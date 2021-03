Kur çiraku ia kalon ustait, Alfred Moisiu: Për të rinjtë është bërë leitmotiv të hyjmë në politikë për t’u pasuruar, kjo jo vetëm se tjetërson personalitetin e tyre, por është e papranueshme

Alfred Moisiu

President i Republikës së Shqipërisë 2002-2007

Që ky tranzicion i pas viteve 90-të u zgjat dhe u stërzgjat, kjo dihet nga gjithkush në vendin tonë. Ndaj dhe gjykoj se ka shumë rëndësi për ne shqiptarët që të hulumtojmë dhe të nxjerrim mësimet e duhura. Ndryshe ky tranzicion mund të jetë i pafund dhe më dramatik për ne, më shumë se çka qenë deri tani. Pikërisht kjo më shtyu të jap disa mendime në lidhje me këto refleksione, ndonëse nuk pretendoj që këto janë të plota, gjithsesi dua të shprehem me qëllimin e mirë që, jo vetëm të nxjerrim mësimet e duhura por dhe t’i korigjojmë më pas me optimizëm.

Problemi kryesor te ne ka qenë dhe mbetet përbërja e klasës politike drejtuese dhe e politikanëve në tërësi. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi klasa ekzistuese edhe të rinjtë që ajo pretendon se po rrit, i frymëzon me të njejtat mendime dhe veprime si të sajat. Pra të rinjtë po rriten, jo vetëm duke trashëguar mangësitë dhe dobësitë e pararendësve, por po i zhvillojnë ato më tej. Sikurse thuhet: “Çiraku po ja kalon ustait”. Për të rinjtë, është bërë leitmotiv, të hyjmë në politikë për t’u pasuruar, kjo jo vetëm se tjetërson personalitetin e tyre, por është absolutisht e papranueshme. Me keqardhje them se deri tani kështu ka ndodhur dhe po e njëjta taktikë po vijon.

Që duhen afruar njerëzit e rinj, për këtë bien dakord të gjithë, por kjo duhet bërë me qëllimin e mirë që të përsoset përbërja e politikanëve nëpërmjet riciklimit normal duke afruar elementë të rinj, sikurse bën e gjithë bota. Por çfarë ndodh në fakt, politikanët tanë kryesorë duan dhe afrojnë njerëz që të vazhdojnë në të njëjtat gjurmë. Po të shohësh grupet rinore, që përpiqen të afrojnë forcat tona politike, në shumicën e rasteve janë një kopje e keqe e drejtuesëve aktualë. Kjo ka çuar që edhe në punët e shtetit të afrohen njerëz mediokër, pavarësisht se kontigjente rinore të afta ka, të diplomuar në universitete tona dhe jashtë vendit, por për çudi preferohen kryesisht ata që janë më të dëgjueshmit, pavarësisht nga rezultatet. Pikërisht lidhur me këtë, po citoj një thënie shumë të goditur të Balzakut: “Pas një karriere të pamerituar, fshihet një maskarallëk i madh!”

Pra me pak fjalë, thelbin e mentalitetit tonë politik të deritanishëm në përgjithësi mund ta përmbledhim: “të bëjmë çmos për të marrë pushtetin, duke u kujdesur kryesisht për t’u pasuruar dhe për ta mbajtur pushtetin sa më gjatë të jetë e mundur!” Kundërshtarin politik anatemoje, por vetëm aq sa për fushatë dhe jo më tej, pasi të vjen radha edhe ty, kur të kalosh në opozitë. Bërtit sa më shumë të jetë e mundur për korrupsion, lidhjet me kriminelët, për shkeljet dhe gjynahet, por mos e ço çështjen deri te ndjekja ligjore, duke bërë për këtë qëllim sa më shumë formalizëm propagandistik. Ndaj mos i bëj tjetrit atë që nuk do të ta bëjnë ty (me këtë jemi edhe në përputhje të plotë me librat e shenjtë). Sigurisht që disa punë edhe duhen bërë, për të justifikuar domosdoshmërinë e marrjes apo mbajtjes së pushtetit si dhe gënjeshtrat elektorale. Por vetëm kaq, sa për sy e faqe, jo për të bërë ndryshime të vërteta.

Në këto vite të tranzicionit, shihet si tendencë e përgjithshme synimi që të gjitha strukturat shtetërore duhet t’i shërbejnë partisë në pushtet. Histori e vjetër kjo që lidhet dhe me remineshencën e së kaluarës, të cilës ja kanë parë hajrin ata që kanë qenë më parë në pushtet.

Por jo! Kursesi jo! Kjo nuk mund të vazhdojë kështu, sepse nuk është kjo që kërkojnë shqiptarët dhe Europa. Deri tani kemi bërë sikur po ndryshojmë, po bëjmë reforma (përjashto Reformën në Drejtësi), por ama vazhdo me zakonin e ujkut, qimen e ndryshoj, por zakonin nuk e harroj!

Është vërtet shumë profetik përcaktimi i Faik Konicës se: “Shqipëria lindi nga zoti, u ruajt nga rastësia, vdiq nga politikanët”. Me këtë Konica i madh na mëson se asnjëherë nuk duhet të heqim vëmendjen nga politikanët kryesorë, të bëjmë çmos për t’i pastruar ata, të mos i lëmë gjatë në drejtim, dhe të mos lëmë pa ndëshkuar ata që abuzojnë dhe gabojnë.

Nw pwrgjithwsi, këta lloj politikanësh që kemi parë deri më sot, pavarësisht nga ngjyrat dhe programet, kanë disa negativitete të njëllojta. Tendencat e tyre, janë të ngjashme. Të qëndrojnë në pushtet sa më gjatë, mundësisht në mënyrë të përjetëshme. Të përqëndrojnë sa më shumë pushtet në duart e tyre. Të shpartallojnë kundërshtarin politik, me të gjitha mënyrat dhe mjetet e mundëshme. Të mbajnë afër njerëz, qoftë edhe mediokër, mjafton që të jenë të bindur verbërisht. Vlerësojnë besnikërinë personale, që dikur quhej besnikëri ndaj partisë, dhe jo besnikërinë ndaj vendit, ligjeve, kushtetutës dhe popullit. Përdorimi në mënyrë komuniste i parimit të Makiavelit: “Qëllimi justifikon mjetin”, dhe kështu me radhë.

Pra klasa politike e prodhuar ndër vite, mund të thuhet se ka dështuar Për fat të keq, ka ardhur koha që nuk mund të zgjedhim më të mirin, por më pak të dëmshmin. Katastrofike. Por a duhet të pajtohemi me këtë gjendje, aspak jo. Atëherë çfarë duhet të bëjmë?

Dihet mirë se në vendet demokratike, normalisht ndërrimi i pushtetit nëpërmjet zgjedhjeve, sjell ndryshimet e duhura jo vetëm politike, por edhe të disa figurave kryesore të tyre. Kurse tek ne më tepër synohet riciklimi sesa, mbështetja, promovimi dhe nxjerrja e figurave të reja, që garantojnë dhe bindin se nuk kanë asgjë të përbashkët me shkeljet, dobësitë dhe gabimet e të kaluarës. Nuk mund të besohet vetëm tek fjalët e bukura. Duhet të gjykojmë vetëm mbi faktet. Ata që kur kanë qenë në pushtet, kanë përgjegjësi ose kanë mbështetur veprime antikushtetuese dhe antidemokratike, që kanë mashtruar dhe kanë dëmtuar zhvillimin ekonomik, duhet të largohen. Nëse këtë nuk e bëjnë vetë, atëherë duhet t’i largojmë me votë.

Më ka tërhequr vëmendjen një vëzhgim i studiuesit Florian Bieber, profesor dhe drejtues i Qendrës për Studimet e Europës Juglindore në Universitetin e Grazit, në Austri, ai thekson se: “rotacioni politik në vende si Shqipëria nuk është garanci për zhbërjen e kapies së shtetit. Shqipëria vazhdon të mbetet një shembull ku fenomeni i kapjes së shtetit nuk ka ndryshuar, pavarësisht ndryshimit të qeverive”. Më tej konkludon se: “Me kalimin e kohës, çdo forcë në mazhorancë bëhet më autoritare dhe këto regjime që vazhdojnë në kohë i ndihmojnë tendencat autoritare”.

Këto përfundime janë shumë shqetësuese. Problemi nuk është i lehtë, por pavarësisht si, ai duhet zgjidhur, pasi ka mbërritur atje ku nuk mban më. Situatën duhet ta zgjidhim ne shqiptarët. Nuk mund të pretendoj se kjo që do të parashtroj do të ishte më e mira, megjithatë e quaj të domosdoshme të jepen disa mendime. Gjykoj se ka disa rrugë:

Vettingu i pasurisë së politikanëve tanë, kjo do të përjashtonte nga politika ata që konstatohen se kanë pasuri të pajustifikueshme. Ndëshkimi i shkeljeve të bëra gjatë ushtrimit të pushtetit. I duhet dhënë fund pandëshkueshmërisë. Kush gabon ose abuzon duhet t’i përgjigjet ligjit. Besoj se me krijimin e sistemit të ri të hetimit dhe të drejtësisë, kjo është e mundshme dhe duhet bërë me çdo kusht. Organizimi i përzgjedhjes dhe përgatitjes të politikanëve të rinj. Këtu mjafton të shohim se çfarë bëjnë të tjerët. Ftesa e politikanëve ose njerëzve të dalluar në shkencat e ndryshme, që janë formuar dhe jetojnë në vendet e demokracive europiane ose në SHBA, të cilët mund të përtërinë thelbësisht klasën politike aktuale, pavarësisht nga mosha.

Sigurisht që në vendet e demokracive të reja, si në Çeki, Slloveni, Kroaci etj, kanë gjetur rrugë zgjidhje nëpërmjet krijimit të partive të reja ose daljes në horizont të figurave të panjohura më parë, por që gëzojnë pastërti morale, kanë përgatitjen e duhur politike, përvojën e duhur të ndërtimit të shoqërisë civile dhe të shtetit e të tjera karakteristika të nevojshme dhe bindëse për t’i votuar si drejtues.

Tek ne, të paktën deri tani, kemi pasur shembuj të krijimit të strukturave të reja politike, por në krye me njerëz që në një farë mënyre janë mbartës dhe përgjegjës të dobësive, gabimeve dhe trashëgues të politikave të deritanishme, të cilat për këto arsye nuk kanë pasur mundësi të krijojnë besueshmëri dhe zë serioz në skakierën tonë politike. Rrjedhimisht këto zhvillime na shtyjnë të mendojmë për të gjetur rrugëzgjidhje dhe dalje nga kjo situatë e krijuar. Riciklimi i figurave politike të njohura deri tani, për dobësitë që përshkruam më sipër, do të ishte gabim serioz dhe humbje kohe. Një fjalë e vjetër thotë se: “Kurrizon e rregullon vetëm varri”.

Një tjetër çështje shumë e rëndësishme që ka dalë në pah këto tridhjetë vite është çështja e lirisë. Është aspiratë e hershme njerëzore. Shumë gjak është derdhur për ta arritur dhe mbrojtur, por ne ende kemi një keqkuptim dhe keqtrajtim të kësaj vlere të madhe njerëzore. Jo se nuk e duam apo nuk e vlerësojmë lirinë, por më duket se e keqpërdorim dhe e bastardojmë.

Që në kohën kur isha në detyrën e Kryetarit të Shtetit, përherë kam kërkuar një sjellje më qytetare, më të kulturuar në biseda, replika, diskutime dhe përballje, ndaj dhe kur po bisedoja me një nga politikanët kryesorë të asaj kohe ndër të tjera i thashë: “Ç’është kjo gjuhë që përdorni?!; m’u përgjigj: “Zoti President kështu e kërkojnë ata poshtë”. I çuditur i thashë: “Unë nuk po kuptoj, ne duhet të shkojmë tek niveli i tyre, apo duhet të përpiqemi që ata të vinë në nivelin tonë!?” Me këtë dua të them se jo vetëm atëherë por edhe sot e kësaj dite, ndonëse kanë kaluar mbi pesëmbëdhjetë vite, për fat të keq kjo gjendje jo vetëm vazhdon, por është përkeqësuar.

Po ashtu edhe në rrjetet sociale. Vihet re një dukuri tepër regresive që, mjaft njerëz, pasi njihen me intervista ose shprehje apo mendime,të pasqyruara në internet, që nuk përputhen me bindjet e tyre, në vend që të shprehin me argumenta se me çfarë nuk janë dakord dhe pse, hidhen e shajnë dhe ofendojnë pa asnjë kriter. Por ka edhe më keq, kalohet si pa kurrfarë gajle në shpifje dhe sajesa. Në këto raste duket qartë që objektivi nuk është për të gjetur zgjidhjet më të mira, por për të dekurajuar njerëzit të shprehin lirisht mendimet dhe argumentat e tyre. Këto nuk janë shenja përparimi qytetar, por të një barbarizmi me mjete moderne.

Pra, kështu sikurse po veprohet deri tani shihet se është hedhur tej dashuria dhe respekti për të ardhmen e vendit, politikanët në radhë të parë janë të shqetësuar dhe shikojnë kryesisht të ardhmen dhe interesat personale, klanore dhe partiake. Ka hipur në komandë egoizmi, babëzia, mashtrimi, imoraliteti politik. Liderët politikë për fushatë japin premtime të pabazuara, deri marramendëse, pa përgjegjësi për mbajtjen e tyre, pa folur që nuk kanë argumentat bindës. Dhe ne i pranojmë ato si pa gjë të keqe. Ata sikur premtojnë, dhe ne sikur besojmë. Ku po shkojmë kështu?! Kurrkund! Si rezultat pas tridhjetë viteve shikojmë dobësimin e shtetit, mos respektimin e ligjëshmërisë, rritjen e varfërisë, shtimin e korrupsionit, rritjen e kriminalitetit, abuzimit, pëparimin e mediokritetit, dëbimin e të aftëve, shtimin e emigrimit të trurit etj.

Dhe këto mangësi përsëriten në këto 30 vite, sepse ne shqiptarët çuditërisht si popull kemi kujtesë të shkurtër. Tërbohemi, mund të bëjmë çdo budallallëk kur problemi është i nxehtë, por me kalimin e kohës, sikur nuk ka ndodhur asgjë! Ende nuk kemi mësuar të kërkojmë llogari me laps në dorë, për çdo gjë të premtuar, në kohën e duhur, me forcën e duhur. Vetëm kështu politkanët tanë do të çmësoheshin nga këto veprime të shëmtuara, që i kanë ndihmuar të dalin të palagur dhe të qëndrojnë sot e kësaj dite të krekosur, duke rritur tonet dhe duke na dhënë mësime për demokracinë dhe drejtimin shtetëror.

E quaj me vend, sipas meje problem shumë i rëndësishëm, të shprehem edhe një herë për çështjen e zgjedhjes së Presidentit. Që nga viti 2008, kam hedhur tezën që Kryetari i Shtetit duhet të zgjidhet direkt nga populli. Por kjo nuk i ka interesuar klasës politike, nga të gjitha krahët, ndaj dhe të gjithë e kanë bërë veshin të shurdhët, me përjashtim të ndonjë rasti, kur e kanë përdorur këtë kërkesë më shumë për demagogji. Mendoj se duhet të diskutohet si domosdoshmëri që Kryetarin e Shtetit ta vlerësojë i gjithë populli, jo si është vepruar deri tani që iu është lënë në dorë vetëm ustallarëve, për të bërë pazare.

Të fundit si shqetësim dua të theksoj problemin e votimeve. Jemi në prag të tyre, dhe me sa dëgjojmë nga mediat, një pjesë jo e vogël e qytetarëve, mendon të mos dalë në votime. Kuptohet se këto vendime merren më shumë nga mosbesimi sepse njerëzit në këto vite të demokracisë janë të zhgënjyer. Të drejtë kanë, por ama të mos shfrytëzosh të drejtën tënde kushtetuese të votës, është gabim i madh, me shumë pasoja negative për të ardhmen. Pra u bëj thirrje gjithë bashkëqytetarëve të mi, se pavarësisht asaj që ka ndodhur, edhe pse kohë pandemije, duhet të gjithë të dalim në votime. Mos harrojmë që edhe partive veterane, shpesh nuk iu leverdis dalja masive në votime, ndaj askush të mos tërhiqet nga kjo e drejtë.

Mbetem me besimin se jam i mirëkuptuar për problemet që mendova të ndaja me bashkëkombësit e mi në prag të zgjedhjeve të 25 prillit.

