjë përgjigje nga ai, Saly Berisheau deklaroi se kjo nuk kishte pikë rëndësie, pasi ishte prekur nderi dhe dinjiteti i tij personal, por deri diku edhe ai familjar.

“Së pari, nuk është e vërtetë që unë kam urdhëruar vrasje gjatë viteve 90-të, qoftë në Tiranë apo në Tropojë,” tha i ftuari, “dhe këtë e tregon më së miri fakti që unë mund të shkoj kur të dua në Korçë”.

“Së dyti, është fundekrye gënjeshtër që unë të kem mbuluar shkeljet dhe hajdutëritë e tim biri, të përfunduara me humbje jete të shumë njerëzve. E aq më keq të kem bërë presion ndaj ndonjë shefi shtabi të ushtrisë, ministrave të mi apo zyrtarëve të tjerë të lartë,” vijoi Berisheau, teksa Fevzo përpiqej më kot ta ndërpriste, duke i thënë se Uashingtoni nuk përmendte asgjë nga këto çështje.

“Mos më ndërprit, se humbas fillin e mendimit. Tjetra, nuk është hiç e vërtetë se dikur jam rekrutuar nga UDB-ja, apo shërbimi francez, apo nga të dyja bashkë. Jamais, Jamais! Që domethënë gjallë në botë! Ndërkaq, këto akuzat se kam shitur për pesë pare industrinë shqiptare të naftës, se familja ime ka përfituar nga qenia ime kryeministër duke orientuar fonde dhe ligje me synime përfituese, qoftë në Porto Romano, Gjirin e Lalzit apo gjetiu, janë qesharake,” deklaroi ish-kryeministri.

Fevzo u kujdes dhe një herë t’i kujtonte se Amerika nuk e kishte akuzuar kurrë për të gjitha këto, madje deklarata zyrtare thoshte thjesht “për shkak të përfshirjes në korrupsion domethënës”.

“Domethënës? E ç’domethënë kjo?” shpërtheu Saly Berisheau, “edhe po nuk i kanë thënë, i kanë menduar! E pra, unë kurrë nuk e kam penguar çështjen e Kosovës, e as kam burgosur e aq më keq, vrarë, aktivistë e luftëtarë të pavarësisë së saj. Përkundrazi, unë kam fakte se i kam mbrojtur luftëtarët e lirisë; i kam strehuar ata në dhoma të sigurta, me roje të dera, me kangjella te dritaret, madje me tela me gjemba rrotull oborrit, dhe me ushqim falas tre herë në ditë”.

Në vijim, në një gjendje dukshëm të emocionuar, veterani i moshuar deklaroi se do ta padiste Amerikën në një gjykatë shumë të mirë franceze.

“Jam në dilemë, ta depozitoj çështjen në Paris, në Nicë apo në Kanë, ku mbahen ato festivalet e filmit. Në fakt klima detare më bën mirë,” u rrëfye Saly Berisheau, “e fejuara e tim biri më sugjeroi që ta bëja padinë në ishujt Sejshell ose në Mauricius…”

Dhe plaku hyri në një fazë transi duke harruar që ishte Tek Fevzo, teksa fliste me vete…

“Zvicra nuk më bind… Një mendje më thotë t’i padis në Qipro, ose në Ishujt Virxhine, aty ku depozitoj edhe pensionin dhe rrogën e deputetit…”

*****

SHËNIM / Gojët e Liga është rubrikë satirike e pagrasatuar, e regjistruar në shtetin Delaware në emrin e një recepsionisti