“Kur do flasim?”, vjen përgjigja nga PD pas ftesës së Ramës

Nga Samiti i Diasporës, Kryeministri Edi Rama i bëri një ftesë publike liderit të opozitës Lulzim Basha për t’u ulur në bisedime për të zgjidhur krizën politike.

Rama ju drejtua vetëm me një pyetje: I them kur do flasim?!(lexo KËTU) E ndërsa deri tani liderët e opozitës kanë heshtur, ish-deputeti demokrat Klevis Balliu i ka kthyer një përgjigje kryeministrit Rama pas ftesës për dialog.

“Sot Edi Rama i ka bërë një ftesë opozitës për të diskutuar, ku do të flasim? Ne do të flasim kur të anulosh projektin këtu te Unaza e Re, kur të ketë zgjedhje të lira, kur ti shkosh para drejtësisë, kur të veshë ato byzylykët. Kam edhe diçka për Knut Fleckenstein, ky ‘niçja’ jonë nuk është filozof, se mos e ke ngatërruar se ky i joni është trafikant. Në 5 mars do të jemi para parlamentit dhe ejani të përgatitur pasi kemi përballë kumbarin e krimit të organizuar. Ejani për ti dhënë atë që meriton atij parlamenti të drogës, vetëm ju e keni fuqinë për ti dhënë atë që meriton. Ejani për ta shkulur krimin e organizuar”, deklaroi ai.

l.h/ dita