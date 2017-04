Kuotat dhe kriteret për të fituar mjekësinë si fakultet të dytë

Pranvera Kola – DITA

Ndryshe nga sa ndodh me universitetet e tjera, për të fituar një të drejtë studimi në profilet e mjekësisë duhet mesatare më e lartë se nota 8 për fituesit e rinj që do të dalin nga matura e 2017-s, si dhe mbi 9 për kandidatët që duan të ndjekin këto degë si fakultet të dytë, apo për të transferuar studimet.

Të drejtën për të transferuar dhe vijuar një program të dytë studimi e kanë të gjithë kandidatët që janë duke ndjekur, apo kanë përfunduar studimet e larta në një nga institucionet e tjera të arsimit të lartë publike dhe jo publike, brenda dhe jashtë vendit, e që plotësojnë kriteret e përcaktuara mbi mesataren e përmendur për secilin cikël studimi.

Kuotat e pranimit për transferimet e studimeve dhe programet e dyta, do aprovohen nga Këshilli i Ministrave me propozim të bërë nga Universiteti i Mjekësisë, të cilat pritet të bëhen publike gjatë javëve në vijim.

Kriteret dhe mesatarja për të fituar një dege të dytë studimi

Personat që kanë përfunduar një program studimi të plotë, kanë të drejtë të ndjekin një program të dytë studimi në degët përkatëse të fakulteteve të Universitetit të Mjekësisë. Ngjashmëria e degës shërben edhe si kriter në përzgjedhje.

Autoritetet e Universitetit të Mjekësisë bëjnë me dije se referuar kritereve, si rregull do të pranohen për aplikim, kandidatët me diplomë të përafërt me programin e dytë në të cilin kërkojnë të studiojnë, nga të cilët përzgjidhen ata me mesatare mbi notën 9.

Ndërsa lidhur me tarifat dhe koston e studimeve, kandidatët që shpallen fitues të një programi të dytë duhet të përballojnë vetë koston e plotë të studimeve. Fakultetet tashmë janë duke diskutuar edhe kriteret të tjera specifike që do të zbatohen për përzgjedhjen e fituesve të rinj për vitin akademik 2017-2018.

Gara për të siguruar një të drejtë studimi si program i dytë është më e fortë, për shkak të kuotave të reduktuara që miratohen në nisje të çdo viti akademik, si dhe fluksit të lartë të kërkesave që paraqiten në fazën e aplikimit.

Kushtet për transferimin e studimeve

Gjatë javëve në vijim do të shpallen edhe kriteret specifike për procedurat e transferimit të studimeve në degët e këtij universiteti, nga kandidatë të viteve të dyta, të treta e më tej, të cilët janë tashmë duke përfunduar vitin akademik pranë një universiteti tjetër publik apo privat në vend.

Sipas rregullores së aprovuar nga Senati Akademik i Mjekësisë, vendimi për njohjen e plotë, ose të pjesshme të krediteve të grumbulluara nga një student, me qëllim vazhdimin e studimeve, i takojnë vetëm fakultetit që pranon studentin.

Ndërsa vendimi final për kërkesën për transferim e merr Rektori. Janë një sërë kushtet që duhet të përmbushë kandidati që kërkon të transferojë studimet. Transferimet do të kryhen brenda degës që studenti po kryen aktualisht studimet. Këto transferime në asnjë rast nuk mund të bëhen në përfundim të semestrave.

Rregullorja e fakulteteve, si dhe kushtet që dikton ligji i arsimit të lartë përcaktojnë se transferimet mund të bëhen vetëm në vite të ndërmjetme. Çka do të thotë se vendimi për transferim bëhet në fund të vitit akademik, për t’u realizuar në fillim të vitit akademik pasardhës.

Kështu, kandidatët që duan të transferojnë studimet në këto degë duhet që të përmbyllin të gjitha detyrimet me provimet në fakultetin ku janë aktualisht, teksa më pas duhet që të përgatisin edhe dosjen me dokumentet që duhen në fazën e aplikimit, nëpërmjet të cilave do të konfirmohet nëse e siguron të drejtën e transferimit të studimit.

Prioritet në përzgjedhje kanë kandidatët me rezultatet më të larta, të cilët janë duke ndjekur degë të ngjashme në institucionet e tjera të arsimit të lartë në vend.

Kriteret e 2017-s për fituesit në programet “Bachelor”

Formula e shpallur për përzgjedhjen e fituesve të rinj që do të vijojnë studimet në programet “bachelor”, në degët e mjekësisë për garën e 2017-s, saktësohet se kanë të drejtë që të konkurrojnë vetëm kandidatët që kanë mesatare të shkollës së mesme mbi notën 8.

Kriteret bazë në përzgjedhjen e fituesve ka të bëjë me mesataren e provimeve të maturës shtetërore, si dhe mesataren e lëndëve që janë përcaktuar si prioritet vetë për degët e këtij universiteti.

Konkretisht, sipas kushteve të vendosura nga ekspertët e këtij universiteti, nota mesatare aritmetike e provimeve të Maturës Shtetërore vlerësohet me 35 për qind të ndikimit në shpalljen e fituesve, mesatarja aritmetike e shkollës së mesme (për të gjitha vitet) vlerësohet po me 35 për qind të ndikimit, ndërsa mesatarja aritmetike e lëndëve formuese, të zhvilluara gjatë viteve të shkollës së mesme vlerësohet me 30 për qind, e ndarë përkatësisht për tre lëndët: “Kimi 10 për qind, biologji 10 për qind, si dhe fizikë 10 për qind”.

Vendimi qarkullues i marrë nga Senati Akademik i Universitetit të Mjekësie, ka përcaktuar se në rastet kur një një kandidat jep provim lëndët me zgjedhje: Kimi (bërthamë), Fizikë (bërthamë), Biologji (bërthamë), nota e provimit shumëzohet me koeficientin 1.15. Për rastet kur jep si provime me zgjedhje po këto lëndë, por që janë të nivelit të thelluar, nota e provimit shumëzohet me koeficientin 1.25.

Ndërsa për rastet kur kandidati jep provim lëndë me zgjedhje, të ndryshme nga këto tre lëndë të përmendura, nota e provimit shumëzohet me koeficientin 1”.

Çka do të thotë se më shumë shanse për të siguruar pikë më të larta në garën e pranimeve do të kenë kandidatët që gjatë plotësimit të formularit A1, apo A1Z kanë vendosur që të japin si provime me zgjedhje dy nga tre lëndët preferenciale të përmendura më lart, të cilat i përkasin nivelit të thelluar.

Kjo pasi këto lëndë vlerësohen me një koeficient më të lartë, se sa të njëjtat lëndë që janë të nivelit bërthamë, apo krahasuar me lëndët e tjera që dëshironi të jepni. Autoritetet e fakulteteve mjekësore bëjnë me dije se nota e lëndës “Shkencë” e kurrikulës bërthamë, do të llogaritet si notë për lëndët: Kimi, Biologji dhe Fizikë.

Matura Shtetërore 2017

Llogaritja e pikëve për fituesit e rinj në programet “bachelor”

Pikët për fituesit eFituesit e rinj të Formula e përllogaritjes së pikëve për kryerjen e procesit të renditjes së kandidatëve që do të aplikojnë në programet e studimit të ciklit “Bachelor”dhe të cikleve të integruara (Mjekësi, Stomatologji, Farmaci) të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2017-2018, do të jetë si më poshtë vijon:

PP = { (M1 x 35) + (MK x 10) + (MB x 10) + (MF x 10) + [D1 + D2 + D3 + (Z1 x KZ1) + (Z2 x KZ2) ] / 5X35 } x KSHM x 100

Shpjegim:

PP- Pikë të përgjithshme për rankim (renditjen e fituesve).

M1- Nota mesatare aritmetike e thjeshtë për të gjitha vitet e shkollës së mesme.

MK- Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e Kimisë e tri viteve të shkollës së mesme.

MB- Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e Biologjisë e tri viteve të shkollës së mesme.

MF- Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e Fizikës e tri viteve të shkollës së mesme.

D1- Provimi i detyruar i maturës 1

D2- Provimi i detyruar i maturës 2

D3- Provimi i detyruar i maturës 3

Z1- Provim i parë me zgjedhje i maturës.

Z2 Provim i dytë me zgjedhje i maturës.

KZ1, KZ2 janë”:Koeficienti i lëndëve me zgjedhje në maturën shtetërore do të jenë si më poshtë: