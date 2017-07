Kur e pashë për herë të fundit Lulin e Vocërr

Nga Bedri Islami

56 vite më parë, kështu si sot, ka qenë e shtunë. Nuk i mbaj mend të shtunat e tjera, por këtë të shtunë e mbaj mend mirë. E kam të gdhendur në kujtesë dhe sot, gjithë ditën, jo rastësisht e kisha në men sot. Si gjithë gjërat e gdhendura, ajo vazhdon të jetë e pranishme, me të gjithë përmasat që mori më pas në jetën tonë.

Të shtunën e 8 korrikut ishte dita kur e pamë për herë të fundit babain tonë, Zenel Islamin, njeriun që ishte bërë i njohur më parë se ta kishe takuar; fillimisht nga Migjeni, mësuesi i tij, përmes prozës “Zeneli” dhe ishte shndërruar në personifikimin e Lulit të vocërr; më pas nga Nonda Bulka, përmes tregimit “Takim me Zenelin”, por edhe si drejtuesi më i ri i një qarku, fill pas luftës, kur 19-vjeçar do të emërohej si Sekretar i Parë i Komitetit të Partisë së Pukës dhe, si ndodh rrallë herë, do të ishte i pari sekretar vendas dhe i fundit. Ishte njohur si studenti i shkëlqyer i Fakultetit Filozofik në Moskë që kishte përshëndetur në emër të më shumë se 2 mijë të diplomuarve të huaj në këtë vend të madh, dhe, në fund, si dhëndri i një familje me emër, Gjylbegajt e Shkodrës, me njërin nga të cilët , Naimin, Heroin e ardhshëm të Luftës së Vigut, kishin qenë sëbashku në të njëjtën çetë.

Asaj të shtune gjithçka kishte qenë si zakonisht. Por, jo edhe aq. Ne kishim shkuar si mysafirë në një familje, që prej viteve kishte ardhur nga Kosova në Shqipëri dhe me të cilën, në fundin e vitit 1944 ose janarin e vitit të ardhshëm, Zeneli ishte njohur me to përmes Bedri Pejanit.

Njohja e tyre është një histori tjetër. Fjalën e kisha tek e shtuna dhe barra e saj.

Në Belsh të Elbasanit, ku shkuam për drekë, dhe nëna ime e mirë kishte marrë me vete byrekë të gatuar në shtëpi, qëndruam deri në orët e para të mesditës dhe pastaj erdhi Galip Mekshi, shoferi mik i afërt i babait tonë, të na merrte. Megjithëse atëherë im atë ishte kryetar i Komitetit Ekzekutiv të qarkut të Elbasanit dhe Galip Mekshi nuk ishte më shoferi i tij, si kishte qenë më parë, im atë, kur dilte jashtë qytetit, donte më shumë Galipin dhe nuk kishte qenë kurrë i gabuar në miqësinë e tij.

Të shtunën në darkë, si ishte traditë, njerëzit niseshin drejt Labinotit, fshatit kur ishte themeluar Shtabi i Përgjithshëm i Nacional Çlirimtares, me 10 korrik 1943. ishte një festë që dalëngadalë po kthehej në traditë. Shkonin edhe drejtuesit e rrethit e të qarkut, vinin edhe nga Tirana drejtues të rëndësishëm.

Asaj dite, nuk e di ende pse, im atë nuk kishte asnjë dëshirë të shkonte të kalonte natën në Labinot. Parandjenja apo..? Nuk e di. Megjithëse kishte rënë disa herë zilja e telefonit dhe njerëzit po e prisnin, ai u përgjigjej shkurt se do të shkonte në mëngjes herët. Vetëm kaq. Deri kur në shtëpinë tonë, buzë lumit të Zaranikës, një hyrje e zakonshme në katin e dytë, erdhi i deleguari nga Tirana, që nuk ishte njeriu që kishin pritur, por zëvendësministri i Punëve të Brendshme, që ishte njëkohësisht edhe drejtori i Sigurimit të Shtetit.

Kishte pasur gjithnjë një përplasje mes tij dhe babait tonë. Nuk e kam ditur deri vonë shkakun, pra, nuk e kam ditur deri kur botova romanin “Vrasja e Lulit të vocërr”, por edhe më pas, gjërat u bënë më të qarta. Mes tyre qëndronte një ngjarje e rëndë:vrasja e mikut të babait tonë, Lekë Berisha dhe represioni në Iballë.

Tani vonë, miku im Dashnor Kaloçi, më dërgoi fotokopjen e një letre që ndodhej në Arkivën e KQ të PPSH-së, e shkruar nga babai ynë, si Sekretar i Parë i Pukës, drejtuar Enver Hoxhës, lidhur me këto ngjarje, ku gjithçka, si thoshte në letër, ishte e organizuar nga Sigurimi i Shtetit, pikërisht nga ky njeri që tani kishte ardhur në shtëpinë tonë dhe, në fund, bëri pyetjen provokuese:

-Ti nuk vjen se jam unë?

Im atë u vesh, na tha se të nesërmen, në orën pesë të mëngjesit , do të vinte Galip Mekshi të na merrte dhe do të shkonim edhe ne në festën e Labinotit.

Ai doli. Ne rendëm, si zakonisht në ballkon, për të parë largimin e tij. Para se figura e tij të mbështillej nga gjethet e pemëve në trotuar, ai ktheu edhe një herë kokën dhe ngriti dorën.

Të nesërmen nuk erdhi. Pritëm gjatë. Askush nuk thoshte gjë, vetëm se shikimi i tyre kishte diçka ndryshe.

nga ora dhjetë e paradites erdhi kryetarja e gruas së rrethit dhe e ftoi nënën tonë të dilnin së bashku në qytet, thjeshtë për të bërë pazar. U vesh dhe dolën. Unë u ngjita një kat më lart, ku banonte familja e avokatit të shquar, Avni Skrapari, tek miku im i hershem dhe i përhershëm, Ermiri. Një e shtunë përvëluese.

Më pas, shumë vite më vonë, nëna ime do të thoshte se, ” gjithçka mund të ja bëj hallall pushtetit, por kurrë nuk ia fal që më dërguan një grua të më merrte si pa të keq, të shëtisja rrugëve si zakonisht, kur gjithë qyteti e dinte dramën që kishte ndodhur, ndërsa unë nuk dija asgjë”.

Pasdite, zëvendësministri i Punëve të Brendshme, bashkë me Sekretarin e Partisë, Arif Peqnin, erdhën tek nëna jonë dhe i thanë se kishte ndodhur e pabesueshmja. Zeneli nuk jetonte më, për më tepër, kishte varë veten.

Nëna ime pyeti: përse e bëri këtë?

-Nuk e di, tha Arifi, mbrëmë gjithë natën i ka rënë çiftelisë dhe ka bërë humor, vetëm në darkë vonë u nis për të shkuar diku. Nuk e di më shumë.

Zëvendësministri -Drejtor i Sigurimit të Shtetit, tha shkurt se partia do e hetojë këtë çështje, se vetëvrasja është e dënueshme nga partia dhe se tani është koha të mendohet për familjen e tij.

ndërkohë dera u hap dhe nga Shkodra erdhi daja ynë, aq i mirë, bile, tej së mirës, i mrekullueshëm. Atë e kishin lajmëruar që në mëngjes herët, kur tek ne nuk dihej asgjë.

Mendova se tash e tutje nuk do e shoh më tej babain tonë, por sidoqoftë, unë isha më i rritur se ime motër, Zana, shtatë vjeçare dhe im vëlla, Agroni, 5 vjeçar.

Nëna pyeti edhe një herë: Me çfarë e vrau veten Zeneli?

Njëri nga shoqëruesit e Zëvendësministrit të Brendshëm, foli shkujdesshëm:

-E vrau me pistoletën e tij.

Nëna ime u ngrit, shkoi në dhomën e gjumit dhe u kthye me armën e mbështjellë në një copë të bardhë.

-Arma e tij është në shtëpi.

Prokurori i rrethit, shkodrani Hysë Zaja, tha se ka lënë edhe një letër.

-Po letra ku është, pyeti edhe një herë nëna jonë.

Letra nuk u gjet asnjëherë, nuk mund të gjendej, për deri sa nuk ishte shkruar.

Zeneli kishte pasur disa herë ndeshje të tilla. Njeri i varfër, nga Shkrelajt e Dedajve, të ardhur në Pukë për shkaqe të gjakut , si duket, ai kishte pasur një ëndërr të madhe, që edhe pse mund t’i thyhej, vazhdonte të besonte.

E kishin sulmuar ashpër, por kishte qenë një Qarkore e Enver Hoxhës, përmes së cilës, jo vetëm që shkruhej haptas, se ” të gjitha akuzat ndaj Zenel Islamit janë shpifje”, por edhe do të ndëshkonte hartuesin e tyre, ZG. Çuditërisht, për herë të parë e të fundit pas vitit 1948, Enver Hoxha pranon haptas se “Sigurimi i Shtetit kishte vënë në përpunim Sekretarin e Parë të Partisë së një rrethi pa marrë më parë miratimin e KQ të Partisë”.

Shefi i Sigurimit të Pukës, ndërsa priste të binte stuhia mbi kokën e tij, do të gradohej, megjithëse sapo kishte bërë një akt koxixoxian.

Të kthehem tek e shtuna e 9 korrikut tashmë, kur Ai nuk ishte më i gjallë dhe kur për gruan e tij do të fillonte një kalvar tjetër: mohimi i burrit të saj.

Gjashtë muaj më vonë asaj i vendosën para vetes alternativën e thjeshtë: të mohonte burrin e saj, ta dënonte atë dhe, më pas,të kthehej në mbiemrin e vajzërisë. Ose të largohej nga partia. mes dy rrugëve ajo, si nuk ndodhte zakonisht, zgjodhi largimin nga partia, jetën e ashpër që e priste, sepse kërcënimi për ta dërguar në fshatin e lindjes së burrit të saj ishte ende i pranishëm. Dorëzoi teserën e partisë dhe iu kthye jetës, tashmë pa atë që e kishte dashur në 13 vite jetë të përbashkët dhe që e donte edhe 56 vite pas largimit të tij, njëjtë së në ditën e parë.

U vendos të ktheheshim në Shkodër. tek shtëpia e prindërve të nënës sime, në atë ndërtesë që njihet si Shtëpia e Madhe e Gjylbegajve.

Pak para nisjes, në një kamionçinë që kishte sjellë daja me vete, shofer ishte një njeri i shkurtër, flokëkaçurrel, quhej Qemal, sollën edhe arkëmortin. Të mbyllur.

Ishte ora 11 e natës kur u nisëm. Në një kabinë të vogël ishim mbledhur sa një grusht katër vetë. Rruga ishte e errët, e vështirë, si një humbëtirë.

Pikërisht në kthesat e fundit të Krrabës, aty ku rruga merr e zbret drejt Tiranës, na ndalën. Na thanë se arkëmortin do e marrin ata dhe se, ditën e nesërme, 10 korrik, do e sillnin në shtëpinë tonë, një orë para varrimit. Nënës iu shkëput edhe diçka nga shpirti. Fillimisht nuk foli. Pastaj, duke u ngritur mbi veten, tha me një zë të qetë që të trembte: mos gaboni të mos e sillni.

Ishte një natë që kishte filluar në mbrëmjen e 8 korrikut, e shtunë, si sot, dhe kishte vazhdimin e saj në thyerjen e natës së 9 korrikut. dy ditënetë.

Arkëmorti erdhi të nesërmen. E vendosën në një dhomë të vetmuar, ku nuk kishte njerëz dhe dy vetë qëndruan para saj. Dajallarët, Iliri dhe Xhavidi, shkuan ta shohin. E zbuluan ngadalë dhe daja i vogël, Xhavidi, kur vuri re plagën që kishte hapur plumbi në anën e majtë të ballit, tha se nuk ka qenë vetëvrasje.

-Ku e di ti, iu gërmush njëri nga ata që ruanin.

Plumbi është në anën e majtë. Zeneli nuk ka qenë mëngjerash. Ka punuar dhe ka qitur pushkë me të djathtën. Një njeri që vret veten nuk mendon për të vrarë veten me dorën e gabuar dhe në anën e gabuar.

Poshtë arkëmortit ishte vënë një jorgan, flakë i kuq nga gjaku, që, edhe pas disa viteve, do të kishte shenjat e tij që nuk ia hiqnin as ujërat e as larja e vazhdueshme.

Në kohën që prisnin dhe dera për tek arkëmorti ishte përsëri e mbyllur, nga dritarja u futën tre kushërinjtë e tij që kishin ardhur nga Puka: Ismail Shkreli e Harap Hajdari ia hapën rrobat dhe në gjoks kishte edhe tri plagë të tjera.

Shkuan tek daja dhe i treguan. Ai i tha që të mos flisnin më tej. Kaq.

Rrugica për tek shtëpia ku banonte daja ynë ishte e mbyllur.

Në darkë vonë, pas varrimit, në fshehtësinë e saj, kishim tri vizita.

Erdhi Thoma Liti, një sarandiot që kishte punuar në Pukë ma babin tonë, bashkë me gruan e tij, Lirinë.

Erdhën Kodhelët nga Lezha, miq të gjithmonshëm të familjes sonë, por që e pësuan më pas.

Erdhi edhe një mik i familjes. Quhej Fahri Kraja. Shoqërues i drejtuesve të lartë të shtetit. Ishte njeri i rritur në shtëpinë e madhe të Gjylbegajve.

Doli në oborr me nënën dhe i tha. Zeneli është i pastër. Faji është tjetër kund. Askush nuk e di se kam ardhë, askush nuk do e dijë.

Një muaj më parë, pikërisht me 8 qershor, Zeneli, babai ynë, kishte bërë 36 vite. E donte jetën me gjithë fuqinë e shpirtit.

Ishte hera e fundit që e pamë, kështu si sot, e shtunë, 8 korrik.

Shkrova gjatë. Lirova shpirtin.