Kur dhe si duhet t’i riktheheni aktivitetit fizik nëse keni kaluar Covid-19

Virusi Sars-Cov 2 dhe pasojat që ai lë ka ende shumë të panjohura, për të cilat komuniteti shkencor vazhdon të punojë.

Studime të ndryshme kanë treguar se Covid 19 mund të shkaktojë tek disa pacientë simptoma afatgjata në pjesë të ndryshme të organizmit, pavarësisht nëse sëmundja ka kaluar në formë asimptomatike, apo simptomatike.

Madje edhe në rastin më të mirë, kur organet tuaja nuk janë prekur, ekspertët flasin për “sindromën e lodhjes kronike” që prek përditshmërinë e shumë pacientëve që kanë kaluar sëmundjen.

Megjithatë, pavarësisht shumë pikëpyetjeve që mbart ky virus, nëse ka diçka ku komuniteti shkencor bie dakord dhe e thotë me zë të lartë është zhvillimi i aktivitetit fizik, madje kërkojnë me forcë që edhe personat që para Covid-19 nuk kanë qenë aktiv, duhet të nisin sa më parë.

Por si mund të rikthehemi në gjendjen fizike të mëparshme? Si duhet filluar, në varësi edhe të mënyrës se si u përballua sëmundja nga organizmi? Për këtë kemi pyetur ekspertin e fitnessit, Vullnet Manushi.

“Unë gjithmonë sugjeroj që të gjithë personat që kanë kaluar Covid 19 në çfarëdo forme të tij, duhet të kenë shumë kujdes kur fillojnë aktivitetin fizik. E para, duhet ta nisin pasi mjeku t”ua konfirmojë dhe e dyta, duhet të informojnë trajnerin për sëmundjen, në mënyrë që ai të realizojë programin e përshtatshëm për të.

Njerëzit duhet të kuptojnë se rikthimi duhet të jetë gradual. Konkretisht unë kam punuar me persona që iu është dashur edhe 3 muaj që të rikthehen në formën që kishin para sëmundjes. Me kalimin e ditëve dhe me forcimin e imunitetit, ata bëhen më mirë, por fillimi është i vështirë, edhe psikologjikisht. Sigurisht ka edhe nga ata që e kanë pasur më të lehtë, kjo në varësi edhe të formës se si e kanë kaluar sëmundjen”.

Manushi shpjegon se kur trajton këta persona, gjëja e parë që pyet është pikërisht kjo, mënyra si e kaloi dhe pasojat që u ka lënë. Përgjigja e ish-pacientit do të diktojë edhe programin stërvitor që ai udhëzon.

“Tek një person, që virusi i ka prekur mushkëritë, nisja duhet të bëhet me shumë kujdes të paktën 2 muaj pas, në mënyrë që të mos ketë ngarkesë fizike që t’ia vështirësojë frymëmarrjen. Më tepër, këta persona duhet të praktikojnë ecje të ngadalta në ajër të pastër edhe ushtrime vetëm për diafragmën.

Një person që ka pësuar dëmtime të lehta në sistemit kardiovaskular dhe sëmundja është shoqëruar me trashje të gjakut duhet trajnuar me kujdes shumë të veçantë rreth 2-3muaj pas, me ushtrime të koordinuara: Ecje të ngadalta në natyrë dhe ushtrime lëvizshmërie të gjymtyrëve, të shoqëruar me frymëmarrje e frymënxjerrje.

Ndërsa ata që e kanë kaluar me dhimbje të trupit, ku përfshihen më tepër dhimbje e nyjave të ndryshme (mesi, gjunjët, kaviliet, këmbët) dhe dhimbje të muskujve, e kanë pak më të lehtë trajtimin fizik. Rinisin me ushtrime që bëjnë aktivizim total të trupit dhe përmirësimin e proceseve lëvizore skeletore e muskulare. Edhe në këtë rast hartohen ushtrime të kombinuara pa shumë ngarkesë, në mënyrë që personi të mos i kryej më vështirësi”.

Ajo që Vullnet Manushi kërkon është që të mos ketë dekurajim dhe këtu merr shembullin e një pacienti që ka arritur të dalë nga intubimi dhe pas një kohe të gjatë rikuperimi, i është kthyer normalitetit.

Për të gjithë ata që nxitojnë të rikthejnë formën e mëparshme fizike në mënyrë të menjëhershme, Vullneti këshillon që t’i japin trupit kohë dhe se rikuperimi merr jo më pak se dy javë për format e lehta të sëmundjes dhe minimalisht një muaj për ata që e kanë kaluar pak më rëndë.

“Sporti dhe aktiviteti fizik është aleati ynë më i mirë dhe na bën më të fortë jo vetëm përballë virusit, por edhe përballë çdo sëmundjeje tjetër”, vijon ai.

Por pavarësisht rëndësisë që ka aktiviteti fizik në forcimin e imunitetit, ka ende nga ata që druhen të kthehen në palestër nga frika e transmetimit të virusit. Për këtë, Manushi na siguron: “Ambientet janë përshtatur sipas protokollove të aprovuara nga Ministria e Shëndetësisë. Çdo pajisje dezinfektohet rregullisht, kudo në sallë gjendet alkool dhe xhel hidroalkoolik për dezinfektimin e duarve, peshqirët janë personal, veshja e atleteve të pastra është e detyrueshme ashtu siç është edhe mbajtja e maskës dhe respektimi i distancimit fizik. Por që t’ju qetësoj akoma më shumë, dua t’i referohem një studimi të kryer së fundmi në Itali ku pohohej se rreziku i transmetimit në palestra është minimal”.

Ndaj Vullneti apelon “Për shkak edhe të periudhës që po kalojmë, unë do këshilloja zhvillimin e një aktiviteti fizik çfarëdo, kudo qoftë, në palestër, natyrë, apo edhe duke kryer punë kopshtarie, për të mirën e shëndetit dhe jo për të shfaqur muskujt në plazh. I detyroheni trupit tuaj!”.

Shënim: Rikthimi në aktivitetet fizike, për personat që kanë kaluar Covid-19 duhet bërë gjithmonë pas rekomandimit të mjekut dhe kryerjes së analizave të posaçme.

