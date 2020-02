Kur do bëhen regjistrimet në kopshte, shkollat 9-vjeçare dhe gjimnaz

Regjistrimet për kopshtin, klasat e para dhe gjimnazin do të zhvillohen përgjatë muajve qershor dhe korrik, sipas ciklit arsimor që nxënësi do të ndjekë. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka miratuar rregulloren e re se si do të funksionojnë dhe organizohen shkollat e arsimit parauniversitar në vend, ku ka përcaktuar edhe afatet e regjistrimit.

Për secilin cikël janë përcaktuar edhe dokumentet dhe kriteret që nxënësi duhet të përmbushë për të ndjekur kopshtin, klasën e parë, apo ndjekjen e shkollës së mesme. Ndër të tjera në rregullore specifikohet se të hënën e çdo muaji, nxënësit do të duhet të këndojnë edhe himnin tonë kombëtar.

Pranimet në arsimin parashkollor (kopshti)

Rregullorja përcakton se fëmija që deri në ditën e parë të nisjes së vitit të ri shkollor mbush moshën tre, katër dhe pesë vjeç duhet të regjistrohet për ndjekjen e arsimit parashkollor. Fëmija 6-vjeç ka të drejtë që të qëndrojë në kopsht deri në një ditë para fillimit të klasës së parë. Sipas kushteve të vendosura, klasat përgatitore do të frekuentohen nga fëmijët e moshës 5-vjeç, të cilët për arsye të ndryshme nuk kanë ndjekur dot kopshtin.

Sa i takon afateve të regjistrimit, bëhet e ditur se regjistrimi i fëmijëve në institucionet e arsimit parashkollor do të bëhet në të njëjtën periudhë me regjistrimin e fëmijëve në shkollat e arsimit bazë. Përjashtim nga ky rregull do të bëjnë vetëm fëmijët e grupeve të para të kopshtit, të cilët kanë të drejtë që të regjistrohen në kopshte me mbushjen e moshës 3-vjeç. Për regjistrimin e fëmijës në kopsht prindërit duhet të plotësojnë deklaratën tip të përcaktuar.

Regjistrimet në klasën e parë (cikli fillor)

Fëmija që ka mbushur moshën 6-vjeç brenda muajit që fillon viti përkatës shkollor, përfshihet në detyrimin për ndjekjen e arsimit parauniversitar. Regjistrimi në klasën e parë do të bëhet në dy javët e fundit të muajit qershor, me përjashtim të rastit kur fëmija ndryshon vendbanimin deri në ditën e fillimit të shkollës. Procesi i regjistrimit në këtë rast bëhet me formularin e plotësuar nga personi që ushtron përgjegjësinë prindërore.

Sikundër ka ndodhur edhe gjatë viteve të shkuara, procesi i regjistrimit do të bëhet vetëm sipas njësisë së vendbanimit që mbulon shkollën përkatëse ku nxënësi regjistrohet. Në rastet kur konstatohet e kundërta, do të aplikohen penalitete për drejtuesit e shkollave. Konkretisht, në rregulloren e re të miratuar për arsimin parauniversitar specifikohet, se: “Në raste kur drejtori i shkollës përkatëse lë pa regjistruar fëmijët e zonës së mbulimit, duke plotësuar kapacitetet e shkollës me fëmijë nga jashtë zonës që mbulon, pa marrë miratimin e zyrës vendore të arsimit, ndaj tij merret masa disiplinore deri në largim nga detyra. Çka do të thotë se zyrat vendore arsimore do të monitorojnë dhe verifikojnë me kujdes të gjitha regjistrimet që do të kryejnë shkollat përkatëse për respektimin e këtij kushti. Po sipas rregullores, personi që ushtron përgjegjësin prindërore mund të kërkojë mosregjistrimin me detyrim të fëmijës në shkollë për shkaqe të përligjura shëndetësore deri në moshën 8-vjeç.

Përsëritja e klasave 1-3

Në raste të caktuara vetë prindërit mund të kërkojnë që fëmija i tyre të përsërisë klasën. Rregullorja në këto raste përcakton se kur personi që ushtron përgjegjësinë prindërore kërkon përsëritjen e klasës së parë, të dytë, apo të tretë për fëmijën e tij, i paraqet drejtorit të shkollës kërkesën përkatëse me shkrim. Pas shqyrtimit të kësaj kërkese, titullari i shkollës në bashkëpunim me mësuesit bën miratimin e ndjekjes së të njëjtës klasë nga nxënësi dhe dokumentacioni duhet të ruhet në arkivat e shkollës. Përsëritja e klasës së parë, të dytë dhe të tretë mund të bëhet vetëm një herë dhe vetëm për njërën prej tyre.

Kurrikula e arsimit bazë

Kurrikula e arsimit bazë përbëhet nga kurrikula bërthamë dhe ajo me zgjedhje. Në kurrikulën bërthamë nxënësit zhvillojnë të njëjtat lëndë dhe është e përbashkët për të gjithë. Ndërsa kurrikula me zgjedhje është pjesë e kurrikulës së përgjithshme dhe përzgjidhet nga shkolla dhe zhvillohet brenda kohës së planifikuar në planin mësimor në përputhje me interesat, me nevojat e nxënësve, si dhe mundësitë e shkollës. Në shkollat e arsimit të detyruar mund të krijohen edhe klasat sportive. Rregullorja konfirmon më tej se klasat e profilizuar në sport krijohen në disiplina të ndryshme sportive sipas kërkesave të nxënësve. Kjo gjë mund të bëhet vetëm në fillim të vitit shkollor pas miratimit nga drejtoria Rajonale përkatëse e Arsimit. Kërkesa për hapjen e këtyre klasave mund të bëhet vetëm kur shkolla plotëson kushtet për zhvillimin e këtij sporti. Krijimi i këtyre klasave mund të bëhet vetëm pas përfundimit të arsimit fillor.

Regjistrimi në gjimnaz

Sipas afateve të përcaktuara, regjistrimi në klasën e dhjetë do të bëhet në dy javët e para të muajit korrik, me plotësimin e formularit përkatës nga prindërit e fëmijëve që do të vijojnë studimet e shkollës së mesme për herë të parë. Kanë të drejtë që të regjistrohen në klasë të dhjetë të një gjimnazi vetëm nxënësit që u përkasin shkollave të arsimit bazë të zonës së gjimnazit. Nxënësit regjistrohen gjimnaz publik sipas zonës së gjimnazit dhe planifikimit paraprak të bërë nga zyrat vendore të arsimit. Edhe në këtë rast nëse drejtuesi i shkollës do të abuzojë me regjistrimin do të penalizohet deri në largim nga puna.

Arsimi i mesëm i orientuar

Pranimet në shkollat e arsimit të mesëm të orientuar, qofshin këto sportive, artistike, apo gjuhët e huaja, do të bëhet sipas udhëzimeve të MASR. Regjistrimi i nxënësve në këto shkolla nuk do të ndjekë rregullin për zonën e mbulimit të shkollës. Çka do të thotë se në këto shkolla mund të regjistrohen nxënës nga njësi të ndryshme vendore të arsimit. Regjistrimi për këtë kategori bëhet me deklaratën tip të plotësuar nga prindërit . Kur një nxënës nuk paraqitet në shkollë për regjistrim brenda pesë ditëve nga nisja e vitit mësimor për shkaqe të pajustifikuara, vendin e tij, e zë nxënësi tjetër që ndodhet në listën e pritjes.

Shkollat me konkurs dhe pa konkurs

Nxënësit do të pranohen pa konkurs në gjimnaz, në shkollat për gjuhët e huaja dhe në shkollat e fushave të tjera të të nxënit. Në rastet kur në këto shkolla ka më shumë kërkesa se sa kapacitetet nxënësit do të përzgjidhen sipas mesatares së notave të provimeve kombëtare të arsimit bazë, të rrumbullakosur me një shifër pas presjes dhjetore. Kur numri i aplikantëve është më i madh se kapaciteti i shkollës për gjuhët e huaja, mund të kërkohet me shkrim rritja e numrit të pranimeve në shkollë. Ndërsa në shkollat artistike dhe ato sportive pranimi i nxënësve do të bëhet vetëm me anë të konkursit.

Kurrikula e gjimnazeve

Kurrikula në gjimnaz është përbërë nga kurrikula bërthamë, ajo me zgjedhje dhe kurrikula në bazë shkolle. Kurrikula bërthamë është e detyruar dhe e përbashkët për të gjithë nxënësit. Kurrikula me zgjedhje fokusohet në zgjedhjen e lëndëve që nuk zhvillohen tek ajo bërthamë. Ndërsa kurrikula në bazë shkolle nuk është e detyruar për nxënësin, por ajo i mundëson atij të zhvillojë aftësitë nëpërmjet moduleve kurrikulare, projekteve ndërkurrikulare, si dhe veprimtarive të tjera shkollore. Nuk lejohet që nxënësi ta ndryshojë kurrikulën me zgjedhje gjatë vitit shkollor.

Mbetja në klasë

Nxënësi është mbetës në klasë kur është jokalues në të paktën tre lëndë, është jokalues në të paktën një lëndë të zhvilluar gjatë sezonit të vjeshtës, si dhe kur ka masë disiplinore “ulje të notës në sjellje dhe nuk e ka përmirësuar atë deri në përfundim të vitit mësimor që është duke ndjekur”, si dhe kur figuron i paklasifikuar për shkak të mungesave. Nxënësi mbetës e përsërit klasën në vitin pasardhës kur është brenda moshës së përcaktuara për vijimin e shkollës së arsimit parauniversitar.

Ciklet e arsimit parauniversitar